“Não importa o modo como nos tratam. Não podem matar o nosso espírito”

Uma corrente humana de mascarados invadiu, na noite de sexta-feira, as artérias de 18 bairros de Hong Kong. O evento, convocado para contestar a recente legislação anti-máscara imposta pelo Executivo de Carrie Lam, converteu o espaço urbano numa imensa galeria de figuras resgatadas da cultura popular. Apontada por alguns como símbolo dos protestos pró-democracia, a imagem de Guy Fawkes, um justiceiro que combate um Estado totalitário, foi preponderante numa noite que contou ainda com a presença de quem diz proteger os manifestantes empenhados em protestos pacíficos. Como Silver, o vigilante.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia), em Hong Kong

No campo de basquetebol encravado na Wan Chai Road, segue a vida o seu curso. Adolescentes de um lado, a bater bolas. Pais e crianças do outro, na tentativa inglória de tocar o cesto. Gargalhadas, instantes de descompressão, que em tudo contrastam com a dinâmica de revolta que há mais de quatro meses fere a cidade. Uns metros abaixo, na Hennessy Road, palavras de ordem esfregadas nos mupis, ocultadas pela limpeza esmerada, de que já só sobram manchas. Na casa de noodles e wontons, homens inclinados sobre taças. Sorve-se o caldo antes do cordão humano que deverá formar-se em 18 bairros da cidade. “Face Mask Way”, chamaram-lhe aqueles que, pelas redes sociais, convocaram o encontro, para contrariar a lei anti-máscara decretada por um Governo afoito em dissuadir a participação nos protestos.

“DEBAIXO DESTA MÁSCARA ESTÁ UMA IDEIA. E AS IDEIAS SÃO À PROVA DE BALA”

Junto à estação de metro de Wan Chai, alinham-se os primeiros rostos mascarados. Brilhos de purpurina, super-heróis, figuras naïf do universo de animação onde um outrora insuspeito Winnie the Pooh haveria de adquirir cariz político. Antes das 20 horas, algumas dezenas posicionam-se ao longo da Johnston Road. De frente para a estação de metro, um rosto ocultado pela imagem de Guy Fawkes, máscara usada pela figura central da novela gráfica “V for Vendetta”, em 2005 adaptada a filme, que traduz a luta de um homem contra um regime totalitário, distopia enquadrada em cenário pós-apocalíptico.

“Isto é uma continuação do anterior cordão humano, de 31 de Agosto. É o mesmo conceito, mas desta vez todos usamos máscaras, para mostrar a nossa objecção ao Governo e à sua lei anti-máscara. Usar uma máscara devia ser o nosso direito básico”, conta aquele que, tal como na corrente de Agosto, o “Hong Kong Way”, está entre os organizadores do cordão de hoje.

Prefere ser identificado como “V”, numa alusão à personagem que carrega mensagem política, há muito transposta para o movimento pró-democracia que toma as ruas de Hong Kong. “Ele tornou-se uma das imagens do nosso movimento. Pode ver como o nosso Governo reage e como trata os seus cidadãos. Temos que nos erguer, e esta personagem simboliza o nosso pensamento. ‘Debaixo desta máscara está uma ideia. E as ideias são à prova de bala’. Essa é uma frase do filme, isto é algo que temos tentado dizer ao Governo, ao mundo, à polícia. Não importa o modo como nos tratam, que tipo de métodos usam, se nos tratam como animais ou baratas, não podem matar o nosso espírito. Isto para nós é uma mensagem”.

Depois da agressão de que foi alvo, na semana passada, Jimmy Sham, um dos líderes da Frente Civil de Direitos Humanos – atacado com martelos por quatro indíviduos, que se puseram em fuga de seguida, deixando o activista inanimado –, “V” diz que o episódio não esmorece a força dos protestos, nem instala o medo na convicção dos manifestantes. “Não, isto não vai aumentar o medo, pelo contrário, vai aumentar a nossa raiva. O Jimmy organiza protestos e reuniões, dá-nos a oportunidade de dizer ao mundo aquilo por que queremos lutar. Ele foi atacado e isso só nos torna mais zangados”.

