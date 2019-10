“Fala-se muito da hipótese de a China enviar tropas para Hong Kong, mas Pequim não é assim tão estúpida”

É uma das todas poderosas da política de Hong Kong, e do partido pró-Pequim, que serve de apoio ao Governo de Carrie Lam. Regina Ip foi a primeira mulher a desempenhar cargos ao mais alto nível no Governo da RAEHK, como secretária da Segurança. Em entrevista ao PONTO FINAL, fala de uma conspiração orquestrada pelos manifestantes para obrigar Pequim a entrar na cidade, e assim os que protestam poderem argumentar que são vítimas de uma repressão sangrenta como a que aconteceu em Tiananmen, em 1989. Ip não acredita que isso vá acontecer. Pelo caminho, refere várias vezes que Hong Kong não é a China. “Continuo a dizer, não nos confundam com a China interior”.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Regina Ip Lau Suk-yee tem quase 70 anos, mas a energia e a determinação que põe em cada palavra não o revela. Esta mulher já foi quase tudo na vida política de Hong Kong, e tem sido apontada como uma possível sucessora de Carrie Lam, caso haja a decisão de esta ter de abandonar a liderança do Executivo. O nome assusta algumas pessoas do campo democrata, que afirmam que o nome de Ip traria ainda mais pessoas para as ruas por medo de um reforço de iniciativas legislativas para reforçar a segurança. Aliás, a mulher que fundou e actualmente lidera o “New People´s Party”, foi secretária da Segurança, entre 1998 e 2003. Nesse ano, demitiu-se depois de ter tentado passar a lei de Segurança Nacional, uma norma que criminalizaria a sedição e a traição à pátria. Uma contestação popular fortíssima inviabilizou a iniciativa. Em entrevista ao PONTO FINAL, Regina Ip revela o que, na sua opinião, correu mal em Hong Kong, e fala de uma geração perdida na relação com a história e cultura chinesas. Aponta a falta de referenciais, quer na escola, quer em outras dimensões da vida em sociedade, como as responsáveis do fenómeno. E conclui que houve “lavagem cerebral” anti-China, na Internet e nas salas de aulas, a este grupo de jovens. Em relação à gestão da crise, apesar das críticas a Lam, diz que o Governo já foi tão longe quanto podia ir no campo negocial, e não põe de lado o endurecimento de medidas de repressão se a violência continuar nas ruas. Em relação a 2047, percebe o pânico que possa gerar a algumas pessoas em Hong Kong, mas alerta que “as preocupações dos jovens não vão diminuir se destruírem lojas, e baterem em pessoas inocentes que discordem deles. Essa não é a solução”.

O que correu mal em Hong Kong para que, 22 anos após a transferência de soberania, tenhamos uma sociedade mais polarizada do que nunca?

Um conjunto de coisas correram mal. Não só em termos da estrutura do Governo, mas também das políticas do Executivo. Estas duas dimensões da vida de Hong Kong pararam na era pré-1997. O mundo mudou radicalmente com a globalização, o avanço da tecnologia, e o crescimento da economia na China interior. Mas a maneira do Governo de actuar e as políticas mantiveram-se muito conservadoras, e, portanto, ineficazes para acolher as mudanças que aconteceram. Por exemplo, o Governo não desenvolveu medidas efectivas que conseguissem lidar com a crise aguda que vivemos de terrenos e de habitação. O preço das casas em Hong Kong é muito caro, temos praticamente os valores mais altos do mundo. É uma situação difícil para os mais jovens, uma vez que até para alugar uma pequena casa se torna complicado. Temos um número muito grande de pessoas à espera de ter acesso a habitação pública. Há 200 mil pessoas a viver em cubículos subdivididos, em condições muito degradantes. E em termos globais, nós temos o coeficiente de Gini mais desigual entre as economias desenvolvidas. Os jovens sentem-se frustrados, porque há menos mobilidade social para eles do que para a minha geração, quando a economia de Hong Kong crescia a grande velocidade. Portanto, há uma vasta paleta de assuntos…

Mas está apenas a mencionar questões económicas, foi apenas a economia que falhou ou há outras questões que contribuíram para a crise que a cidade está a viver?

