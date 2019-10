“(Des)Construção da Memória”: Intervir para não esquecer

Guilherme Ung Vai Meng e Chan Hin Io juntaram-se para dar a conhecer as mutações pelas quais Macau passa. Numa exposição que se inaugura a 6 de Novembro no Museu Berardo, em Lisboa, os dois artistas de Macau apresentam as transformações da cidade através de fotografia, vídeo, instalação e performance. Trabalhos que serão vistos pela primeira vez e que têm como função deixar “testemunhos daquilo que vai deixar de existir”, descreve João Miguel Barros, curador da mostra.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Eles fazem uma reinvenção da memória, mas, ao mesmo tempo, ao registá-la, estão a evitar que ela caia no esquecimento”. Esta é a descrição feita por João Miguel Barros do trabalho que será exposto no Museu Berardo, em Lisboa, por Guilherme Ung Vai Meng e Chan Hin Io, a partir de 6 de Novembro. Os dois artistas de Macau quiseram registar as transformações que Macau tem sofrido, fotografando locais prestes a desaparecer, antes de se tornarem memórias, explicou o curador da exposição “(Des)Construção da Memória” ao PONTO FINAL.

Tanto Ung Vai Meng, que usa normalmente o desenho como expressão artística, como o fotógrafo Chan Hin Io quiseram retratar as mudanças de Macau ao longo das últimas décadas. “Eles quiseram olhar para essas mudanças no sentido de as registar e no sentido de que elas não caiam no esquecimento”, referiu João Miguel Barros. “Eles têm capacidade de perceber essa situação e conseguem fazer uma intervenção, uma performance, que resulta depois em dezenas de fotografias em que eles aparecem nessa fotografia como testemunhos daquilo que vai deixar de existir”, explicou, acrescentando: “Fazem uma intervenção no presente sabendo que, no dia seguinte, provavelmente esse presente, além de ser passado, passa a ser uma memória que já não é possível voltar lá e ser visitada”.

As antigas farmácias chinesas, a casa da Família Au e a fonte que estava na zona da Doca dos Pescadores e que entretanto foi demolida são alguns dos cenários dos dois artistas.

A exposição, que fica no Museu Berardo até ao dia 9 de Fevereiro do próximo ano, tem 40 capítulos, divididos em cinco partes: “Memória”, “Ritualismo”, “Leveza”, “Cerimónia” e “Paraíso”. Na sala “Memória”, há imagens da realidade social e da reconstrução de acontecimentos passados de Macau. Em “Ritualismo”, o bambu está em destaque. “São fotografias onde o bambu predomina, fotografias de locais que tiveram bambu à volta e onde os artistas aproveitaram para fazer as suas intervenções”, referiu João Miguel Barros, adiantando que foram dois mestres de bambu para Lisboa para construírem uma estrutura de 11 metros desenhada por Guilherme Ung Vai Meng.

A componente vídeo surge na sala “Leveza”, onde é apresentado um filme realizado em Macau e onde se pretende simbolizar a “relação difusa entre as pessoas, o tempo e o espaço”, lê-se no excerto do catálogo da exposição. Na quarta sala, “Cerimónia”, há imagens registadas em espaços utilizados anteriormente pela indústria e pelo comércio marítimo. Por último, em “Paraíso”, mostram-se imagens grandes e redondas de lugares que já deixaram de existir. “Estes registos não são meramente documentais, não são estudos antropológicos, não é fotografia documental, é intervenção artística”, afirmou o curador. No dia da inauguração, indicou o curador, os dois artistas vão fazer uma performance com base no mito grego de Ícaro.

Segundo João Miguel Barros, Guilherme Ung Vai Meng, antigo presidente do Instituto Cultural, e Chan Hin Io “são dois artistas de Macau com uma personalidade e uma prática artística muito diferenciada”. A ligação tornou-se formal através do colectivo YiiMa, “que tem um sentido de irmãos gémeos, partilhando o modo como eles vêem a arte e a sua responsabilidade enquanto artistas perante a sociedade”.

“(Des)Construção da Memória” é um trabalho “completamente inédito”, com “obras que eles só mostraram a um círculo muito restrito”. O trabalho demorou dois anos a ser preparado e, para já, não há planos para que seja apresentado em Macau.