Sónia Chan bloqueia acordo de extradição com Hong Kong até ao final do ano

A secretária para a Administração e Justiça garantiu ontem — dia em que assinou com a Coreia do Sul um acordo de entrega de infractores em fuga e outro de mútua assistência em assuntos criminais— que até este Governo sair de funções não haverá assinatura de um acordo deste tipo com a região vizinha. Assim, fechar-se-á um ciclo de cinco anos em que as duas regiões administrativas especiais tentaram chegar a um entendimento e não o conseguiram.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Não haverá um acordo de extradição para infractores em fuga entre Macau e Hong Kong até o Governo de Chui Sai On sair de cena e dar lugar ao novo Executivo, liderado por Ho Iat Seng. Sónia Chan pôs um ponto final na discussão desta matéria até ao fim deste ano, altura em que haverá substituição de Governo na RAEM. O anúncio da secretária para a Administração e Justiça foi feito durante a cerimónia de assinatura do acordo sobre a entrega de infractores em fuga e do acordo de auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre Macau e a Coreia do Sul.

“Antes do termo do mandato não teremos legislação sobre a entrega de infractores, nem para o auxílio judiciário, com Hong Kong. Primeiro, teremos de fazer uma lei”, disse a governante em declarações aos jornalistas durante esta cerimónia. Já em Junho, sobre o mesmo assunto a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça dizia que o conteúdo da proposta poderia ser alterado em resultado “das negociações entre as três jurisdições” — Macau, Hong Kong e China continental. Esse era o argumento do Executivo para não indicar, já na altura, uma data para o diploma ser apresentado.

Neste processo, estavam a ser negociados três acordos concomitantemente: dois são sobre a entrega de infractores em fuga (um entre a China e Macau; outro entre Hong Kong e Macau); e o terceiro referente à cooperação judiciária em matéria penal entre Hong Kong e Macau.

Este diploma está a ser revisto desde a última tentativa, em 2015, quando o Governo entregou uma proposta à Assembleia Legislativa para depois a retirar. A dificuldade em chegar a um acordo tem sido, entre outras, a de compatibilizar as “diferenças” relativas aos três sistemas jurídicos. Macau defendia a ideia de “um equilíbrio” que “tenha suficientemente em consideração a divergência entre os sistemas jurídicos” e mantenha a “integridade do próprio sistema da RAEM”.

Acordo com a Coreia sem implicações no jogo em Macau

Mas o dia de ontem foi destinado à assinatura dos dois acordos com a Coreia do Sul, um destinado aos infractores em fuga e outro ao auxílio judiciário, que Sónia Chan definiu como um passo para ajudar “ainda mais o desenvolvimento [de Macau] e o intercâmbio cultural entre as duas partes”.

Para um cidadão sul-coreano, o jogo é ilegal a partir de uma certa quantia, mas o cônsul sul-coreano em Hong Kong, Kim Weon-jin — que representou o país nesta cerimónia — confrontado sobre se este passo era destinado a permitir mais cooperação entre as duas jurisdições neste âmbito, quis deixar esse cenário completamente de lado.

Kim Weon-jin começou por afirmar que é difícil de distinguir o que é jogo e o que é uma actividade de pura recreação. “Os coreanos quando vêm a Macau ou a Las Vegas, vêm para se divertir. Penso que não se trata de jogo, mas sim de turismo”, defendeu o representante diplomático da República da Coreia.

O mesmo cônsul quis ainda deixar claro, no âmbito desta questão relacionada com o jogo, que, “com estes dois acordos, não pretendemos criar quaisquer limites para que os coreanos venham a Macau”. “Estes dois acordos são para a entrega de fugitivos. Não haverá problemas no fluxo normal de turistas para Macau”, garantiu Kim.

Questionado sobre se havia uma dimensão de casos judiciais ou de criminosos em fuga entre as duas jurisdições que justificasse esta cooperação mais próxima, Kim Weon-jin negou. “Até agora, entre Macau e a Coreia não temos nenhum assunto pendente para a entrega de fugitivos ou outros casos”, revelou. De seguida, explicou que este acordo contribui “para a base de uma futura cooperação e desenvolvimento das nossas relações”. “Servirá para que haja mais e mais trocas no futuro”, defendeu.

Também Sónia Chan enfatizou que Macau tem “muitos intercâmbios na área da economia e cultura, e com a assinatura destes dois acordos podemos ter, no futuro, um intercâmbio mais estreito” com a Coreia do Sul. “Se houver alguns problemas jurídicos, passamos a ter um regime para garantir que os órgãos judiciais das duas partes discutam as suas responsabilidades”, rematou a secretária para a Administração e Justiça.