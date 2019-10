Macau, a cidade rica e desigual que diz não ter 6656 patacas para pagar a uma doméstica

O economista José Isaac Duarte afirma que o argumento da desigualdade de rendimentos não cola como desculpa para deixar as trabalhadoras domésticas de fora do salário mínimo. Na RAEM, nos últimos anos, a mediana dos salários multiplicou-se por quatro, enquanto que o vencimento destas mulheres, não-residentes, não chegou a dobrar. O advogado Miguel de Senna Fernandes e o politólogo Eilo Yu advertem para os efeitos perniciosos de uma medida que pode polarizar a sociedade. Benedicta Palcon, líder de uma asssociação de defesa dos trabalhadores migrantes, questiona onde fica a dignidade de quem trabalha mais de 10 ou 12 horas por dia, para ganhar menos do que todos os outros à sua volta.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

A desigualdade de distribuição de rendimentos numa terra de gente rica pode justificar que não se pague o salário mínimo aos grupos mais desfavorecidos? Na opinião dos deputados da Assembleia Legislativa a resposta é sim. Mas nem toda a gente pensa da mesma maneira em relação ao assunto. O economista José Isaac Duarte diz que sobre este tema há duas verdades: Macau é uma cidade com um PIB alto, e é uma região com muitas assimetrias. O especialista discorda é que esta última razão sirva para “excluir os sectores mais frágeis da sociedade” da proposta de lei do salário mínimo. “Não me parece argumento sustentável”, remata.

O economista explica o porquê de dizer que a tese não convence. “Basta olhar para a evolução dos rendimentos, nos últimos anos, e vemos que o rendimento médio e rendimento mediano subiram significativamente para todos os sectores sociais, menos para as empregadas domésticas. No entanto, o número destas trabalhadoras foi multiplicado por seis ou sete vezes nos últimos dez anos”, explica.

Já Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, afirma que o conceito de desigualdade não se aplica apenas aos residentes de Macau, mas a todos os que vivem na cidade. “Por essa razão, o argumento da má distribuição dos rendimentos não justifica a nossa exclusão do salário mínimo”. Palcon sente que o grupo a que pertence, um universo de cerca de 20 mil mulheres na RAEM, “não é tratado de forma justa”. “Esta [proposta de salário mínimo] é uma medida discriminatória”.

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa − onde se discute na especialidade a proposta de lei que visa subir o salário mínimo para os trabalhadores para as 6656 patacas, mas que exclui as empregadas domésticas e os deficientes − dizem que, até ao momento, não receberam qualquer queixa das associações que defendem os interesses das domésticas. Palcon contra-argumenta, dizendo que, em Junho, enviaram uma carta para a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a fim de entrar na discussão deste tema. Mas, até agora, nada. Ou quase nada, apenas uma resposta a dizer que os elementos da associação seriam convidados para uma reunião.

Em relação a esta proposta de lei, Palcon crítica que as associações de trabalhadoras domésticas tenham sido ignoradas na auscultação pública. “Nem nos ouviram”, anuncia.

O advogado e presidente da Associação dos Macaenses, Miguel de Senna Fernandes, defende que as desigualdades sempre existiram em Macau, mas reconhece que “continua a haver uma camada da população que, independentemente da condição económica, necessita de alguém que preste serviços domésticos”. O mesmo entende que a desigualdade social é um argumento sólido para justificar que o grupo das empregadas fique de fora do salário mínimo.

O politólogo e professor da Universidade de Macau (UMAC), Eilo Yu, alinha pelo mesmo diapasão. Defende que a decisão é sobretudo política, mas que radica numa dimensão social: o da classe média querer empregar domésticas, mas, “ao mesmo tempo, não ter dinheiro para pagar o salário mínimo”. O académico dá ainda um passo em frente, e sustenta a tese das possíveis consequências que uma decisão de subida do vencimento teria: “Isso poderia levar ao desencorajar da classe média em ter empregadas”. E acrescenta que mais tarde essa medida virar-se-ia contra as domésticas. “Iria reduzir o número de profissionais que seriam necessárias em Macau”, comenta o professor.

