Bolsa de valores chama a atenção da comissão de acompanhamento das finanças públicas

O primeiro tema sobre o qual a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas se vai debruçar na 3.ª sessão legislativa é a bolsa de valores que está agora em fase de estudo por parte do Governo. Na primeira reunião da comissão após as férias dos deputados, Mak Soi Kun garantiu que os parlamentares vão continuar a reunir à porta fechada.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Aos jornalistas, após a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da sessão legislativa, Mak Soi Kun, o presidente, elencou os temas sobre os quais os deputados se vão debruçar ao longo do ano. A bolsa de valores que o Governo está a estudar, a lei de enquadramento orçamental e os fundos de pensões e de segurança social são alguns dos temas a acompanhar. O presidente da comissão referiu ainda que a comissão vai continuar com o seu regulamento, fechando as portas durante as reuniões.

“Conforme as informações do Governo, vai ser criada uma bolsa de valores em Macau. Nós recebemos estas informações através da imprensa, portanto gostávamos de dar acompanhamento a este assunto e saber qual o seu ponto de situação”, disse Mak Soi Kun, referindo que “este é o primeiro assunto a acompanhar” por parte desta comissão. Recorde-se que, na passada semana, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) informou que contratou empresas internacionais de consultoria no sentido de estudar a viabilidade da implementação de uma bolsa de valores no território.

Mak Soi Kun adiantou que a comissão a que preside vai, em breve, convidar representantes do Governo para que seja feita uma apresentação sobre as linhas gerais da criação de uma bolsa de valores em Macau.

O segundo assunto será a lei de Enquadramento Orçamental, em vigor há dois anos. O diploma prevê que o Executivo apresente anualmente a proposta de orçamento para o ano seguinte e que o Governo entregue relatórios intercalares em Agosto sobre a execução orçamental referentes à execução do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA).

Outros temas que vão merecer a atenção dos legisladores têm a ver com o fundo de segurança social, o fundo de pensões, o fundo Guangdong-Macau e os investimentos feitos pela AMCM, revelou Mak Soi Kun. “Através deste acompanhamento vamos fiscalizar o uso do erário público e também vamos apresentar sugestões ao Governo”, garantiu o deputado eleito pela via directa.

“Quanto ao sector do jogo, vamos também dar acompanhamento porque, anualmente, 1,6% do imposto do jogo é transferido para a Fundação Macau. Há também 4% que são destinados à promoção do turismo e ao empreendedorismo. Vamos também dar acompanhamento para ver como é que esse montante vai ser utilizado, qual a sua situação, etc”, referiu Mak Soi Kun.

COMISSÃO MANTÉM PORTAS FECHADAS

Aos jornalistas, Mak Soi Kun confirmou que, durante a primeira reunião depois das férias, os deputados discutiram o funcionamento das reuniões desta comissão e que decidiram manter tudo na mesma. “Sim, nós discutimos se devíamos manter ou não o actual regulamento de funcionamento e todos nós concordámos, por unanimidade, manter o regulamento de funcionamento”, disse o presidente da comissão. Isto significa que – ao contrário daquilo que deputados como Sulu Sou e José Pereira Coutinho pediam – as portas desta comissão vão manter-se fechadas. “Discutimos esse assunto, mas ninguém disse que se devia alterar o regulamento”, frisou Mak Soi Kun, explicando que perguntou três vezes se havia alguém que quisesse alterar os regulamentos, mas que ninguém se manifestou.