Há outras questões. Há aspectos políticos, mas repare que isso não se resume à luta pelo sufrágio universal. Essa é apenas uma dimensão da questão. Há outras ainda mais fortes, como a falta de identificação dos mais jovens com a China, que é a nossa pátria-mãe. Vemos jovens a agitar bandeiras norte-americanas, ou bandeiras do Reino Unido, e com aspirações de autonomia, mas querem transformar Hong Kong em quê? Não sabemos, mas definitivamente há um sentimento de perda. Um sentimento de falta de rumo, e problemas de identidade na geração mais nova.

Em 2008, o número de cidadãos de Hong Kong que se consideravam chineses alcançou uma marca histórica durante os Jogos Olímpicos de Pequim. Mas, recentemente, em Junho de 2019, pouco antes do início dos protestos, uma sondagem da Universidade de Hong Kong revelou que 71% dos entrevistados não se sentiam chineses. Apenas 27% dos inquiridos revelaram ter um sentimento patriótico em relação a Pequim. E essa percentagem na faixa etária abaixo de 29 anos é ainda menor. O que aconteceu?

A identificação com a China era de facto muito alta, em 2008, em parte devido aos Jogos Olímpicos de Pequim, mas também pelo terramoto em Sichuan. A China nessa altura demonstrou a sua capacidade para lidar com uma tragédia. Vimos isso na televisão, através das imagens dos soldados arriscando as suas vidas para irem para as zonas montanhosas e a salvarem as vítimas do terramoto. Todos nós ficámos muito comovidos. Em 2008, houve a crise financeira global e a China salvou-nos, evitando que caíssemos como o resto do mundo em recessão. A China lançou a sua versão do “quantitive easing” [uma política monetária através da qual um banco central compra quantias pré-determinadas de títulos do Governo ou outros activos financeiros para injectar liquidez directamente na economia]. Pequim gastou triliões de dólares para manter a nossa economia à tona. Então, o que correu mal? Uma série de coisas. Em primeiro, as nossas escolas. Os currículos perderam o pendor que tinham em ensinar a história da China, e a cultura da China. Estes jovens, um grande número deles pelo menos, incluindo os que agora estão envolvidos em actos de violência, não têm nenhuma ligação àquilo que é ser chinês. Apenas 50 mil alunos em Hong Kong estudaram história chinesa, e apenas dois mil estudaram cultura chinesa. E menos de cinco mil estudaram a história da sua ascendência. Se não sabemos aquilo que é a história do nosso país, o património cultural, como é que podemos construir uma identidade? E é muito provável que nas salas de aula e na internet eles tenham sido expostos a muitas histórias negativas sobre a China.

Acha que essas histórias na Internet são todas falsas?

Acho que a juventude foi alvo de uma lavagem cerebral. Se temos professores que nos ensinam que a história moderna da China é uma história da supressão dos mais fracos, como os tibetanos, ou que os chineses são todos rudes e incultos, a partir daí, a imagem que se tem dos chineses vai piorar. E, por isso, há muitos jovens que não querem ser chineses, sem ter em consideração que esses problemas são típicos dos países desenvolvidos e não são exclusivos da China e do seu desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, há também capacidade de tirar 700 milhões de pessoas da pobreza… Eu penso que há evidências que mostram que alguns professores não deram uma imagem equilibrada do que é a China moderna aos seus alunos.

Olhando para trás, não acha que foi um erro o Governo não ceder quando dois milhões de pessoas saíram às ruas de Hong Kong para pedir a retirada da lei de extradição?

Não acho que tenha sido um erro. Se o Governo desistisse logo, isso criaria um precedente muito perigoso sempre que houvesse uma manifestação massiva. As pessoas iam continuar a mobilizar-se, iam fazer tudo para continuar— fosse através da Internet ou de outras formas — a coagir o Governo a aceitar as suas exigências. Isso é muito perigoso do ponto de vista de um Governo.

Mas nessa altura pelo menos era apenas uma exigência, agora são cinco reivindicações…

