Deputados dizem que as associações de domésticas não reclamaram contra exclusão do salário mínimo

Leong Sun Iok e Agnes Lam, deputados da 2ª comissão permanente que discute a lei do “Salário Mínimo para Trabalhadores”, afirmam que aquele organismo da Assembleia Legislativa não recebeu qualquer missiva por parte dos grupos que defendem os interesses das trabalhadoras domésticas. Agnes argumenta que mais discussão sobre o diploma ia atrasar a implementação de uma lei que já demorou duas décadas a aprovar. Já Leong defende que apesar de haver muito dinheiro em Macau, ele está mal distribuído, pelo que muitas famílias deixariam de poder contratar uma doméstica.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

“Até ao momento, assinalo também que não recebemos qualquer reacção de agências de empregadas domésticas [sobre a lei do salário mínimo]”, disse ao PONTO FINAL, o deputado da Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM), Leong Sun Iok. Agnes Lam, eleita por sufrágio directo, diz exactamente o mesmo. “Esse grupo não está representado na Assembleia Legislativa. Nenhum artigo, proposta ou parecer foi recebido pela 2ª Comissão sobre esse assunto”.

Os dois deputados confirmam ainda as palavras do presidente daquela comissão, Chan Chak Mo, que afirmou que os legisladores estão de acordo com a intenção do Governo em deixar as 20 mil domésticas de Macau de fora do aumento do salário mínimo. O novo valor afixado é de 6656 patacas. As domésticas têm um salário base de três mil patacas.

Agnes Lam afirma ao PONTO FINAL que não se recorda de nenhum deputado — nem no plenário da Assembleia Legislativa (AL), que discutiu a lei na generalidade, nem nas reuniões da comissão — ter trazido à discussão a questão dos trabalhadores domésticos. Mak Soi Kun fê-lo, defendendo a integração dessas mulheres na futura retribuição mínima da RAEM.

A deputada incita aqueles que defendem os trabalhadores domésticos a expressarem “as suas preocupações”. E para resolver os problemas daquele grupo profissional aconselha estas organizações a criarem “um mecanismo mais formal para resolver as necessidades deles e acolher a preocupação das famílias locais”.

De seguida, a académica relembra o contexto histórico desta discussão para enfatizar a sua opinião. Afirma que o projecto actual é “resultado de uma discussão de mais de duas décadas no Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS)”. Segundo esta deputada, o alargamento a mais grupos profissionais do salário mínimo foi uma “longa luta do sector dos trabalhadores”. “Levou muito tempo até convencer as associações de empregadores, obter apoio do público e aliados suficientes para levar por diante esta lei”, recorda.

Por isso, Agnes Lam considera que introduzir “as questões dos trabalhadores domésticos” seria ainda mais complicado. Porquê? “Um grande número de empregadores não pertence a uma classe privilegiada, e esses empregadores são empregados em outro lugar”, refere.

Para a eleita por sufrágio directo, a entrada das trabalhadoras domésticas no universo dos trabalhadores que vão auferir 6656 patacas não pode ser balizada com o chavão “trabalhadores contra capitalistas”. A mesma legisladora acredita que, se já foi complicado avançar para esta lei, mais difícil seria obter apoio do público para incluir um dos dois grupos até ao momento excluído do salário mínimo — além das domésticas, até agora, os trabalhadores com deficiência também ficam de fora. “Não é realista adiar a actual lei para incluir os trabalhadores domésticos”, afirma.

No entanto, a deputada reforça o conselho aos trabalhadores domésticos para avançarem com uma agenda reivindicativa, “tendo uma discussão mais formal com o Governo e as associações de empregadores”. “Eles podem começar a insistir num mecanismo semelhante ao CPCS ou até no CPCS para discutir os seus problemas”, concretiza.

Leong Sun Iok diz que há muita riqueza em Macau, mas mal distribuída

Já o deputado da FAOM, Leong Sun Iok, também membro da comissão que discute este assunto, afirma ao PONTO FINAL que, apesar de ser “verdade que Macau tem um PIB per capita muito elevado”, é, ao mesmo tempo, “uma cidade com uma taxa de redistribuição muito baixa dessa riqueza”. É desta maneira que apresenta uma das razões mais fortes para apoiar a vontade do Governo em não incluir as empregadas domésticas na lei do “Salário Mínimo para os Trabalhadores.”

Este que é um dos quatro deputados da bancada da FAOM na AL, volta a frisar que Macau deve ter um salário mínimo para proteger os trabalhadores que não são residentes. E acrescenta que deve “haver seguros e salário mínimo também para salvaguardar os deficientes”.

Mas quando o assunto é as trabalhadoras domésticas, o deputado fecha a porta e elabora o mesmo argumento que já a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tinha dado, em Junho deste ano, para excluir este grupo. “Não estão incluídas porque não são trabalhadoras produtivas”, declara. Ainda assim, ressalva que este “é um problema que deve ser reexaminado”.

Leong aconselha a que se recolham opiniões e comentários dos residentes de Macau, porque “esse aumento iria afectá-los” na capacidade de terem domésticas. O mesmo deputado remata as declarações ao PONTO FINAL a aconselhar que o Governo deve rever esta lei a cada dois anos.