Dez trabalhadores com deficiência premiados pelo Governo

O Instituto de Acção Social (IAS) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) organizaram ontem uma cerimónia para premiar os “melhores empregados deficientes” e as entidades empregadoras “reconhecedoras do talento de pessoas deficientes”. Ao mesmo tempo, IAS e DSAL esgotam os incentivos nas empresas sociais e no acompanhamento às entrevistas de emprego.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os prémios aos “melhores empregados deficientes” e às “entidades empregadoras reconhecedoras de talento de pessoas deficientes” foram entregues ontem pelo Instituto de Acção Social (IAS) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Foram distinguidos 10 trabalhadores e um total de 63 estabelecimentos comerciais e instituições foram reconhecidas por empregarem trabalhadores com deficiência. Questionados sobre os incentivos económicos à contratação dados pelo Governo, os organismos apontam apenas para apoio na formação, empresas sociais, feiras de emprego e acompanhamento a entrevistas.

Na escolha dos trabalhadores premiados, diz a organização, foram tidos em conta factores como a “ética profissional, disciplina, capacidade de trabalho, resultado do trabalho, relação humana, formação contínua, esforços envidados para ultrapassar obstáculos ou dificuldades, bem como a realização individual ou contribuição social”. O júri era formado por elementos da Direcção da Associação Comercial de Macau, da Federação das Associações dos Operários de Macau, da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau, do IAS e da DSAL.

No discurso proferido no evento, Ng Wai Han, directora substituta da DSAL, destacou a “continuidade na contratação de empregados deficientes ao longo de vários anos e que parte destes conseguiram, por mérito próprio, obter mais oportunidades de formação e aumentar as suas capacidades de trabalho, reflectindo assim a importância que essas empresas dão a esses empregados”. “Desde que os deficientes sejam devidamente inspirados e orientados, o seu desempenho não é nada inferior aos dos restantes empregados”, afirmou, concluindo que “a DSAL continuará a não poupar esforços para promover mais oportunidades de emprego aos indivíduos com deficiência e às empresas”.

Já o presidente substituto do IAS, Hon Wai, disse na cerimónia que estes prémios reflectem o “reconhecimento e o conhecimento da capacidade que os empregadores têm sobre as pessoas deficientes e que tem aumentado de forma contínua”. Hon Wai frisou que os empregadores “reconhecem, de facto, as potencialidades pessoais e as capacidades de trabalho das pessoas portadoras de deficiência”.

Contudo, após a cerimónia, e questionado sobre os apoios dados pelo IAS à contratação de pessoas com deficiência, Choi Sio Un, chefe do Departamento de Solidariedade Social do organismo, falou de uma colaboração com instituições de apoio a pessoas deficientes, no sentido de dar formação no emprego e ajuda no acesso ao mercado laboral. “Neste momento, existem já duas empresas sociais às quais nós damos um certo montante no arranque”, acrescentou, explicando que “isto tem como objectivo ajudar a que as pessoas deficientes sejam capazes de viver independentes”.

Margaret Mang Sui Yen, chefe do Departamento de Emprego da DSAL, confirmou que a direcção não concede apoio financeiro para que os empregadores contratem pessoas com deficiência. Porém, colabora com escolas de educação especial e empresas no sentido de promover estágios, promove uma feira de emprego anual e dá acompanhamento às pessoas com deficiência nas entrevistas de emprego. A responsável da DSAL remeteu os apoios financeiros para o Fundo de Segurança Social, que tem um programa em que um empregador pode receber até 13.800 patacas por cada trabalhador com deficiência que contratar, e para a Direcção dos Serviços de Finanças, em que o empregador pode receber mais 5.000 patacas por cada contratação de funcionário com deficiência.