As outras não são aceitáveis. Na realidade, o Governo até já acolheu duas das cinco exigências dos manifestantes. A Chefe do Executivo já anunciou a retirada da lei de extradição, o que devia ter acontecido há dois dias. Mas devido aos incidentes causados pelos meus colegas pan-democráticos, a reunião teve de terminar. Para as queixas em relação à polícia, já temos um Conselho Independente de Queixas Policiais. E a Chefe do Executivo tem mão nesse conselho de forma a nomear um painel de especialistas independente que gira as queixas contra a Polícia. A terceira exigência dos manifestantes que passa por não acusar as pessoas envolvidas nos motins, é contra o Estado de Direito. As pessoas que não cumprem a lei devem ser formalmente acusadas, e não há nada que a Chefe do Executivo possa fazer. Isso é feito tendo por base provas. Portanto, a palavra da líder do Governo neste caso não é relevante. É uma questão de Direito. E a quarta reivindicação é uma amnistia para os já condenados, o que é contra a lei. A Chefe do Executivo não tem poder para garantir essa amnistia. E a última, o sufrágio universal, temos de tratar desse assunto tendo por sustentação a Lei Básica. Mais uma vez, é algo que Carrie Lam não pode fazer sozinha. Qualquer proposta de reforma constitucional, temos de ter uma votação de dois terços no LegCo. Penso, portanto, que o Governo foi tão longe quanto pode ir. Não pode ceder à pressão quando se tem um número vasto de pessoas nas ruas. Imagine que as pessoas vinham para a rua e nos pediam para discriminar as pessoas que têm diferentes orientações sexuais. Devemos fazer isso? Penso que não. Quando as pessoas fazem coisas fora da normalidade, coisas preconceituosas, ou baseadas no ódio, penso que não devemos segui-los só por causa do número que sai para protestar.

Nas ruas, ouvimos os manifestantes a falar sobre a falta de liberdade na China, a falta de confiança no sistema judicial, e o medo do processo de aculturação. Como é que se pode combater esse sentimento? É possível?

Claro que é possível. Hong Kong é Hong Kong. O estado das liberdades na China é diferente do estado das liberdades em Hong Kong. Os nossos direitos e liberdades estão completamente protegidos pela Lei Básica. Os dois tratados-chave de protecção dos Direitos Humanos — o pacto internacional dos direitos políticos e cívicos e o pacto internacional dos direitos culturais e económicos — tudo isso faz parte da nossa Lei Básica. Ela confirma que estes tratados se vão continuar a aplicar. Vou dar um exemplo: a comemoração do 4 de Junho, com vigílias de velas, continuam a ter lugar em Hong Kong, todos os anos. É a única parte da China em que isso acontece além de Taiwan [em Macau, a cerimónia de evocação dos acontecimentos na Praça de Tiananmen também se realiza anualmente]. As pessoas podem manifestar-se logo que não ponham em causa os direitos dos outros. No último ano, a Polícia permitiu a realização de mais de dez mil eventos públicos e manifestações nesta cidade. E há canais para recorrer, reexames às decisões policiais, por isso os direitos humanos, as liberdades, e o Estado de Direito estão bem protegidos em Hong Kong. Não se pode confundir a nossa posição com a da China. Nós não estamos a falar da China, estamos a falar de Hong Kong.

Mesmo que o Governo ganhe este braço de ferro e politicamente tenha uma vitória, não teme que haja uma fuga maciça de jovens de Hong Kong? Na sua opinião, que consequências isso terá?

Alguns dos manifestantes que vemos nas ruas ao pé dos consulados dos EUA e do Reino Unido a carregar bandeiras desses países, não vão conseguir passaportes estrangeiros. Todos esses países escolhem as pessoas que querem a dedo, que têm de ter as capacidades que eles querem. Mas Hong Kong tem uma história de pessoas que emigram e voltam. Já vimos isso antes de 1997, por parte de vários segmentos profissionais. Na altura foi motivado pela incerteza, e pode voltar a acontecer, mas as pessoas voltaram. O mesmo se passa com a fuga de capitais de Hong Kong, que depois voltam. Somos um mercado aberto, não estou preocupada.



Portanto, acha que é uma possibilidade, mas não tem medo?

Sim, as pessoas podem sair. Mas muitas delas depois de viverem no estrangeiro decidem voltar. Repare, para os mais novos é muito complicado emigrar a menos que tenham as competências e as qualificações profissionais que os países estrangeiros querem.

Chegamos ao ponto de ver jovens em Hong Kong a queimar bandeiras da China, danificando os símbolos do país e proferindo declarações de ódio. Como é que esses jovens se podem reconciliar com a China?

Isso é algo que vai demorar muito tempo. Penso que o que alguns deles fizeram no último dia nacional [da República Popular da China] — de dia 30 de Setembro a 2 de Outubro temos um longo período de feriados — foram manifestações e acções deliberadas para provocar a China a enviar tropas para Hong Kong. Na minha opinião, a destruição de bandeiras da China e de símbolos chineses foram acções deliberadas de provocação.

Acha que os manifestantes querem que o Exército Popular de Libertação entre em Hong Kong?

