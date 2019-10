Criminologia e vitimologia em discussão na UMAC

Entre a próxima quinta e sexta-feira, a Universidade de Macau vai acolher a conferência “Novos desafios e desenvolvimentos na criminologia contemporânea e o seu impacto no Direito criminal”. Serão 15 oradores, entre juristas e criminólogos internacionais. O objectivo é trocar opiniões para desenvolver a ciência criminal, explicou ao PONTO FINAL Teresa Lancry Robalo.

São 15 os oradores que vão estar, entre os dias 24 e 25 de Outubro, na Universidade de Macau (UMAC) para falar sobre criminologia. A conferência, organizada pelo Centro de Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito da UMAC, intitula-se “Novos desafios e desenvolvimentos na criminologia contemporânea e o seu impacto no Direito criminal”, e vai reunir juristas e criminólogos de Macau e internacionais. Teresa Lancry Robalo, professora auxiliar da Faculdade de Direito, que está a dar apoio na organização do evento, explicou ao PONTO FINAL que o objectivo é colocar os intervenientes a trocar opiniões para que a Ciência Criminal possa “andar para a frente”. A conferência realiza-se no auditório da Biblioteca da Universidade de Macau e a entrada é livre, não sujeita a registo prévio.

“Esta conferência internacional vai trazer oradores de vários pontos do mundo – da República Popular da China, de Portugal, Brasil, Holanda – que vêm cá trazer a sua experiência sobre os temas mais interessantes no âmbito da criminologia e Direito Criminal, temas que são pertinentes e importantes”, enquadrou a professora da UMAC, que é também uma das oradoras.

Os grandes tópicos desta conferência são a segurança e as políticas criminais, delinquência juvenil, justiça de menores, vitimologia e direitos das vítimas de crimes, novos desafios no direito criminal contemporâneo e globalização criminal e crime transnacional.

Teresa Lancry Robalo destaca o orador holandês Marc Groenhuijsen, professor da Universidade de Tilburg, na Holanda, e membro do International Victimology Institute (INTERVICT), que se tem dedicado ao estudo das vítimas de crimes. A vitimologia, explicou a professora, é uma ciência que visa “estudar o modo com as vítimas são tratadas pelas instâncias que se dedicam à resposta a ser dada ao crime e qual é o impacto do crime nas vítimas”. “Procura-se perceber quais são as necessidades destas vítimas, se têm necessidades distintas umas das outras, consoante os crimes de que tenham sido alvo, e de que forma é que o sistema de justiça penal pode salvaguardar melhor as necessidades das vítimas”, acrescentou.

De Portugal vêm Carla Sofia Cardoso, professora na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e Leonor Esteves, da mesma instituição e que viveu em Macau e chegou a ser assessora jurídica de Florinda Chan, antiga secretária para a Administração e Justiça. De Portugal vem também Josefina Castro, professora convidada da Universidade Lusíada do Porto. A professora Carla Sofia Cardoso falará sobre governança e segurança urbana no contexto português, a professora Josefina Castro vai trazer o tema da delinquência juvenil em Portugal, enquanto a professora Leonor Esteves falará sobre o modelo político-criminal face ao terrorismo.

Um dos oradores será também Marcus Alan de Melo Gomes, juiz e professor do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, no Brasil, e também vice-presidente do Instituto de Criminologia dos Países de Língua Portuguesa, cuja intervenção versará sobre o Direito penal e a criminologia na pós-modernidade.

Esta conferência enquadra-se num ciclo de conferências anuais, cujo tema é decidido tendo em conta o “relevo na actualidade e no futuro”. “O Direito Criminal, para poder avançar, precisa de abrir os seus conhecimentos a outras ciências, como por exemplo a criminologia e a vitimologia, e depois passarão pelo friso da política criminal de modo a sugerir ao legislador alguma alteração ou não a determinadas matérias”, referiu Teresa Lancry Robalo, acrescentando: “Hoje em dia, verificamos que há um conjunto de matérias que são novas e que precisam de ser debatidas. São temas novos, que têm a ver com o hoje e o amanhã. Temas como a segurança pública, a delinquência juvenil, o bullying, o cibercrime e a criminalidade transfronteiriça são temas muito actuais e é muito importante ter uma conferência destas”.

“É uma conferência eclética, que vai trazer não apenas juristas mas também criminólogos e pessoas que têm estudado estas matérias numa vertente mais prática e numa vertente mais teórica”, descreveu a professora, dizendo depois que serve “para que todos em conjunto possamos trocar opiniões e possamos conhecer mais aquilo que tem sido feito nos dias de hoje nestas áreas e, assim, a ciência criminal poderá andar para a frente”.