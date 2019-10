Rodolfo Ávila sobe a terceiro no Campeonato na nova pista de Zhuzhou

O Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) viajou esta semana até à província de Hunan, na China, para a estreia do novo Circuito Internacional de Zhuzhou. Para Rodolfo Ávila e para a equipa SVW333 Racing, esta foi mais uma ronda lucrativa, com o piloto português de Macau a subir da quinta para a terceira posição do Campeonato de Pilotos quando faltam apenas disputar duas jornadas duplas para o fim da temporada.

No sábado, Rodolfo Ávila conseguiu estar em destaque na sessão de qualificação, onde foi o quarto mais rápido. Porém, o sorteio que determina a ordem de partida para a primeira corrida ditou a inversão dos 12 primeiros lugares da qualificação, o que colocou o piloto português da SAIC Volkswagen no oitavo lugar para o arranque do primeiro confronto do fim-de-semana.

Numa primeira corrida disputada com o piso molhado, Ávila não teve uma volta inicial particularmente feliz, perdendo duas posições. Contudo, o piloto da RAEM foi subindo posições ao longo da corrida, para terminar no quinto lugar da geral. Na corrida de domingo, o piloto da SVW333 Racing viu a bandeira de xadrez no sétimo lugar, o que lhe permitiu somar os pontos necessários para escalar até ao terceiro posto da classificação do Campeonato de Pilotos.

“Apesar de termos tido algumas dificuldades de tracção nos nossos carros durante o fim-de-semana e do meu carro em particular estar no peso máximo, esta foi uma pista que me deu um imenso gozo em conduzir”, disse Ávila, num comunicado dilvugado pela equipa. “O meu foco este fim-de-semana foi sempre obter o maior número de pontos possível e esse objectivo foi conseguido. Ainda faltam duas provas por disputar, portanto ainda muito pode acontecer em termos de campeonato”, concluiu o piloto português.

Com dois fins-de-semana de corridas ainda por realizar este ano, o CTCC prossegue no fim-de-semana de 23 e 24 de Novembro em Xangai.