As pessoas que organizam os protestos querem que o exército Chinês entre em Hong Kong, para poderem acusar a China de fazer outra repressão sangrenta em Hong Kong tal como aconteceu em Pequim, a 4 de Junho [de 1989], em Tiananmen. Fala-se muito da hipótese de a China enviar tropas para Hong Kong, mas Pequim não é assim tão estúpida. Não acho que o faça. Eles ainda confiam em nós para resolver a crise, com o uso da nossa força legal.

Então, acha que não é sequer uma possibilidade?

Possível é, legalmente. Mas não penso que o façam. Isso é claramente o que estas pessoas querem, e por isso estão a provocar a China.

Portanto, não acha que seja desejável a entrada de tropas chinesas no território?

Não acho que seja provável. Sobre o que é que são estes protestos? Ao início, eram sobre a lei de extradição. Em 2003, era secretária da Segurança e lancei a lei de Segurança Nacional, e fomos confrontados com manifestações massivas. Depois de o meu chefe, Tung Chee- Hwa, anunciar o adiamento da lei — ele nem sequer a retirou formalmente — apenas disse que a ia adiar, e as multidões dispersaram. Todos foram para casa, e a incerteza desapareceu. Mas desta vez é diferente. Depois de o Governo ter anunciado o adiamento, os manifestantes continuaram nas ruas, e ficaram cada vez mais violentos, e começaram a ter uma atitude anti-China e um carácter subversivo. As pessoas estão a desacreditar a Polícia e o Governo, e há adolescentes nos Novos Territórios, em Ma On Shan, que criaram um governo provisório. Pode-se dizer que é apenas uma piada destes jovens, mas tudo isto assume um cariz muito perigoso. Portanto, isto não é apenas um protesto contra uma lei maléfica. É algo mais negro ainda. É mais profundo. Acho que há mesmo uma conspiração.

Há um plano conspirativo?

Sim.

Para fazer o quê?

Para derrubar o Governo, e provocar Pequim a promover uma repressão sangrenta das manifestações em Hong Kong.

Agora, vamos falar sobre a gestão política de toda esta situação: escreveu em 7 de Julho, logo após o assalto ao LegCo, um texto intitulado: “O desastre da lei extradição no LegCo prova que o Governo de Hong Kong precisa de uma mudança radical para alterar a maneira como pensa e age”. Houve falta de liderança política em todo este processo?

Sem dúvida. A máquina de relações públicas do Governo está estragada. A primeira vez que a Chefe do Executivo pediu desculpas ao público, ela enviou um comunicado. E tanto os mais altos representantes do Governo como a Chefe do Executivo apenas agora começaram a aprender a usar as redes sociais. Actualmente, não se fala com as pessoas mandando apenas comunicados de imprensa. Esta forma de comunicar está ultrapassada. Tem de se construir um diálogo, temos de ir à televisão. Há dois dias, ela começou a fazer directos no Facebook. Mas quatro meses depois dos protestos começarem, um líder moderno não pode actuar desta forma.

Escreveu também que Carrie Lam evitou entrevistas com meios de comunicação ocidentais…

Deu muito poucas entrevistas com os meios de comunicação social estrangeiros. As suas aparições públicas depois da erupção de todo este processo foram escassas. Por isso, penso que a actuação do nosso Governo foi muito pobre naquilo que é a comunicação com o grande público, em mandar as mensagens certas e cativando os media, e usando também as redes sociais.

Mas foi só a comunicação que falhou na acção do Governo?

A Chefe do Executivo já admitiu que o trabalho legislativo foi um falhanço completo, o Governo falhou na avaliação política que fez de tudo o que aconteceu. Carrie Lam disse isto, e pediu desculpa.

Carrie Lam faz parte da solução ou faz parte do problema na situação política de Hong Kong?

Sou membro do gabinete dela, e, por isso, para mim é inapropriado fazer comentários sobre ela de forma directa.

Embora tenha sido crítica sobre o Governo, agora em Setembro escreveu outro artigo de opinião em que argumenta que Carrie Lam fez tudo o que pôde em relação às cinco exigências dos manifestantes. Acha que não há mais nada a fazer no campo da negociação?

