Lei anti-máscara: desnecessária, pouco clara e mais punitiva

Sharron Fast, vice-directora do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade de Hong Kong, vai dar hoje uma conferência, no Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong, sobre a lei anti-máscara, que o Governo de Carrie Lam implementou no início do mês. A docente acha que a lei é pouco clara para os jornalistas que cobrem os protestos e que, no terreno, não haverá excepções.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Entrou em vigor no passado dia 5 de Outubro a lei anti-máscara, em Hong Kong. Carrie Lam, Chefe do Executivo da RAEHK, fez uso da Portaria de Regulamentação de Emergência para permitir a implementação do diploma que prevê penas de até um ano de prisão para quem, durante os protestos, cobrir o rosto. Segundo Sharron Fast, a lei é pouco clara e, no terreno, não haverá excepções para a polícia. “O que é perigoso e alarmante sobre esta lei é a incerteza”, refere a professora universitária, que vai dar hoje uma conferência sobre este mesmo tema, intitulada “Dos canhões de água à lei anti-máscara: Lidar com o aumento dos riscos nos protestos”, no Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC, na sigla em inglês).

“Quando pensamos num cenário em que um jornalista é abordado por um polícia que lhe pede para remover a máscara, provavelmente estamos a pensar num cenário caótico e numa situação agressiva”, começa por exemplificar Sharron Fast, explicando que, no caso dos jornalistas, o argumento de que estão no exercício das suas funções profissionais será julgado apenas pelo agente em causa: “Ele vai ser a primeira pessoa a tomar a decisão, se acredita que essa pessoa é jornalista ou não. E agora há alguns problemas de confiança, a polícia está a acusar muitos profissionais da imprensa de serem disseminadores de ´fake news´, questionam as credenciais e dizem que há manifestantes que se disfarçam de jornalistas”. “Essa é a primeira barreira”, diz. O argumento de que se está a exercer a profissão terá de ser, depois, elaborado em tribunal, perante um juiz, explica.

Então, não há nenhuma salvaguarda para os jornalistas no terreno? “Não estou confortável com a confiança que tem sido manifestada nesse argumento, porque, primeiro, há a determinação subjectiva por um polícia numa situação de perigo e, depois, há um processo muito longo até que seja presente perante um juiz”, responde.

LEI DESNECESSÁRIA

“Esta é uma lei desnecessária”, considera a professora. Há agora outras três determinações legais que permitem que a polícia exija que uma máscara seja retirada e que a identificação seja pedida. “Eles já tinham competência para fazer isso”. Então, o que muda? “A punição”. Com a lei anti-máscara, “há mais uma camada”. “O que muda é que os poderes da polícia são aumentados, dá oportunidade adicional de a polícia ser mais agressiva relativamente aos cidadãos comuns e jornalistas, intimidando-os. Depois, há também a possibilidade de uma acusação adicional”. Além disso, na análise da académica, muda também o facto de a pessoa que usa máscara poder ser acusada até um ano depois do incidente. “Há um aumento dos poderes punitivos”, conclui.

Este diploma, recorde-se, advém de uma portaria recuperada do período colonial, que não era aplicada desde 1967, e que permite que o Executivo da região vizinha proíba qualquer pessoa de usar máscara durante os protestos. Qualquer pessoa que usar uma máscara que tape a cara, total ou parcialmente, fica sujeita a uma pena de prisão até um ano e a 25 mil dólares de Hong Kong de multa.

A lei fala de excepções para aqueles que estão nos protestos por motivos profissionais, por razões médicas ou por motivos religiosos. Sobre isto, Sharron Fast diz que a lei não é clara na aplicação a jornalistas. “Da minha leitura da lei, o sentido de profissão pode aplicar-se ou não aos jornalistas”, refere, dando o exemplo de que há advogados que alegam que esta excepção visa os bombeiros, por exemplo. “O que é perigoso e alarmante sobre esta lei é a incerteza. A lei não é clara para os jornalistas”, afirma.

Recorde-se que, no dia da apresentação da lei anti-máscara, John Lee, secretário para a Segurança da RAEHK, garantiu que os jornalistas estão cobertos pela excepção ao diploma.

UMA FONTE ILIMITADA DE PODER

De acordo com Sharron Fast, esta portaria do período colonial, usada por Carrie Lam, dá-lhe uma “fonte ilimitada de poder”, podendo promulgar leis que considere serem “desejáveis e de interesse público” em ocasiões de “perigo público”, como detenções, apreensões de propriedades, deportações e transportes, por exemplo, sem que estas tenham de ser aprovadas pelo Conselho Legislativo. “Sozinha, ela pode promulgar leis relacionadas com censura, pode banir certos sites ou aplicações que os manifestantes possam usar”, exemplifica, frisando que é “bastante draconiano”.

Para a professora da Universidade de Hong Kong, o exagero é óbvio, já que “muitas pessoas não usam máscara por quererem fazer distúrbios ou vandalismo”. “As pessoas estão a usar máscara porque sabem que há implicações, podem ser vistas pelo empregador, por familiares no interior da China, etc. A máscara não é usada com a intenção de cometer crimes”, conclui.