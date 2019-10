“We Art Space” passa em retrospectiva a primeira década do Armazém do Boi

A primeira década da associação de arte contemporânea vai estar em retrospectiva a 25 de Outubro num documentário intitulado “We Art Space”. O filme, com documentos históricos, procura reconstruir o percurso de uma ideia que ganhou nome em vários locais do território, e será exibido no Armazém do Boi, na Rua do Volong.

O Armazém do Boi comemora o 18º aniversário com a exibição de uma obra documental na sexta-feira, às 18 horas, que passa em retrospectiva todas as actividades desenvolvidas na primeira década pela associação de arte contemporânea de Macau. O documentário “We Art Space” procura reconstruir o percurso histórico de uma ideia que nasceu no início do século XXI e que acabou por ser baptizada por influência de um edifício do século XX.

O PONTO FINAL falou com Bianca Lei, membro do Armazém do Boi e uma das curadoras, sobre o documentário da primeira década da associação. “A ideia primordial para este vídeo era organizar e arrumar o que aconteceu nos últimos 18 anos, e queríamos colocar em exposição todo o material que temos, mas depois de iniciarmos o processo de organizar e reunir todo o material chegámos à conclusão que tínhamos demasiado material. Por isso, decidimos, por agora, fazer apenas um vídeo sobre a primeira década, os primeiros 10 anos, e talvez daqui a um ano, ou dois, faremos o vídeo da segunda década”, começou por dizer Bianca Lei.

Fundada originalmente em 2001 como “Espaço de Arte da Casa das Velhinhas”, a associação de arte contemporânea mudou de nome em 2003 para “Armazém do Boi” quando se instalou no antigo Estábulo Municipal, situado no cruzamento da Avenida do Coronel Mesquita com a Avenida do Almirante Lacerda.

Com uma nova designação a remeter para as origens do antigo estábulo municipal, que servia de local de armazenamento de gado importado da China enquanto aguardava abate no matadouro situado na zona da Barra, a associação Armazém do Boi organizou nos últimos anos mais de 300 exposições, performances e exibições, quase 10 projectos de arte comunitária, mais de 70 palestras e seminários, e acolheu também cerca de 20 artistas em regime de residência artística.

“Todo o material recolhido pertence à associação Armazém do Boi e é sobre tudo o que aconteceu nas primeiras décadas, incluindo os dois primeiros anos dos trabalhos desenvolvidos na Casa das Velhinhas, quando nos mudámos para o Armazém do Boi, em 2003, onde ficámos até 2018. Como o material era imenso decidimos focar-nos apenas nos primeiros 10 anos. Quisemos criar uma espécie de documento histórico que fizesse uma retrospectiva de material muito antigo”, refere Bianca Lei ao PONTO FINAL, justificando assim a escolha de compilar apenas a primeira década de trabalhos de um espaço que foi obrigado a mudar de local em 2018.

Novo espaço, a mesma ideia

Situado actualmente na Rua do Volong, o Armazém do Boi continua a promover a arte contemporânea em Macau, mantendo a ideia original com que iniciou a sua actividade no território. “O mais importante ao longo destes anos é manter o espírito de missão de 2001 e do nome que estabelecemos em 2003 como Armazém do Boi no antigo edifício. Tentámos transportar connosco as mesmas ideias de nos focar no conhecimento e desenvolvimento da arte contemporânea ou na experimentação, essa é a nossa centelha fundadora, em cada exposição expandir os sentidos, só precisamos de nos abstrair, porque o espaço é mais reduzido, e, por isso, temos de nos organizar porque há muitas exposições que dependem da escala do espaço. Nós queremos manter o nosso timbre, mas o espaço é diferente e isso vai influenciar a exposições”, refere Bianca Lei ao PONTO FINAL, sobre o desafio do Armazém do Boi em continuar uma ideia num novo espaço.

Apesar de o novo espaço na Rua do Volong ser mais reduzido em comparação com o antigo Estábulo Municipal, que em 2017 passou para a tutela do Instituto Cultural devido ao seu “interesse arquitectónico”, Bianca Lei considera que a capacidade de adaptação ao novo sítio também pode estimular a criatividade. “Tivemos de nos adaptar a uma nova escala de exposições porque o novo espaço é totalmente diferente do antigo sítio, agora tentamos realizar exposições em espaços confinados de uma pequena casa, ou apartamento, por isso tivemos de nos readaptar às peculiaridades das escalas das exibições”, explicou Bianca Lei, assinalando ainda que os artistas tiveram talento para “ajustar os trabalhos aos respectivos espaços”.

“Para nós, enquanto curadores ou organizadores, precisamos de ter noção da própria escala da exibição porque o antigo espaço era simplesmente enorme, e neste momento precisamos de organizar tudo, particularmente quando temos uma instalação de grandes dimensões e que tem de ser devidamente enquadrada no espaço para que a exposição funcione”, acrescentou Bianca Lei.

Questionada sobre a possibilidade de o Armazém do Boi regressar um dia ao antigo edifício, a curadora e membro da associação de artes plásticas de Macau não dá garantias. “Muitas pessoas perguntam isso, quando é que regressamos ao Armazém do Boi original, mas isso é muito difícil de responder porque não sabemos como está a decorrer o processo do espaço em si uma vez que passou para a tutela do Governo. Nunca mais soubemos de nada sobre o antigo espaço, nem o que é que o Governo irá fazer com ele, nomeadamente a decisão final”, concluiu Bianca Lei ao PONTO FINAL.