Penso mesmo que o Governo foi tão longe quanto podia. O que mais podemos oferecer? Não podemos dar uma amnistia. Se o fizéssemos, íamos contra o Estado de Direito. Isso criaria um precedente muito perigoso. Ou seja, a mensagem que passaria é a de que quando as pessoas forem violentas, não são acusadas. Isso é desajustado e injusto para os outros que estão a ser acusados. Por isso, não podemos fazer isso. Não acho que possamos fazer mais nada. Mas claro que o Governo deve lançar mais reformas sociais e económicas radicais para ir ao encontro de muitos dos problemas que temos na nossa sociedade, como é o caso do estado social. Ou seja, medidas que contribuam para a redistribuição da riqueza. Não podemos apenas acreditar no mercado livre e no capitalismo. Actualmente, as pessoas não falam apenas disso, elas estão a conversar sobre uma forma de capitalismo com mais compaixão para lidar com as questões relacionadas com o estado social e a polarização. Não somos um caso único, neste aspecto.

Também já disse que, se a violência persistir, o Governo não teria outra opção a não ser tomar acções firmes de acordo com o Estado de Direito. O que quer dizer com “acções firmes”?

O Governo propôs a lei anti-máscara para evitar que as pessoas tapem as suas caras, particularmente os mais jovens, porque quando o fazem sentem-se mais livres para cometerem ilegalidades. Há outras coisas que o Governo pode fazer…

Quais? Bloquear a internet?

(pausa) Não penso que bloquear ‘websites’ seja uma opção, porque isso é muito difícil tecnicamente.

Medidas que demonstrem força vão resolver o problema?

Temos de actuar nos dois sentidos. Temos de reforçar as leis criminais e as acções contra as pessoas que violam a lei. E, ao mesmo tempo, temos de reforçar a comunicação com a população.

A implementação de mais medidas de força não comprometerá definitivamente o princípio “Um País, Dois Sistemas”?

Essas medidas, se estivermos a lidar com ofensas, de acordo com as nossas próprias leis, estaremos a trabalhar de acordo com a estrutura de “um país, dois sistemas”. Por isso, não acho que destrua esse princípio.

Macau é visto por Pequim como o bom aluno. Quando olha para Macau e vê as diferenças na implementação do princípio “Um País, Dois Sistemas”, quais são as suas conclusões?

Macau definitivamente fez um muito melhor percurso do que Hong Kong em cumprir as suas obrigações constitucionais, como é exemplo a implementação do artigo 23, uma lei que proíbe ofensas à segurança nacional, como a traição, a sedição e subversão. Nós falhámos em fazê-lo, depois de 22 anos, e as pessoas de Hong Kong continuam a pedir a Pequim que nos dê mais poder para as pessoas, e mais sufrágio universal nas eleições. Mas não fizemos a nossa parte do acordo. Não cumprimos as nossas obrigações constitucionais para com o país, se tivéssemos leis que criminalizassem a subversão, talvez os que querem que o Governo e a Polícia sejam desacreditados, não fossem encorajados a fazê-lo. Porque se se tentar fazer e o Governo cair, isso é subversão. Não temos leis para isto, há um vácuo legal. E mais, se alguém quiser promover Hong Kong para que seja uma entidade política separada, e não lhe chamar independência, chamar-lhe autodeterminação democrática, o que se seguirá? Queremos mesmo criar uma República de Hong Kong? Isso é sedição, e nós não temos leis que o criminalizem.

Foi secretária para a Segurança de Hong Kong, como avalia o trabalho policial feito até agora?

Penso que têm trabalhado muito, e que globalmente estão a lidar com uma situação muito difícil de forma corajosa e competente. Nasci em Hong Kong nos anos de 1960, e também tivemos motins muito violentos. Em 1966, houve quatro dias de motins violentos em Kowloon, e o Governo resolveu a questão em quatro dias, juntando a Polícia e o Exército. Nesse período detiveram 1465 pessoas, e acusaram mais de 300. Fizeram 93 rondas de disparos com balas reais que mataram uma pessoa. Houve muitos feridos. Neste momento, a nossa Polícia está nas ruas há quatro meses, e além de algumas alegações de brutalidade policial, não há vítimas mortais. Apenas alguns feridos graves dos dois lados: da Polícia e dos manifestantes. Uma manifestante ficou cega por causa de um disparo da Polícia, mas não houve mortos até agora. Olhe-se para o caso da Polícia de Londres, em 2011, nos motins de Tottenham, em cinco dias a Polícia matou cinco pessoas. No cômputo geral, penso que a Polícia de Hong Kong fez um trabalho notável.



Como é que explica casos como os das estações de Yuen Long e Prince Edward, que geraram tanta indignação pública?

