Hong Kong e Catalunha: objectivos diferentes, alvos iguais

Os dez mil quilómetros que separam Hong Kong da Catalunha foram ontem reduzidos a zero. Numa concentração pacífica, os hongkongers quiseram devolver o apoio internacional que têm pedido e mostrar solidariedade para com a causa catalã. Causa essa que luta pelo mesmo objectivo, a perda de direitos e a violência policial, mas que se afasta no separatismo, ainda que se tenha ouvido “Independência para Hong Kong”.

Reportagem de André Vinagre (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

Corpos sentados, bandeiras catalãs, um palco onde se iam fazendo discursos, ora em cantonês ora em inglês, e a total ausência de polícia. Este não foi um protesto como os outros em Hong Kong, até porque a protagonista desta iniciativa não era a RAEHK, mas sim uma região que, apesar de distante geograficamente, está próxima nos objectivos: “liberdade e direitos humanos”. Está, contudo, aparentemente longe na questão da independência. O fim é assumido na região espanhola, mas não na região administrativa especial chinesa. Ainda assim, na concentração de ontem, no Chater Garden, gritou-se por independência também para Hong Kong.

A inciativa tinha sido combinada para as 19 horas, no Chater Garden, uma praça encravada ao lado dos edifícios do Bank of China, Bank of America e do China Construction Bank. Quinze minutos antes já o local está composto com jovens de bandeiras catalãs em riste. Há bandeiras amarelas e vermelhas em todo o lado, empunhadas por manifestantes que vão ensaiando o “Glory to Hong Kong”, o hino dos protestos na região vizinha.

DAR APOIO PARA RECEBER APOIO

Os responsáveis pelo facto de o largo estar pejado de bandeiras catalãs são Stephanie e Jake, que as vão entregando a quem se aproxima. Dois estudantes de 23 anos, ambos de máscara na cara e boné na cabeça. “Vimos a brutalidade policial na Catalunha e sentimos uma enorme compaixão, também temos sofrido com a violência da polícia em Hong Kong durante os últimos quatro meses”, diz ao PONTO FINAL Stephanie, depois de sussurrar em cantonês ao ouvido de Jake. Além disso, diz a jovem, “estamos sempre a pedir apoio internacional e reconhecimento internacional”, então “sentimos que temos de apoiar outras regiões também, antes de podermos pedir, temos de conseguir dar aos outros”, completa o amigo. “Nem tudo gira à nossa volta”, afirma Stephanie.

Na opinião dos dois jovens, há paralelismos nos protestos, mas não são totalmente iguais. “Não acho que possamos dizer que o protesto é o mesmo, mas podemos dizer que somos aliados na oposição à violência policial e à luta pela democracia e liberdade, esse é o grande tema desta concentração”, refere Jake. “Estamos a viver as mesmas coisas, a violência policial, activistas a serem presos, etc. Eles precisam de apoio internacional tanto quanto nós, por isso é que nós sentimos que devemos fazer isto. Estamos a devolver o apoio”, sublinha Stephanie.

Na Catalunha, nove líderes do movimento pró-independência foram condenados por crimes contra o Estado espanhol, depois de, em 2017, terem organizado um referendo sobre a independência catalã. As sentenças aplicadas, que chegaram aos 13 anos de cadeia, fizeram com que os catalães fossem para as ruas, onde encontraram a repressão policial.

A região espanhola quer ser independente, e Hong Kong? “Eles têm capacidade para serem independentes, mas não se pode dizer isso de Hong Kong”. Sobre a independência da RAEHK, Stephanie assume que, “se fosse realista, queria, mas não é”.

Nos protestos de Barcelona também correram panfletos que davam exemplos aos manifestantes de como os hongkongers actuavam. “Não é como se nós estivéssemos orgulhosos, como se achássemos que somos um exemplo. Não queremos que isto aconteça em lado nenhum no mundo”, explica Staphanie.

“INDEPENDÊNCIA PARA HONG KONG!”

Ernest Chow é um dos organizadores do evento. Estuda Política e Administração Pública na Chinese University of Hong Kong e, ao PONTO FINAL, começa por enquadrar a iniciativa: “A manifestação serve primeiramente para condenar a violência policial, especialmente sobre os manifestantes pacíficos. Em segundo, queremos que o Governo espanhol, em paz e o mais rápido possível, resolva a situação. E depois acreditamos que nem em Hong Kong nem em Espanha ninguém deve estar preso devido às suas visões políticas”. “Hong Kong vai ter um papel importante na luta por um mundo livre”, afirma.

Sobre se seriam um exemplo para os outros manifestantes, tal como Stephanie, Ernest Chow diz que “seria muito arrogante dizer isso, porque também aprendemos muitas coisas com a Catalunha e com protestos de outras partes do mundo”, exemplificando: “o nosso slogan ‘Hong Kong não é China’ é completamente plagiado de um slogan da Catalunha, ‘Catalunha não é Espanha’”.

Também Ernest diz que há pontos de contacto entre as duas causas, assim como visões diferentes. “Ambos querem liberdade e direitos humanos, acho que isso é o que mais nos une. Mas também sabemos que há outros aspectos na Catalunha, como a independência”. Sobre o tópico diz apenas que “não se pode dizer que toda a Catalunha queira a independência, assim como não se pode dizer que Hong Kong não quer independência”.

Questionado sobre se, caso os protestos em Hong Kong aumentem de tom, será pedida a independência da região, o organizador abana negativamente a cabeça: “Acho que não é imaginável. Estamos focados nas cinco reivindicações, que continuam a ser o nosso principal objectivo. Mas qualquer iniciativa que traga mais liberdade não deve ser excluída”.

