Câmara de Comércio Britânica em Macau aposta no sector da educação

Interesses empresariais e comerciais britânicos estão a aumentar em Macau por causa do projecto da Grande Baía. Sector da educação no território é encarado pelo Reino Unido como uma área em crescimento, com potencial para atrair o investimento britânico. Britcham Macao é a nova designação da Câmara de Comércio Britânica em Macau.

pontofinalmacau@gmail.com

A Câmara de Comércio Britânica em Macau vai passar a designar-se Britcham Macao a partir desta quinta-feira, numa estratégia de ‘re-branding’ influenciada, por um lado, pelo crescimento de oportunidades de negócio no território, e, por outro, pela estratégia de alinhamento com as restantes câmaras de comércio do Reino Unido na área, tendo em vista uma concertação estratégica de crescimento através da Grande Baía. Para os investidores britânicos, o sector da educação em Macau constitui uma área em crescimento.

Em declarações ao PONTO FINAL, o presidente da Câmara de Comércio Britânica em Macau, Keith Buckley, falou sobre a mudança de estatuto da associação, em Fevereiro de 2019, e do optimismo das empresas britânicas, atraídas pelas oportunidades de negócio promovidas pela Grande Baía. “Quando, em 2006, lançámos a Associação de Empresários Britânicos não sentíamos que estávamos preparados para assumir o estatuto de uma Câmara de Comércio, porque ainda era muito no início”, começou por dizer Keith Buckle. “Mas agora que chegámos a 2019, estamos à beira de uma nova década, temos o projecto da Grande Baía a assumir uma enorme importância enquanto iniciativa. Claro, temos esta questão da decisão ou não decisão do Brexit. Mas, em termos gerais, há um grande optimismo para os negócios destas empresas britânicas nesta zona do globo”, assinalou.

Apesar de um arranque cauteloso, há 13 anos, os empresários britânicos em Macau encaram agora com optimismo a conjuntura económica no território. Na opinião de Keith Buckley, a alteração de estatuto não trouxe grandes riscos para a Câmara de Comércio Britânica em Macau, considerando que há uma oportunidade de novos negócios na mudança do nome para Britcham Macao.

“O nosso começo foi de precaução e de ver como é que as coisas se iam desenvolver. Agora, chegámos a um ponto em que temos de mudar de nome porque o ambiente económico à volta está a mudar, e essa é a razão real para a mudança do nome. É uma forma de nos alinharmos com as outras câmaras de comércio britânicas na área e no mundo”, disse o presidente da Câmara de Comércio Britânica em Macau, antes de falar da posição estratégica do território na Grande Baía.

“Macau faz parte daquilo que nós entendemos como um negócio britânico com viabilidade, e isso foi estabelecido com as outras câmaras britânicas de comércio na área: a Confederação de Indústrias Britânicas, o Conselho de Negócios da Grã-Bretanha e o Departamento Internacional de Comércio. Por isso, todas elas mostraram interesse no projecto da Grande Baía”, destacou Keith Buckley.

“Penso que irá haver mais oportunidades após o Brexit. Mais de metade dos negócios britânicos são realizados fora da União Europeia, e a China está incluída. Nós queremos crescer neste entreposto comercial britânico inserido no projecto da Grande Baía e estamos dispostos a seguir esta medida política”, frisou Keith Buckley.

Sobre os protestos de Hong Kong, Keith Buckley assumiu que o ambiente de instabilidade política e social está a afectar algumas empresas britânicas na área, mas não vê nisso um risco para os negócios em Macau. “Acho que estamos a atravessar tempos conturbados, mas não vejo que seja um risco. Claro que, como em tudo, há uma oportunidade, nós temos problemas em Hong Kong e se calhar vamos ver algumas empresas a virem para Macau, mas esse é apenas um dos cenários que podem ocorrer. Mas acho que Macau é demasiado pequena para uma coisa dessas”, considerou.

Questionado sobre quantas empresas do Reino Unido estão a investir em Macau, e quais os sectores a explorar no território, Keith Buckley assumiu que a dimensão dos negócios é pequena, quando comparada com Hong Kong, mas que, mesmo assim, há cerca de 50 empresas britânicas a trabalhar em Macau. “Trabalhamos com cerca de 50 empresas, e claro que as empresas em Macau não são do mesmo tamanho que as de Hong Kong. Se observarmos um banco em Macau não se pode comparar a um banco em Hong Kong. Os negócios são de uma dimensão muito mais pequena”, refere Buckley.

Em relação às áreas mais atractivas de Macau para o investimento britânico, Keith Buckley assinala que “o sector da educação é encarado pelo Reino Unido como uma área em crescimento”. “Especialmente se olharmos para Macau, onde ajudámos escolas britânicas a desenvolverem o interesse. Uma delas já está em construção e há outras no horizonte. Esta é uma das áreas. E depois temos uma empresa como a Lord Stows Bakery. Estamos a falar de empresas de pequena dimensão”, considerou o presidente da Câmara de Comércio.