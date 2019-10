O crime e a sua prevenção, em análise na Fundação Rui Cunha

“Temas de criminologia e política criminal” é o nome da conferência que se realizou ontem na Fundação Rui Cunha e que colocou em cima da mesa os temas da segurança e da prevenção criminal. Ao PONTO FINAL, Josefina Castro e Carla Sofia Cardoso, duas das professoras convidadas para a sessão, falaram sobre o alargamento do conceito de segurança na Europa, e consideraram que as proibições preventivas de manifestações são “questões sobretudo políticas”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha recebeu ontem a conferência “Temas de Criminologia e de Política Criminal”, que contou com a presença de três professoras da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Josefina Castro, Carla Sofia Cardoso e Maria Leonor Esteves. Ao PONTO FINAL, Josefina Castro e Carla Sofia Cardoso, ainda antes da conferência, falaram sobre a experiência portuguesa na prevenção e antecipação dos crimes, detalhando que a intervenção teria como objectivo “apresentar as principais iniciativas ao nível político e público em matéria de segurança”.

“Salientamos o policiamento de proximidade dirigido às escolas e dirigido às vítimas e alguns programas na comunidade que têm sido desenvolvidos ao nível local, focados nas necessidades locais”, diz Carla Sofia Cardoso, acrescentando que a prevenção que se faz actualmente “já não se situa apenas no crime, mas nos factores sociais que possam estar associados”. “Observa-se um alargamento do conceito de segurança, que deixa de estar centrado apenas no crime, e centra-se também na qualidade de vida e no sentimento de segurança, na forma como os indivíduos percepcionam e vêem os seus espaços como seguros”, completa.

Este alargamento do conceito de segurança “vai de encontro às tendências europeias que mostram que cada vez mais o conceito de segurança e prevenção está mais alargado, o que faz com que outros actores que não a polícia e os sistemas formais de controlo tenham um papel e um contributo válido nessa ideia de segurança”. A professora da Universidade do Porto dá o exemplo de organizações privadas e não-governamentais de apoio a jovens.

Em Portugal, o desafio, segundo Carla Sofia Cardoso, é “como é que podemos tornar estes novos actores deste modelo de prevenção melhor coordenados e potenciar cada vez mais o trabalho de cada um no conjunto do trabalho de todos”.

Questionadas sobre a realidade de Macau, e particularmente sobre a proibição de manifestações em solidariedade para com os protestos de Hong Kong por parte da polícia, as investigadoras confessaram não estar por dentro do assunto. Contudo, Josefina Castro fez a comparação com a Europa: “Tem havido uma série de manifestações e de potencial desordem pública que obviamente convoca, ao nível político, toda uma série de preocupações que depois terão de ser aplicadas pela polícia”. “Acho que são questões sobretudo políticas”, afirma.

“Como é que se governa a segurança sabendo que há interesses tão conflituantes? São questões que eu não consigo discutir relativamente a este contexto concreto”, admite, concluindo: “Quando há um ajuntamento de pessoas, às vezes não se consegue controlar o que é que vai acontecer. Eu penso que isso tem de ser sobretudo uma questão de prevenção”.