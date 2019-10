Centro de Estudos Russos abre na UMAC para derrubar muro de “desconhecimento” mútuo

O professor Michael Share, especialista nas relações entre Moscovo e as regiões administrativas de Macau e Hong Kong, diz que o propósito para a criação deste organismo é o de promover localmente a língua e a cultura russas. Apesar de a Rússia ser o maior vizinho da China, há muita falta de conhecimento da realidade daquele país, considera. Ontem, a UMAC, depois de duas tentativas frustradas em Macau na última década, abriu o novo Centro de Estudos Russos.

João Carlos Malta

A história da criação de um Centro de Estudos Russos (CER) em Macau não é nova, nem é curta. Remonta a 2010, a primeira tentativa na Universidade de S. José, que acabou por terminar passado algum tempo. Passados poucos anos, foi a vez de a UMAC fazer uma nova investida, mas mais uma vez, depois de ganhar forma, o projecto não teve grandes consequências práticas. Ontem, depois de neste Verão se começar a discutir a hipótese, foi formalmente lançada a terceira tentativa de pôr a ideia de pé.

Este organismo é apoiado pela “Russian World Foundation”, com quem o coordenador do novo centro, Michael Share, mantém relações de proximidade há alguns anos. Ele que é um especialista nas relações entre Moscovo e as regiões administrativas de Macau e Hong Kong, e ainda de Taiwan, e que se notabilizou ao escrever a obra “Where Empires Colided”, um livro que versa exactamente sobre este tema.

“Os objectivos deste centro serão o de promoverem ao nível local a língua russa, através de cursos, e a cultura daquele país”, afirma o coordenador do CER, que ficará albergado na Faculdade de Ciências Sociais da UMAC. O mesmo responsável diz que um dos pontos que torna este projecto mais aliciante é o de, apesar da proximidade que existe entre os dois países, China e Rússia, haver uma grande falta de conhecimento de ambas as partes sobre o que se passa de cada um dos lados. Este tipo de centro serve precisamente para encurtar essas distâncias, juntando também as pessoas das duas proveniências.

Até ao momento, o CER, que será liderado pelo professor Li Sheng, tem apenas nos quadros o também professor Share, que estará a trabalhar naquele organismo numa base regular. Mas a vontade dos dois homens que estão à frente do centro é de fazer crescer o projecto. No entanto, para alcançar esse desígnio é necessário investimento.

Para o conseguir, Michael Share voará, em breve, até Moscovo para junto da “Russian World Foundation” conseguir angariar fundos que permitirão ao CER conseguir cumprir os seus objectivos. “É necessário dinheiro, porque sem ele não podemos contratar os professores de língua russa. Em Hong Kong, existem alguns profissionais que já o fazem há alguns anos”, explica o mesmo Share.

As relações e a evolução

Em relação à qualificação dos laços que unem a Rússia e estas regiões administrativas da China, Share diz que as relações “são boas”. Têm uma condicionante que ao mesmo tempo serve de determinante para o seu desenvolvimento. “Elas correm em paralelo com aquelas que são as relações com a China”, constata.

Assim, segundo o académico, elas melhoram consoante Pequim e Moscovo progridem nas relações bilaterais que mantêm. Michael Share aponta as áreas do comércio, do turismo e da cultura como aquelas em que o intercâmbio é mais bem conseguido. Há vários anos a estudar as dinâmicas das relações entre estas zonas do Sul da China e a Rússia, Michael Share afirma que, apesar da proximidade diplomática e da Rússia ser o maior país vizinho da China, bem como a importância que cada lado tem para o outro, “há pouco conhecimento mútuo”.

Pequim e Moscovo unidos em relação a Hong Kong

Em relação a um dos assuntos que tem dominado a actualidade na região, a instabilidade política e social em Hong Kong, Michael Share avança que, na Rússia, a comunicação é dominada por aquilo que é a linha de argumentação chinesa. Ou seja, os manifestantes são vistos como um grupo ultraminoritário, que está a ser instigado por forças externas que têm como finalidade perturbar a estabilidade interna da China. A este argumento soma-se um outro: os que protestam nas ruas usam de uma violência desmedida que tem como objectivo único semear o caos.

Share defende que a realidade social e política ultrapassa em muito esta visão, e diz que quando estiver na Rússia irá participar numa conferência em que falará sobre os tumultos de Hong Kong, e onde exporá os argumentos dos manifestantes para os confrontos que decorrem há mais de quatro meses.

Mas porque é que é a linha chinesa que domina a opinião pública na Rússia? Share diz que os países estão muito próximos em tudo o que tenha a ver com questões de soberania e integridade do território. Moscovo viveu desafios que podem ser comparáveis, no passado recente, tanto na Geórgia como na Tchetchénia. O professor acrescenta ainda outro laço forte que une os dois países, os dois presidentes, Xi Jinping e Vladimir Putin, não estão interessados em “promover a democracia”.