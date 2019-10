Detectados quatro casos graves de armazenamento ilegal de vacinas 

Inspecções de rotina e de surpresa dos Serviços de Saúde identificaram seis estabelecimentos suspeitos de violar a legislação relativamente às vacinas. Em comparação com anos anteriores, violações registadas em 2019 são mais graves, diz o organismo. Apreendidas foram 315 vacinas, das quais 11 foram confirmadas como tendo sido ilegalmente importadas.

Os Serviços de Saúde detectaram este mês quatro casos graves de armazenamento ilegal de vacinas, em centros médicos e clínicas privadas de Macau e da Taipa, e identificaram seis estabelecimentos de cuidados de saúde suspeitos de violar a lei relativamente às vacinas. Os casos foram apresentados, na sexta-feira, por um membro da Autoridade Sanitária. De acordo com Tang Chi Ho, entre as vacinas armazenadas de forma ilegal encontravam-se unidades contra o cancro do colo do útero, vacinas contra a hepatite B e a gripe, assim como medicamentos fora do prazo de validade.

No Centro Médico MICC, em Macau, foram detectadas várias irregularidades numa inspecção conjunta de surpresa. Para além do armazenamento ilegal de 52 unidades de diferentes vacinas, as autoridades encontraram também quatro unidades de vacina contra o cancro do colo do útero cujo prazo de validade tinha expirado, para além de diversos medicamentos expirados. Também em Macau, as autoridades realizaram uma inspecção ao Centro Médico AMBO onde encontraram um saco térmico com 45 tipos de vacinas. Os funcionários dos Serviços de Saúde detectaram ainda 29 seringas já utilizadas, relativas à vacina para o cancro do colo do útero, e duas seringas sem rótulo, suspeitas de terem sido usadas para vacinação. A pessoa responsável pelo estabelecimento não conseguiu fornecer de forma completa o documento de origem das vacinas.

No Centro Médico Hong Yu, na Taipa, foram encontrados 83 diferentes tipos de vacinas, para além de oito seringas usadas relativas à vacina contra o cancro do colo do útero de nove valências. O local de refrigeração das vacinas era do tipo doméstico e não possuía termómetro, sendo que as vacinas estavam armazenadas juntamente com alimentos. Na Taipa, as autoridades identificaram irregularidades graves na Clínica de Wong Shing Ngai e de Wong Chio Iong numa inspecção de surpresa conjunta, realizada a 24 de Outubro, que detectou o armazenamento ilegal de 87 diferentes tipos de vacinas num refrigerador doméstico sem termómetro.

Segundo dados da autoridade sanitária, entre 2015 e 2016 não foram detectadas situações que violassem a lei das vacinas. Já entre 2017 e 2018, foram instaurados nove processos (quatro casos em 2017 e cinco em 2018) devido à suspeita de violação da lei referente a vacinas, tendo sido encontradas e apreendidas 36 doses de vacinas importadas ilegalmente. Entre estes casos foram registados cinco estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde que armazenavam ilegalmente e forneceram indevidamente vacinas. Ou seja, em comparação com os anos anteriores, as violações registadas em 2019 foram mais graves.

Os estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde identificados até ao momento armazenavam grandes quantidades de vacinas e de origem desconhecida. Até ao momento, foram instaurados seis processos, que envolvem seis estabelecimentos num total de 315 vacinas apreendidas, das quais 11 foram confirmadas como tendo sido ilegalmente importadas sendo que estas situações foram encaminhadas para acompanhamento dos Serviços de Alfândega.

Apesar do número de vacinas apreendidas, e da falta de condições no armazenamento das mesmas, as autoridades de saúde garantiram que “estas situações não têm grande impacto nos residentes de Macau”, uma vez que os “utentes dos estabelecimentos privados de cuidados de saúde onde as irregularidades foram detectadas são principalmente visitantes do Interior da China”

De acordo com Tang Chi Hou, todas as irregularidades detectadas foram alvo de autos e, caso se confirmem as infracções penais, os casos serão depois encaminhados para as autoridades competentes de modo a que os seus autores assumam responsabilidade criminal. Nos casos suspeitos de violação da lei, os Serviços de Saúde dizem proceder à selagem e apreensão das vacinas em causa. Na eventualidade de serem detectados irregularidades na prestação de actos clínicos serão aplicadas sanções mais rigorosas nos termos da lei.