O mesmo sublinha ainda que, a este grupo específico, a RAEM nem paga muito mal quando se compara com outras geografias da região. Eilo Yu diz que a RAEM paga a estas trabalhadoras o mesmo que Hong Kong e mais do que a Malásia, por exemplo.

Por outro lado, uma das representantes deste grupo profissional, Benedicta Palcon, dá ao PONTO FINAL alguns exemplos de como esta desigualdade se sente na pele todos os dias. “Pagamos mais por qualquer serviço médico, tudo nos é cobrado a 100%. O nosso seguro apenas cobre doenças que estejam ligadas com o trabalho”, explica. Depois, a mesma Benedicta sustenta que, dada a precariedade dos vínculos, a comida é algo que faz muita diferença para ela e para as companheiras. Mas nem todos os empregadores a fornecem de forma gratuita. “Isso só sucede se estiver no contrato”, declara.

Quem são essas famílias que não podem pagar 6656 patacas por mês?

O economista José Isaac Duarte não tem dúvidas de que não é a falta de capacidade financeira que sustenta a decisão de excluir as trabalhadoras domésticas da proposta de lei do salário mínimo. “Quais são essas famílias que não têm capacidade?”, questiona. “Se os salários medianos quadruplicaram nos últimos dez anos, e os salários das domésticas menos do que duplicaram, onde é que está a sobrecarga financeira para as famílias de Macau?”, pergunta novamente.

Isaac Duarte defende que há falta de estudos na RAEM sobre as questões sociais, e que, por isso, se conhece mal a realidade da cidade, o que torna mais difícil a necessidade de tomar opções. O economista ouve muitos a darem opiniões tendo por base factos inconfirmados, ou para os quais, pelo menos, não se conhecem estudos. “Estamos a falar de quantas famílias que precisariam de apoio para pagar o salário mínimo? Não sei, mas não acho que alguém saiba. É um argumento genérico, mas não creio que tenha sustentação”, fundamenta.

Na opinião deste académico, a verdadeira causa desta decisão política é a de haver “muito mais pessoas a terem empregadas do que antes, e é mais fácil manter os salários baixos às empregadas que regra geral são não-residentes”. Isaac Duarte crê que há um aproveitamento em relação a um grupo que tem uma “situação laboral frágil”, porque é mais fácil do que “pedir às pessoas que tenham algum sentido de justiça na remuneração das empregadas domésticas”. “Basta olhar para a evolução dos salários, para perceber que um dos sectores marginalizados em Macau são as empregadas domésticas, que não têm voz política e ficam à margem”, reitera.

Por outro lado, Eilo Yu nem quer ouvir falar de subsídios às famílias que necessitam de ter uma empregada, mas que não têm rendimentos. Isso teria efeitos perniciosos porque, para este politólogo, abriria uma caixa de Pandora que levaria outros sectores a pedirem benifícios ao Governo.

Os princípios da desigualdade

As desigualdades sociais em Macau aumentaram nos últimos cinco anos, segundo revelou este ano o mais recente inquérito aos orçamentos familiares, elaborado pelos Serviços de Estatística e Censos. O estudo, que é realizado de cinco em cinco anos, revela que o coeficiente de Gini, um dos principais indicadores para medir as desigualdades sociais, aumentou. Numa escala de 0 a 1 – em que 1 é a desigualdade máxima –, o índice subiu de 0,35 para 0,36. Excluindo a assistência e os subsídios do Governo, o salto foi ainda maior: de 0,38 para 0,40.

O politólogo da UMAC, Eilo Yu, argumenta que este valor não é “assim tão alto”, e que Macau nem compara mal internacionalmente. “Há muitas pessoas que estão em situações difíceis, mas não me parece que seja uma situação tão grave em termos de pobreza”, avalia. Para, logo de seguida, defender aquela que tem sido a actuação do Governo nesta matéria. O académico subscreve a ideia de que muito tem sido feito “para proteger e ajudar as classes mais fragilizadas”.

