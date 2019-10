Intimidade reservada de Peter Broderick em fim-de-semana de cordas

A 33.ª edição do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) regressa este sábado, com dois concertos dos Solistas de Sejong, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau, e a estreia do multi-instrumentista norte-americano Peter Broderick, no anfiteatro das Casas Museu da Taipa. No sábado, o violinista búlgaro Svetlin Roussev e a pianista coreana Yeol Eum Son juntam-se aos Solistas de Sejong, para uma interpretação do “Duplo Concerto em Ré Menor” de Mendelssohn.

Peter Broderick, o norte-americano com alma irlandesa, estreia-se este fim-de-semana no FIMM, com um concerto no anfiteatro das Casas Museu da Taipa. Com mais de dez álbuns editados desde 2007, o multi-instrumentista de 32 anos, radicado na Irlanda, tem um repertório extenso e variado, marcado por composições clássicas ligeiras, música folclórica caseira e gravações de piano e voz.

Munido de sentido prático na gestão de recursos técnicos, para criar uma envolvência intimista com poucas notas, a música de Peter Broderick distingue-se por uma elegância reservada, alimentada por diferentes géneros musicais. Para além de ter actuado em salas de espectáculo prestigiadas, Broderick também se apresentou em festivais emblemáticos como o Roskild Festival ou o Montreux Jazz Festival. Em 2017, Broderick foi convidado para compor músicas para a curta-metragem de animação “Two Balloons”, que lhe valeu o prémio de Melhor Música Original do New Renaissance Filme Festival, de Amesterdão. O concerto de Peter Broderick está agendado para as 20 horas no anfiteatro das Casas Museu da Taipa.

Solistas de Sejong em palco com convidados

No sábado, o agrupamento de cordas Solistas de Sejong actua no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), pelas 20 horas, num concerto intitulado “Encontro Quatro Estações”. Caracterizados pelo estilo dinâmico, com alcances que vão da precisão de um quarteto à ressonância de uma orquestra, os Solistas de Sejong têm no programa de sábado a interpretação da peça de Astor Piazzolla, “As Quatro Estações de Buenos Aires”, e a “Langsamer Satz”, de Anton Webern. Em parceria com o violinista búlgaro Svetlin Roussev, e a pianista coreana Yeol Eum Son, os Solistas Sejong vão ainda interpretar o “Duplo Concerto em Ré Menor”, de Felix Mendelssohn.

Já no domingo, os Solistas de Sejong voltam a actuar, pelas 20 horas, no Pequeno Auditório do CCM, para apresentar uma “Serenata de Cordas”, com interpretações de peças de Haydn, Sukhi Kang e Tchaikovsky. No seu segundo concerto, a orquestra de cordas irá partilhar o palco com Sophia Su, jovem violinista de Macau, para apresentar o Concerto para Violino nº 1 de Haydn. Para além da interpretação da obra “Serenata para Orquestra de Cordas” de Tchaikovsky, que o compositor dedicou a Mozart, a jovem violinista irá ainda interpretar, com os Solistas de Sejong, um trabalho moderno do compositor coreano Sukhi Kang, estreado em 2006.