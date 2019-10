Arrancou a segunda fase da consulta pública para a 5.ª ligação  

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) anunciou ontem que o processo da 2.ª fase da consulta pública sobre o impacto ambiental da construção do túnel subaquático para a quinta ligação entre Macau e a Taipa está aberto até ao dia 5 de Novembro. De acordo com a DSSOPT, o relatório de avaliação ao impacto ambiental da obra refere que a construção do túnel subaquático “terá um certo impacto no ambiente circundante”, mas que, “em geral, será temporário e reversível”.

No documento divulgado é ainda referido que o impacto ambiental “poderá ser minimizado” através de “medidas de protecção ambiental adequadas”, e que após a conclusão da obra, “o ambiente ecológico voltará ao seu estado inicial”.

“Prevê-se que não haja impactos significativos no sistema ecológico da zona. Em termos de impacto ambiental, este projecto de construção é viável e satisfaz os requisitos da respectiva legislação e do planeamento da protecção ambiental”, pode ler-se no comunicado da DSSOPT.

Depois de reunir um total de cinco opiniões na 1.ª fase da consulta pública sobre a construção do túnel subaquático ao lado da Ponte Governador Nobre de Carvalho, e de elaborar uma minuta ao relatório de avaliação sobre o impacto ambiental da obra, a DSSOPT deu início à 2ª fase da consulta pública no sentido de auscultar opiniões e sugestões do público com o objectivo de alterar e optimizar o relatório final.

Durante este período, o público pode apresentar a sua opinião e sugestões à DSSOPT ou à Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co, Ltd, entidade responsável pela avaliação do impacto ambiental, por meio do preenchimento de formulário de opinião, carta, telefone, fax e e-mail. Está prevista a construção de um túnel subaquático junto à Ponte Governador Nobre de Carvalho com um cumprimento de aproximadamente 2.4 km, seis faixas de rodagem de duplo sentido e que fará a ligação entre Macau e a Taipa.