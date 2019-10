Associações de protecção dos animais exigem reintrodução de programa de esterilização

A Associação de Veterinários de Macau juntamente com o deputado Sulu Sou e outras seis organizações de protecção de animais, reuniram-se com José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), para pedir ao organismo que reintroduza o programa “apanhar, esterilizar e devolver” (TNR, na sigla em inglês). Segundo um comunicado divulgado na passada sexta-feira pela Associação Novo Macau, cujo vice-presidente é Sulu Sou, as organizações disseram a José Tavares que a situação é “aflitiva” e “perturbadora”.

A nota recorda os números divulgados pelo IAM: O Governo capturou um total de 7023 cães vadios no ano passado, dos quais 5436 foram eutanasiados, enquanto 3265 gatos vadios foram capturados e, desses, 421 foram abatidos. “As organizações reiteraram que a implementação do plano TNR é um passo importante para tratar do problema na sua fonte”, lê-se no documento.

“A recolha de animais vadios, esterilização, vacinas contra a raiva e outras vacinas e devolução às zonas onde foram recolhidos ou outras áreas apropriadas iria ajudar no controlo de animais vadios a longo-prazo”, diz o comunicado da Associação Novo Macau. Sobre a devolução, as associações dizem que é a parte mais crítica, mas que a sociedade civil está pronta a cooperar com o Governo para responder ao problema de alimentar os animais e da sua higiene.

A nota não faz referência à resposta do IAM, mas recorda que o organismo indicou no passado que este tipo de programa era mais indicado para zonas com pouca população. A esta justificação, os grupos de proteção animal dizem que, nesse caso, o Governo deve criar condições para colocar no terreno este programa, sugerindo que se lance um programa-piloto em zonas mais remotas de Macau.

Recorde-se que, em 2007, o Governo começou a implementar este método com os gatos vadios, mas, em 2015, o Executivo deixou de aplicar este sistema. A.V.