Logo após estas palavras, sobe ao palco para discursar perante a multidão que agora enche o Chater Garden. Em inglês percebe-se apenas as palavras “stand with Hong Kong, stand with Catalonia”. No fim do discurso, o mesmo Ernest, que afirmara antes que a independência não era um objectivo de Hong Kong, exclama: “Independência para Hong Kong!”. “Independência para Hong Kong!”, grita a multidão de volta.

HONG KONG AZUL-GRENÁ

Deambulando por entre milhares de manifestantes – mais tarde a organização viria a dizer que eram três mil – vão-se vendo camisolas do FC Barcelona. Vão passando os Gerard Piqués, os Lionel Messis, os Pep Guardiolas e os Xavis. A ostentar uma t-shirt azul-grená com o nome do catalão Cesc Fàbregas está o também catalão Luis. É engenheiro e trabalha em Hong Kong há três anos.

“Estou muito feliz, muito contente por eles estarem a fazer isto e a apoiar a Catalunha”, diz Luis, acrescentando que tem estado do lado dos hongkongers nos protestos pró-democracia: “Tenho visto o que tem estado a acontecer em Hong Kong e estou muito orgulhoso da luta que estão a dar”. Hong Kong tem, considera o catalão, um problema similar ao da Catalunha, portanto “é muito importante que a Catalunha sinta este apoio e é importante que Hong Kong saiba que não está sozinha”. Luis despede-se, confirmando que a causa da RAEHK tem estado a ser muito acompanhada também na Catalunha: “Eles sentem que a luta é semelhante, que há uma parte do país que não quer ir na direcção do Governo central e que luta por aquilo em que acredita, é um sentimento de solidariedade”.

Precisamente à mesma hora, a dez mil quilómetros de distância, em Barcelona, também se cantou o “Glory to Hong Kong”. Centenas de pessoas concentraram-se na cidade catalã em solidariedade para com os manifestantes de Hong Kong e entoaram o hino dos manifestantes da região frente ao Consulado chinês.

Entre as bandeiras amarelas e vermelhas e as camisolas azuis-grenás, JK destaca-se. Ele é o homem embrulhado numa bandeira da União Europeia. O objectivo é “chamar a atenção da Europa”. Além disso, “eles deviam permitir que os deputados catalães entrassem no Parlamento Europeu”, nota o engenheiro de 35 anos. Essa associação ao movimento catalão não poderá prejudicar a causa de Hong Kong? “Isso pode acontecer, mas não acredito que seja assim que a Europa veja a situação. Por isso não, não acho que afecte”, responde.

ESPANHOL DE MADRID AO LADO DA CATALUNHA

“Estou do lado das pessoas que lutam democraticamente por aquilo que acreditam estar certo”. A frase é dita por Antonio Delgado, nome fictício inventado por um jovem madrileno que se juntou aos protestos, mas que se quer manter anónimo porque não quer “problemas”.

O jovem de 20 anos, que está a tirar Estudos Internacionais na City University of Hong Kong, começa por analisar a questão catalã: “É uma questão muito difícil. O Governo espanhol só faz com que os catalães se sintam pior e pior e pior. Depois temos os catalães a lutar por aquilo em que acreditam, mas com os políticos da Catalunha também estão a tornar as coisas cada vez piores e piores e piores”. Para o jovem, os líderes do movimento separatista catalão “foram contra a lei, por isso têm de ser punidos”.

Diz que, em Madrid, já se interessava por esta questão: “Eu não nasci na Catalunha, não estou envolvido no movimento, mas o meu interesse é a luta por democracia, liberdade, direitos económicos, direito sociais, direitos políticos, etc”. A Catalunha “tem o meu apoio”, afirma. Sobre os protestos de Hong Kong, diz que “ver tanta gente a lutar por estes objectivos é muito bom, eu estou muito feliz por eles estarem a tentar alcançar aquilo que querem”.

“VISCA LA REPUBLICA CATALANA”

No palco, Ernest continua a discursar, agora em inglês. “No século XXI já não devia haver fascismo nem tirania”, ouve-se em eco, logo antes de subir ao palco Jose, representante de um grupo de catalães a viver em Hong Kong, fazendo o enquadramento cronológico de tudo o que tem acontecido na Catalunha. Termina o discurso com um “Visca la Republica Catalana!”. Ao PONTO FINAL, explica a importância do evento: “A Catalunha precisa de apoio internacional, o Governo de Espanha e os outros governos não estão interessados em mostrar a verdade sobre aquilo que está a acontecer. Actos como os de hoje ajudam a dar ressonância ao movimento”.

Ambas as regiões vivem dias conflituosos. Em comum: “A recusa dos governos em relação aos nossos direitos, como o direito de decidir”. “Os hongkongers querem ter o direito a decidir através de uma democracia plena, na Catalunha queremos ter o direito de decidir se queremos ser um Estado independente ou não, queremos votar”. Em comum, há ainda a luta contra a violência da polícia, acrescenta.

Por outro lado, as diferenças também são “visíveis”, diz, explicando: “Em Hong Kong, as pessoas não estão realmente à procura de independência, querem democracia, querem preservar a sua comunidade, a sua língua, a sua cultura. Na Catalunha achamos que, para preservar isso, temos de nos separar”.

Nove da noite em ponto e termina tudo. Antes de se transformarem em água e escorrerem para fora do Chater Garden, de volta para as ruas de Hong Kong, os manifestantes cantam uma última vez o novo hino. Depois do hino, um alerta: uma das organizadoras pega no microfone para avisar que há polícia no metro. “Vão em segurança”, diz antes de largar o microfone.