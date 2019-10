Declaração Conjunta: Portugal recusa questionar China

“O Governo português acompanha naturalmente com a maior atenção o cumprimento da Declaração Conjunta no território”, é a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal ao PONTO FINAL, quando questionado sobre a hipotética necessidade de abordar com a China a forma como está a ser cumprida a Declaração Conjunta (DC).

O facto de nenhuma das quatro manifestações que se tentaram organizar em Macau, em solidariedade com os protestos de Hong Kong, terem sido autorizadas, suscitou da parte de alguns residentes preocupações sobre o cumprimento da DC, nomeadamente sobre se não estará em causa a liberdade de expressão e de manifestação dos habitantes locais.

O MNE diz ao PONTO FINAL que o Governo português “manterá sempre nos contactos regulares que tem com as autoridades de Pequim e de Macau a liberdade de abordar o assunto, sempre que tal se revele necessário, mantendo o corolário ‘um país dois sistemas’”. Mas o gabinete do ministro Augusto Santos Silva lembra que “a Região Autónoma de Macau possui legislação própria para avaliar a autorização de manifestações (assim como, aliás, Portugal e outros países europeus)”.

O artigo 4 da Declaração Conjunta assinada entre Portugal e a China diz que “Os actuais sistemas social e económico em Macau permanecerão inalterados, bem como a respectiva maneira de viver; as leis vigentes manter-se-ão basicamente inalteradas. A Região Administrativa Especial de Macau assegurará, em conformidade com a lei, todos os direitos e liberdades dos habitantes e outros indivíduos em Macau, designadamente as liberdades pessoais, a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de deslocação e migração, de greve, de escolha de profissão, de investigação académica, de religião e de crença, de comunicações e o direito à propriedade privada”.

O PONTO FINAL questionou igualmente o MNE sobre de que que forma pode Portugal avaliar o cumprimento da Declaração Conjunta, mas o Ministério entendeu não abordar o assunto na resposta enviada a este jornal.

João Paulo Meneses