A indignação pública foi sobretudo de pessoas que estiveram envolvidas em conflitos com a Polícia. Em Yuen Long, vivi lá, entendo bem o que se passou. As pessoas estão insatisfeitas com o atraso da chegada da Polícia. Isso é algo que, claro, tem de ser revisto. Nada que tenha a ver com os agentes que estão na linha da frente, mesmo que alguns comandantes da Polícia pudessem ter feito um trabalho melhor na resposta aos pedidos de auxílio. O caso de Yuen Long traz duas questões: primeiro, os residentes ficaram insatisfeitos de a Polícia ter chegado tão tarde para salvá-los dos ataques aleatórios dos homens vestidos de branco. Isso tem de ser alterado. Na minha opinião, nesse caso, a estratégia policial podia ser melhor. Em segundo, há a questão dos homens vestidos de branco que agrediram as pessoas e foram presos e acusados. Não saberemos bem o que aconteceu até eles serem levados a tribunal. Já em Prince Edward, em 31 de Agosto, houve muitos rumores. Penso que o que tivemos nesse caso foi uma conspiração viciosa, para propagar a ideia de que sete pessoas foram mortas. E as pessoas que estão a espalhar esta conspiração, continuam a organizar vigílias no exterior daquela estação do MTR, nas quais insistem que sete pessoas foram mortas. Mas Hong Kong é um sítio com uma transparência enorme. Se isso tivesse acontecido, onde estão as vítimas? E as famílias? Porque é que não vieram a público? O mesmo se passou com a rapariga de 15 anos que foi encontrada a flutuar no rio, e os rumores dos ‘netizens’ de que ela tinha sido assassinada pela Polícia. A mãe dela já veio dizer que acreditava que a filha se tivesse suicidado. Estamos na era da Internet, e temos de lidar com muita desinformação deliberada. Penso que é parte da estratégia, em primeiro lugar para demonizar a Polícia, e depois para a deslegitimar. Eles sabem que a Polícia é tudo o que temos, se o Governo ficar sem ela, os amotinadores podem tomar o poder, e Carrie Lam teria de fugir da cidade, tal como no filme “White House Down”. É um cenário muito perigoso.

Este Governo está em posição de implementar esse conselho independente de investigação, depois de deixar à Polícia a missão de lidar com os protestos quase por conta própria?

Quando os tumultos estiverem perto de chegar ao fim, e as coisas estiverem mais calmas, o Governo deve sem dúvida criar um estudo independente para perceber o que aconteceu de errado, e averiguar a forma como o Executivo lidou com a crise, e o que levou as coisas a evoluírem até este ponto. Foi assim que o Governo britânico fez nos anos de 1960, em Hong Kong. Não devemos querer essa comissão apenas para culpar pessoas, e apontar dedos. Não devemos fomentar uma cultura de ódio. Se queremos trabalhar para a reconciliação, não devemos promover este tipo de cultura. A Polícia fez o que fez, cumprindo as suas obrigações. Se eles tiveram um comportamento desajustado, devem enfrentar a disciplina da corporação e até acusações criminais. Durante o “Occupy Central”, oito polícias foram acusados, condenados e enviados para a prisão. Temos um sistema justo.

Não acha que o episódio da NBA dá razão aos que, em Hong Kong, temem que uma presença crescente na China limite a liberdade de expressão com a qual têm vivido nas últimas décadas?

O episódio da NBA apenas tem a ver com as equipas de basquetebol norte-americanas que são televisionadas na China. Não tem nada a ver com Hong Kong.

Mas não acha que mostra como a China lida com a liberdade de expressão?

A China é muito diferente de nós, e Hong Kong é muito diferente da China. Os direitos e as liberdades são totalmente protegidos em Hong Kong. É diferente do que acontece na China. Continuo a dizer aos meus interlocutores, não nos confundam com a China Interior. “Um país, dois sistemas” é sobre os nossos dois sistemas de Estado de Direito. Nós não penalizamos a NBA.

Mas quando a juventude olha para 2047, não acha que têm razões para temer que o que vêem agora se concretize?

Entendo isso. O ano de 2047 é um problema, mas as preocupações dos jovens não vão diminuir se destruírem lojas, e baterem em pessoas inocentes que discordem deles. Essa não é a solução.

Qual é a solução?

Se o nosso sistema funcionar bem, com vantagens para a nação, irá continuar. Se for abusado, e Hong Kong for uma base de subversão para prejudicar a China, Pequim terá outra visão. Isto é senso comum.