Deputados sugerem que sanções aplicadas aos médicos não constem na licença profissional

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) querem que as eventuais sanções aplicadas aos profissionais de saúde não constem na licença profissional porque pode “afectar o negócio”, explicou Chan Chak Mo, presidente da comissão.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois das férias dos deputados, a 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) voltou a analisar na especialidade a proposta de lei do regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde. Ontem, Chan Chak Mo, presidente da comissão, indicou que o Governo apresentou uma versão revista do documento aos deputados, mas que, ainda assim, levanta dúvidas no que toca à licença profissional dos trabalhadores. Para os legisladores, as sanções eventualmente aplicadas aos profissionais não devem constar na licença, porque isso pode “afectar o negócio dos médicos”.

“Depois da inscrição, é emitida uma licença que normalmente é afixada na clínica do médico. Logo desde o início, achámos que algumas das informações constantes da licença não devem ser reveladas ao público por causa da lei da privacidade”, indicou o presidente da comissão. Segundo o diploma, na licença do médico deve constar o seu nome, a data de nascimento, as habilitações académicas, a área profissional, a morada do local de trabalho, a experiência, o número da licença e as sanções eventualmente aplicadas.

É neste ponto que os parlamentares discordam: “As sanções eventualmente aplicadas não devem constar do registo de inscrição porque se trata de um dado confidencial”. Ressalvando que esta ainda é uma questão que vai ser abordada com representantes do Executivo, Chan Chak Mo explicou que a incerteza tem a ver com o facto de poder afectar “o exercício da actividade do médico”. “Isto, se calhar, vai afectar o negócio dos médicos”, acrescentou Chan Chak Mo.

O deputado referiu que o novo diploma responde às dúvidas da comissão relativamente ao artigo que versa sobre a recusa de registo. A versão original da proposta de lei dizia apenas que o registo seria recusado a quem não cumprisse os requisitos exigidos para a acreditação – como as habilitações académicas necessárias e condições de saúde, por exemplo -, a quem não possuísse idoneidade para o exercício da profissão e a quem não se encontrasse na plenitude da sua capacidade de exercício por sentença transitada em julgado. Agora, na última versão entregue aos deputados pelo Governo, é acrescentado que o registo é também recusado a quem tenha cometido crimes dolosos contra a vida.

Outra das alterações tem a ver com a clarificação dos elementos pertencentes ao Conselho dos Profissionais de Saúde (CPS). A versão inicial dizia apenas que o CPS seria constituído por representantes do sector público e por profissionais de saúde do sector privado de cada uma das áreas profissionais. “Na altura, dissemos que isso não era suficiente e por isso o Governo introduziu alterações”, referiu o deputado.

Agora, com a nova redacção, o artigo especifica que o CPS é composto por “profissionais de saúde representantes do sector público e privado, designadamente um presidente, três representantes dos Serviços de Saúde, quatro representantes de instituições de ensino e formação de profissionais de saúde que ministrem cursos de licenciatura em medicina clínica e medicina tradicional chinesa, enfermagem e formação médica especializada e ainda 15 profissionais de saúde de cada uma das áreas profissionais”. Assim, são, no total, 23, os membros deste conselho.