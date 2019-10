Universidade de Macau recebe VII Fórum do CIALP

O VII Fórum do Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP) vai decorrer entre os dias 25 e 27 de Outubro, sob o lema “Cidades Melhores: o contributo das infra-estruturas”, no Centro de Convenções Ho Bin da Universidade de Macau. Considerado um evento preparatório para o Congresso Mundial dos Arquitectos, que se realiza no próximo ano, no Rio de Janeiro, o fórum surge inserido no XXIII Encontro do CIALP e terá duas sessões, com cerca de cinco oradores cada, no dia 26 de Outubro.

Na primeira sessão será abordada a temática das “Infraestruturas como um mecanismo de urbanização”, e como o processo de urbanização pode ser baseado na capacidade de investimento de que cada cidade, para além das ferramentas de planeamento nos territórios. A forma como o projecto arquitectónico pode agir como uma ferramenta alternativa para a qualificação e consolidação de cidades, ao apresentar visões urbanas que possam resolver situações, ou contextos locais não abrangidos pela visão mais abrangente de planeamento, é outra das temáticas da primeira sessão.

O arquitecto brasileiro Nivaldo Andrade, presidente do Instituto de Arquitectos do Brasil (IAB), será um dos oradores sobre a temática da “Infra-Estrutura e Mobilidade no Centro Histórico de Salvador”, enquanto que caberá ao arquitecto chinês Che Foi falar sobre as “Infraestruturas como mecanismo de renovação urbana”.

Na segunda sessão do VII Fórum do CIALP será debatido o tema “Resiliência e desafios das Cidades”, com o foco na complexidade dos elementos estruturais das cidades. Nesta sessão irá ainda ser abordada a importância das infra-estruturas, tidas como fundamentais para a civilização, e os novos desafios perante a dimensão planetária do tema. O arquitecto sul-africano Peter Rich aborda o tema “Transição antes da transformação numa cidade africana”, enquanto que Jaime Comiche, da Ordem dos Arquitectos de Moçambique, falará no mesmo dia sobre a “Importância da Resiliência das Infraestruturas urbanas essenciais para a resiliência das comunidades”.