Sector privado de saúde considera multas até 100 mil patacas “muito pesadas”

No segundo dia seguido da discussão na especialidade da proposta de lei do regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, os deputados debateram a tipologia das queixas no sector privado da saúde, e o regime sancionatório, que vão originar várias questões ao Governo na próxima reunião. Os termos de negligência médica e de má compreensão entre utente e profissional de saúde devem ser clarificados no articulado, consideram os deputados.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

“O sector privado [de saúde] acha que esta proposta de lei aplica sanções pesadas”, disse o presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, aos jornalistas, depois do segundo dia seguido de discussão do regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde. O novo articulado define multas até 100 mil patacas para as questões relacionadas com negligência e a má compreensão dos deveres profissionais.

As multas pecuniárias, explicou o presente da comissão, só se aplicam aos casos que não correspondam a sanções mais graves como a “suspensão” ou a “inactividade”. Os deputados manifestaram durante a discussão de ontem dificuldade em perceber alguns dos conceitos que estão na proposta do Governo. “Teremos de perguntar o que é a negligência e a má compreensão. O que é?”, repetiu Chan Chak Mo. “Negligência pode ser muita coisa”, acrescentou o deputado.

A multa máxima prevista é de 100 mil patacas, sendo que a gradação da multa está, segundo Chan Chak, relacionada com vários pontos: a gravidade da infracção, a culpa do infractor, a sua personalidade, a capacidade económica do mesmo, os antecedentes que tiver, os danos resultantes da infracção, e outras circunstâncias que vão contra e a favor do infractor.

Em cima da mesa, estiveram também outro tipo de penas para quem não cumpre as regras no sector privado da saúde, nomeadamente a advertência e a inactividade. Também neste caso, os legisladores querem ver esclarecidas as questões sobre a falta de clareza dessas normas de suspensão e de inactividade.

Chan deu um exemplo para ilustrar as dúvidas dos deputados. “Imagine-se que houve uma disputa entre um médico e um utente, e que o utente é difamado. Isto é uma violação dos direitos de personalidade do utente. A consequência poderá ser a inactividade. Mas temos de perguntar ao Governo qual o grau da violação dos direitos de personalidade dos utentes a que se aplica esta sanção de inactividade”, explicou.

Vistorias e vacinas

Os regulamentos sobre as instalações e os equipamentos foi outro dos assuntos discutidos. Os deputados constataram que as instalações médicas, após vistoria dos Serviços de Saúde, têm nos 15 dias posteriores à notificação um prazo para corrigir as inconformidades. Quando esse período termina, se não houver alterações, a licença é revogada. “Mas [o artigo] não diz qual a data para emissão da licença após esses 15 dias”, alerta o presidente da 2ª Comissão Permanente.

Outro dos temas em debate, apesar de não derivar do projecto de lei sobre esta matéria, foi o de “os médicos do sector privado não poderem armazenar e dar vacinas aos utentes”. O Executivo argumenta que essa impossibilidade deriva dos equipamentos de armazenamento das vacinas. “O Governo diz que o mais importante é ter em conta o armazenamento, porque para o fazer o frigorifico tem que ter uma certa temperatura”, identificou.

No início da conferência de imprensa com os jornalistas, Chan Chak Mo disse que a próxima reunião desta comissão será com a presença de representantes do Governo, encontro no qual os deputados vão colocar questões sobre esta segunda versão de trabalho da proposta legislativa.