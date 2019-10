“Quando é que há uma decisão quanto ao Black Box Theatre?”, questiona Sulu Sou

Numa interpelação que vai levar hoje ao Governo, Sulu Sou questiona o estado das artes performativas em Macau, em particular o Black Box Theatre, que vai sair do Antigo Tribunal devido ao projecto para a nova Biblioteca Central. O deputado pergunta qual será a localização do novo teatro e quando abrirá.

O deputado Sulu Sou, numa interpelação escrita que será hoje entregue ao Executivo, questiona o Instituto Cultural (IC) sobre o Black Box Theatre, que vai sair do Edifício do Antigo Tribunal devido à nova Biblioteca Central. Sulu Sou pega no exemplo do teatro para questionar o Governo acerca das políticas gerais para a cultura. “Como é que a Administração vai manter e melhorar as artes comunitárias e o regime de subvenções para a cultura?”, questiona o legislador.

Sulu Sou começa por dizer na interpelação, intitulada “Quando é que há uma decisão quanto ao Black Box Theatre?”, que os espaços para exposições e a criação de talentos “estão sob pressão”. Apesar das dificuldades, diz Sulu Sou, “há cada vez mais envolvidos activamente no campo das artes e da literatura”. O deputado democrata passa, então, a destacar o Black Box Theatre, referindo que pode “ajudar a promover as experiências criativas, promover a arte, enriquecer a vida cultural e permitir que os residentes de Macau desfrutem de qualidade de vida”.

“O ponto-chave é saber se o Governo da RAEM está disposto a formular um plano de políticas culturais e um plano de visão, apoiando o desenvolvimento das artes a partir da escola, na educação, nos espaços de espectáculos e nos sistemas de financiamento”, refere Sulu Sou.

O vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) diz que, “devido à localização geográfica conveniente e ao sítio histórico que é, o Edifício do Antigo Tribunal tornou-se num local popular para os fãs de teatro nos últimos anos”. “Infelizmente, o projecto da nova Biblioteca Central está quase concluído e o Black Box Theatre será forçado a sair do espaço”, refere Sulu Sou, lembrando que o IC tinha dado o Centro Cultural de Macau como possível localização futura. O deputado questiona: “Qual é a data para a conclusão do Black Box Theatre no Centro Cultural? Além disso, as autoridades identificaram outras possíveis localizações para o novo Black Box Theatre?”. Caso o referido teatro se mude mesmo para o Centro Cultural, diz Sulu Sou, “as vantagens em comparação com o Edifício do Antigo Tribunal não são comparáveis”.

Recorde-se que, em Maio do ano passado, a presidente do IC, Mok Ian Ian, referiu que o Black Box Theatre deverá estar concluído em 2020 e que se iria localizar próximo do Centro Cultural de Macau. Actualmente, o teatro está instalado no Antigo Tribunal, transformado em espaço temporário para exposições e apresentações de teatro e dança em pequena escala.

Sulu Sou fala também da falta de sítios para acolher espectáculos e dá o exemplo dos Estaleiros Navais n.º 2, “que já não aceitam projectos não-musicais”. “A Administração tem algum plano para oferecer mais espaços para espectáculos?”, pergunta Sulu Sou. Por fim, o deputado democrata questiona “como é que a Administração vai manter e melhorar as artes comunitárias e o regime de subvenções para a cultura, em particular, para melhorar o profissionalismo, a transparência e a justiça na sua aprovação, para que mais pessoas e organizações possam beneficiar dele?”.