Do fundo dos oceanos para a superfície de Marte, em busca dos limites da vida

A USJ organiza uma palestra, a 31 de Outubro, sobre o desenvolvimento de organismos simples em condições inóspitas para a vida, com um especialista em microbiologia de ambientes extremos. A exploração dos limites da vida no fundo do Mar Vermelho, e a sua relação com a possibilidade de vida microbiana em Marte, será discutida por um investigador do Laboratório de Ciência Planetária da MUST no Auditório do NAPE da USJ.

Os limites da vida, tal como a conhecemos, têm ganho novos horizontes com a ciência, nomeadamente com a descoberta, no final do século passado, da existência de micro-organismos simples em fontes hidrotermais. A descoberta de bactérias extremófilas, que sobrevivem e se alimentam em ambientes inóspitos para a vida, nomeadamente nas fossas abissais do Mar Vermelho, tem levado a comunidade científica a reconsiderar a possibilidade de vida em Marte, ainda que microbiana.

Ágata Alveirinho Dias, professora do Instituto de Ciências e Ambiente da USJ, e moderadora da palestra, explicou ao PONTO FINAL as características únicas destes organismos extremófilos. “São bactérias muito simples, que vivem em ambientes extremos onde conseguem sobreviver e, aliás, alimentar-se em zonas onde há uma emissão de fluídos carregados de metais, como o cobre, o ferro, e até ouro, e que são altamente tóxicos. Para além disso, estes ambientes podem atingir temperaturas entre os 300 e os 400 ºC”, começou por dizer a geóloga especializada em geoquímica.

Como Marte apresenta algumas das características de um ambiente extremo, os investigadores têm assumido, nos últimos anos, a possibilidade de existência de vida microbiana no Planeta Vermelho. Para André Antunes, especialista em Microbiologia de ambientes extremos e investigador do Laboratório de Ciência Planetária da MUST, a descoberta de vida microbiana, em Marte, é apenas uma questão de tempo.

“É particularmente interessante estudar este tipo de ambientes extremos para nós conseguirmos compreender os limites da vida e conseguirmos ter uma percepção melhor se a vida é possível, ou não, noutros planetas”, afirmou André Antunes, professor e investigador do Laboratório de Ciência Planetária da MUST, em declarações ao PONTO FINAL.

“Do ponto de vista específico de Marte, durante muito tempo pensou-se que em Marte era impossível existir vida, e, de facto, até agora, não foi detectada presença de vida. Mas eu pessoalmente acho que é uma questão de tempo. Eu acredito, sinceramente, que existe vida microbiana em Marte, e é só uma questão de tempo até conseguirmos prová-lo”, assinalou o investigador do Laboratório de Ciência Planetária que irá falar, na próxima quinta-feira, na USJ.

Para o especialista em Microbiologia de ambientes extremos, uma das limitações que os investigadores tinham sobre vida em Marte era a alegada ausência de água. “Sabemos, nos dias de hoje, que a situação não é bem assim, que existe, de facto, uma grande quantidade de água, de depósitos de água em Marte, quer a nível de gelo, quer água no subsolo, que é aquilo, que as investigações mais recentes demonstram. E estes depósitos de água serão de água com alto teor de sal”, afirmou André Antunes, recordando depois o exemplo das fossas abissais salinas do Mar Vermelho onde, apesar da elevada salinidade, existem organismos extremófilos.

“As fossas abissais salinas do Mar Vermelho são um ambiente único no nosso planeta, pois são lagos salinos, que ocorrem em determinadas localizações no fundo do Mar Mermelho, em que há alta pressão, temperatura elevada, salinidades extremamente elevadas, alto conteúdo de metais pesados, e não tem oxigénio”, diz André Antunes ao PONTO FINAL.

Apesar desta combinação de extremos tão agressiva para a vida, o investigador assinala que nestes ambientes aparentemente estéreis é possível encontrar uma enorme diversidade microbiológica. “Temos de estudar ambientes equivalentes, ambientes semelhantes no nosso próprio planeta, e é aí que o estudo das fossas abissais salinas do Mar Vermelho é particularmente interessante para o estudo de Marte, do ponto de vista da Astrobiologia”, concluiu o investigador do Laboratório de Ciência Planetária ao PONTO FINAL.

A palestra “Do Mar Vermelho ao Planeta Vermelho e mais Além: A Exploração dos Limites da Vida” vai realizar-se na próxima quinta-feira, às 18h30, no Auditório do NAPE da USJ.