Para justificar a má distribuição de riqueza, Miguel de Senna Fernandes começa por dizer que há muitas razões, “desde logo as oportunidades diferentes”. E as origens desses desequilíbrios vêm, pelo menos, desde a década de 1970, época em que o têxtil ainda era o sector que mais fortunas tecia em Macau. Foi um período em que se fez muito dinheiro, mas, claro, “esta situação não foi para todos, nem todos tiveram as mesmas oportunidades”. “Macau é pequeno. Uns conseguem, mas outros não conseguiram o mesmo”, sentencia.

O presidente da Associação dos Macaenses não valoriza o argumento muito propalado de que Macau é controlada por um leque reduzido de famílias para justificar o fenómeno da desigualdade. “Essa situação existe em qualquer parte do Mundo, em Hong Kong também. Mas, de facto, havia famílias que dominavam grande parte do comércio em Macau, era assim há 20 anos. Hoje estão aí outros interesses, não sei até que ponto isso agora é determinante”, afiança.

Por outro lado, as fontes de acesso ao rendimento da terra não são iguais. Esse é um dos argumentos do economista Isaac Duarte para justificar as desigualdades na RAEM. “Em segundo, temos uma parte significativa de trabalhadores não-residentes que tem uma situação laboral muito frágil”, adianta. Em contraponto, o mesmo académico diz que há uma série de sectores que têm capacidade de reivindicação através das suas organizações de natureza mais ou menos parasindical. Isso significa que a capacidade de protesto é muito díspar, e que isso vai-se reflectir, mais cedo ou mais tarde, no aceso ao rendimento.

O mesmo especialista argumenta que, num local em que há uma grande abundância de fundos públicos, “vários sectores posicionam-se para beneficiar deles”. “É essa dinâmica social e política que precisava de ser mais estudada”, aponta. “Há falta de estudos sobre matérias sociais em Macau, talvez porque os assuntos sejam sensíveis, difíceis, ou haja outros que atraiam mais os investigadores”, crítica.

O Governo faz tudo o que pode? Há consenso

Sobre a acção do Governo para diminuir as assimetrias sociais, parace não haver grandes divergências de opinião. Senna Fernandes defende que os governos dos últimos 20 anos fizeram um grande um esforço neste campo. “Há muito mais benefícios sociais do que havia antes. Antigamente, antes da passagem de soberania, não havia tanta distribuição da riqueza. Apesar destas diferenças sociais que subsistem em Macau, houve trabalho. Existe essa vontade”, acredita.

O economista Isaac Duarte diz que é inegável que o Governo tenha feito trabalho neste âmbito, e diz que o mesmo é visível aos olhos de todos. Mas se a pergunta é se essa distribuição foi no sentido de reduzir as assimetrias, o economista repete que a cidade carece de estudos que permitam grandes proclamações sobre esta matéria.

O politólogo Eilo Yu não tem dúvidas de que o “Govermo tem feito muito para proteger e ajudar as classes mais fragilizadas”. E enfatiza que o Executivo tem dado subsídios a quem mais precisa. “Não posso dizer que se tenha feito pouco no que diz respeito à pobreza”, avalia.

Em relação aos próximos anos, Senna Fernandes, quando questionado sobre o que é que um futuro Executivo poderia fazer, responde prontamente: “Distribuir dinheiro não é remédio”. O advogado acredita que é necessária uma “maior consciencialização social”. “As pessoas precisam de ter consciência que é preciso trabalhar e ter outro tipo de horizontes”, explica. O mesmo afirma ainda que, em Macau, “instalou-se uma mentalidade de facilitismo”.

Para quem a vida não é fácil, normalmente, é para as trabalhadoras domésticas em Macau. As três mil patacas de salário base “são uma soma muito pequena” para viver em cada mês. A evidência é dita por Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, para quem o mínimo exigível para ela e para as suas camaradas, é o mínimo que a sociedade exige para o resto das pessoas. “Trabalhamos mais de oito horas diárias. Eu, no meu caso, faço uma jornada de 14 a 15 horas por dia”, remata Benedicta.