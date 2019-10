Deputados aliam-se ao Governo para excluir empregadas domésticas do salário mínimo 

Na reunião de ontem da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, em que se discutiu a hipótese de colocar os trabalhadores com deficiência dentro do grupo que vai auferir salário mínimo — ou pelo menos encontrar subsídios que equiparem este grupo ao resto da população — as empregadas domésticas voltaram a ficar fora da equação. Relembre-se que os regulamentos vigentes estabelecem para estas trabalhadoras um salário base de três mil patacas. Segundo as contas do Governo, são 20 mil as trabalhadoras não-residentes que estão nesta situação.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei do Governo de “Salário Mínimo para os Trabalhadores” deixa até agora de fora dois grupos: os deficientes e as empregadas domésticas. Mas ontem, na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, onde esta matéria é discutida, os deputados e os elementos do Executivo debateram a possível entrada dos deficientes no universo de pessoas abrangidas pela retribuição mínima na RAEM — ou, pelo menos, a criação de um mecanismo de compensação público que fique inscrito na lei. No entanto, para as empregadas domésticas, o presidente da comissão, o deputado Chan Chak Mo, foi peremptório a dizer que as domésticas ficam de fora. Definitivamente. Não há qualquer interesse em garantir salários superiores às actuais três mil patacas para este grupo profissional.

Chan Chak Mo anunciou que a posição dos deputados é semelhante à do Governo, ou seja, excluir as 20 mil trabalhadoras domésticas do grupo de restantes trabalhadores que passará a auferir um mínimo de 6656 patacas. “Não há qualquer dúvida de que eles [deputados] concordam. Não me pergunte porquê, porque não sei, ninguém o explicou nem o fundamentou”, disse o deputado eleito pelos sectores cultural e desportivo. Para logo de seguida, sem conter uma sonora gargalhada, acrescentar uma possível explicação para os colegas de comissão pensarem desta forma: “Se calhar têm todos trabalhadores domésticos em casa”.

Sobre este tema, a secretária da comissão, Wong Kit Cheng, disse que os “trabalhadores domésticos não estão abrangidos” pela nova lei, mas adiantou que, “segundo a legislação vigente, a DSAL não aceita [novos contratos] se o salário for inferior a três mil”. E acrescentou que os mesmos serviços têm ainda em conta as condições da habitação onde estas trabalhadoras irão residir.

Por fim, Wong citou a consulta pública feita à população, sobre esta matéria, que concluiu que só se deve avançar para a subida do salário mínimo para este grupo de trabalhadoras, conforme a situação económica da sociedade. Macau foi apontada pelo FMI, em 2018, como a região com o segundo PIB per capita mais alto do Mundo, ou seja, um dos locais mais ricos do planeta.

Ainda assim, Chan Chak Mo declarou que o Governo nem sequer ponderou que as empregadas domésticas pudessem ser abrangidas por esta lei, e assim dobrarem o salário base. “Temos mais de 20 mil trabalhadores domésticos, e cada família tem a sua situação económica. Há algumas que não são tão ricas”, disse o deputado eleito por sufrágio indirecto. O mesmo legislador sublinhou que “há famílias que precisam de tratar dos idosos, e que se tiverem de pagar seis mil e tal patacas por mês, se calhar, iam ser afectadas”. “Foi por isso que o Governo não ponderou incluir, nem Hong Kong o faz”, justificou.

Deficientes serão mais protegidos

Na discussão na especialidade da proposta de lei de “Salário Mínimo para os Trabalhadores”, os deputados decidiram avançar com mais protecção para os deficientes. Chan Chak Mo anunciou que os deputados receberam uma carta da Associação dos Pais dos Deficientes, em que aquela organização fazia pressão para “fazerem parte desta proposta de lei”.

Os elementos da 2ª Comissão Permanente querem agora que o Executivo inclua na lei uma norma que estabeleça a existência de medidas para garantir que os cidadãos com deficiência conseguem um rendimento equivalente ao salário mínimo. A ideia dos deputados é fazer com que os deficientes o consigam através de medidas compensatórias. Já para o Governo de Chui Sai On, a inclusão destes trabalhadores na proposta podia ter efeitos perversos. “Se o Governo não pagar a diferença, ninguém os vai contratar porque iria ter de ser o patrão a pagar tudo, mais de seis mil patacas”, reflectiu Chan Chak Mo.

Avaliar o grau de deficiência

Em relação aos deficientes, que são 13 mil na RAEM, os deputados olharam para o caso de Hong Kong e quiseram discutir a possibilidade de introdução de um mecanismo de produtividade de Hong Kong. A ideia poderia passar por o Governo “contratar um profissional para ser avaliador do grau de deficiência e a tipologia da deficiência das pessoas”.

Chan Chak Mo disse haver vários tipos de dificuldade para aplicar estas regras. “Não temos esse tipo de profissionais para desempenhar a função de avaliador”, referiu. E acrescentou ainda a possibilidade dessa avaliação ao grau de deficiência levar a uma redução do salário que estas pessoas já auferem. “Isso pode criar mais problemas”, alertou.

A proposta de lei que se discute na AL sugere um salário mínimo de 6.656 patacas para remunerações mensais, 1.536 patacas por semana, 256 patacas por dia e 32 patacas por hora. Com a implementação destas novas regras de salário mínimo, beneficiam sobretudo os trabalhadores do sector de transformação, do sector da alimentação e restauração.

Na altura do anúncio da nova proposta de lei, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) justificou a exclusão das domésticas por estas terem “uma natureza diferente”, e a contratação por parte dos empregadores destas trabalhadoras não ter “um fim lucrativo”, ao contrário dos funcionários de empresas que geram lucro.