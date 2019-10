Albano Martins pede mais flexibilidade na contratação de não-residentes

Falta de funcionários e dificuldades no recrutamento de trabalhadores colocam em risco o funcionamento da Anima, considera Albano Martins, que critica as exigências da DSAL no recrutamento por uma entidade de utilidade pública que presta um serviço gratuito e que o activista diz ser tratada pelas autoridades como um negócio.

O presidente da Anima, Albano Martins, revelou que a associação atravessa uma situação “dramática” há quatro meses devido às dificuldades burocráticas no recrutamento de trabalhadores que diz colocar em risco o funcionamento de uma entidade classificada pelo Governo como de Utilidade Pública. Num comunicado emitido esta segunda-feira, a Anima assume que atravessa uma “situação dramática” com “problemas complicados de pessoal” devido às exigências da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) no recrutamento de trabalhadores não-residentes.

“No total a ANIMA tem 35 trabalhadores, 19 locais e 16 não residentes. A DSAL exige-nos 20 residentes e isso tem sido quase um inferno porque nem a DSAL os encontra nem nós conseguimos arranjar tratadores locais”, pode ler-se no comunicado da Sociedade Protectora dos Animais, assinado por Albano Martins.

Em declarações ao PONTO FINAL, o activista não escondeu a sua frustração pela actual situação, e apontou críticas às restrições no recrutamento de trabalhadores não-residentes por parte da DSAL, num panorama de escassez de trabalhadores locais para a função de tratadores. “Para trabalhadores não residentes, a ANIMA é obrigada, não havendo locais, a pagar cada não residente que venha a admitir, após a devida aprovação das autoridades, 200 patacas por mês para o fundo de segurança social quando esse trabalhador não tem nada, nada de benefícios do fundo de segurança social”, começa por dizer Albano Martins ao PONTO FINAL. “É como se fosse uma punição. O mesmo que acontece para as empresas comerciais, acontece para a ANIMA a mesma coisa, e nós somos utilidade pública”, frisa o presidente.

Albano Martins recorda que nos últimos meses a Anima perdeu três trabalhadores e que ainda não encontrou substitutos, apesar de ter feito um pedido à DSAL em Julho deste ano. “Quando há um trabalhador local que se vai embora não podemos ficar quatro meses à espera de uma decisão, porque isso é um perigo para toda a gente envolvida, incluindo os próprios animais”, declarou o presidente, assinalando que é necessário “bom senso” e “celeridade” nestes processos.

Perante a dificuldade de recrutamento de trabalhadores residentes para a função de tratadores, Albano Martins mostrou-se apreensivo com a possibilidade de ser aprovada uma lei que determine que sejam empresas especializadas a tratar exclusivamente do recrutamento de trabalhadores não-residentes. “Não sei quando é que a lei de recrutamento de trabalhadores não residentes vai ser aprovada no sentido de serem apenas empresas a tratarem disso, mas vai ser mais um tiro no escuro. Ou seja, vai ser mais uma complicação porque, primeiro esses trabalhadores já são de certo modo explorados, embora na ANIMA eles entrem com o mesmo salário dos trabalhadores locais e têm as mesmas regalias dos trabalhadores locais, mas na ANIMA têm, mas nos outros sítios não têm”, realça Albano Martins, acrescentando que os trabalhadores não-residentes vão ser obrigados a pagar vários salários a essas empresas de recrutamento.

“Mais do que isso, nós não vamos poder entrevistar os indivíduos antes de serem recrutados, ou seja, nós vamos receber de bandeja uma pessoa que não conhecemos e que nem entrevistámos. Vai tornar o percurso ainda mais complicado, e sobretudo, vai fazer com que tudo leve mais tempo, para uma meia dúzia de ‘gatos pingados’ meter dinheiro ao bolso à custa desses trabalhadores, porque não é preciso nada disso, por que razão é que uma pessoa que visita Macau não se pode candidatar a um emprego para mais tarde ter emprego. Qual é a razão? Qual a justificação para isso? Quando não há pessoas cá. Isto é tudo pessoas com ganância para meter dinheiro ao bolso. Fazer mais uma empresa para explorar o pobre coitado”, considera o activista.

A terminar, Albano Martins deixou críticas à proibição de recrutamento de cidadãos chineses do continente, considerando ser uma falta de visão estratégica de Macau para competir na Grande Baía. “Não compreendo como é que querem competir na Grande Baía se não autorizam que os trabalhadores residentes chineses na Grande Baía possam ser passíveis de ser usados. Nós não podemos contratá-los. Os despachos da autorização são muito claros, pode ter qualquer trabalhador, mas não pode ter chineses. Isto não é patriotismo, isto é xenofobia clara, contra os seus próprios nacionais. Agora imagine o Banco da China ou o Banco Industrial e Comercial da China, acha que eles não têm trabalhadores vindos da China? Claro que têm! Porque é que nós não podemos ter?”, questiona Martins.