A 15 de Outubro, o movimento pró-democracia de Hong Kong recebeu o apoio da Câmara dos Representantes dos EUA, que aprovou três projectos de lei que seguem agora para o Senado. Esperavam este apoio? “Para ser honesto, não esperávamos nada disto, mas pelo modo como o Governo nos trata, como a polícia nos trata… A razão pela qual os Estados Unidos estão a intervir é porque o mundo está a ver. Não é só queimar estações ou carros da polícia, o que nós queremos fazer também são eventos como o desta noite. Protestar muito pacificamente”. Habitualmente protesta assim, não está na linha da frente? “Nós não fazemos essa distinção, não traçamos linhas ou fronteiras. Lutamos como equipa, quando chega o momento em que temos que estar na linha da frente, claro que não fugimos de nada. O que não significa que não possamos ser pacíficos também, como esta noite. Se pudéssemos lutar por algo tão pacificamente e o Governo nos ouvisse, nunca teríamos que ir para a linha da frente”.

“V”, que participa nos protestos desde o seu arranque, em Junho, fala de uma tomada de posição colectiva e intergeracional. Aos 30 anos, assume que recai sobre as camadas mais jovens o desígnio de conduzir um movimento que aponta a uma reforma profunda do sistema político. “Há várias gerações nisto, podemos dizer que há muitos estudantes, mas não temos organizadores específicos do movimento. Enquanto jovens, temos mesmo que nos erguer e lutar pelo que devíamos ter. Não estamos a lutar por algo que não existe, não estamos a pedir mais, apenas estamos a dizer ao Governo que devia dar-nos o que devíamos ter, direitos humanos, eleições livres, sufrágio universal”, elenca o activista.

Pelas 20h30, junto à estação de metro de Mong Kok, em Kowloon, centenas de manifestantes mascarados gritam “fight for freedom, stand with Hong Kong!”. Ao longo das escadas, na passagem aérea sobre a Mong Kok Road, uma imensa galeria de rostos ocultados pelas figuras de Carrie Lam manchada de sangue e outros membros do Governo, porcos, sapos (Pepe, o Sapo, ícone dos protestos), Winnie the Pooh, figuras da Marvel e da saga Guerra das Estrelas e uma infinita iconografia resgatada da cultura popular, a emprestar segunda pele a quem contesta a decisão do Executivo de impor a circulação de rostos a descoberto.

“SÓ ESPERAMOS QUE CHEGUE O DIA EM QUE NÃO PRECISAREMOS DE TER UMA MÁSCARA NO ROSTO”

“Winnie the Pooh representa o Presidente [Xi Jinping], é muito semelhante a ele. Estamos a protestar por causa do regulamento anti-máscara, e porque o Governo não está a dar resposta às nossas cinco reivindicações. O Governo é muito duro connosco, estamos aqui para ter liberdade, para manifestar a nossa vontade”, conta Wen, de 30 anos. Wen, que confia numa participação massiva, expressa por fim um desejo: “Só esperamos que chegue o dia em que não precisaremos de ter uma máscara no rosto. Em que possamos circular na rua sem máscaras, em que não tenhamos medo do nosso Governo devido a estas leis duras que nos impõem”. A seu lado, um amigo oculta a identidade com a imagem de um membro do Executivo de Carrie Lam, da tutela da Segurança.

Adiante, na mesma corrente que entretanto se estende pelas várias artérias nas proximidades da estação, um grupo socorre-se de iconografia da Marvel para desafiar a legislação que proibe o uso de máscaras, em vigor desde 5 de Outubro. “Estamos a fazer ouvir a nossa voz porque o Governo tem tomado acções que destroem a nossa liberdade e os direitos humanos. O Governo não procura saber qual o problema, apenas introduz uma outra lei. Se não nos erguemos agora, não sabemos se, no futuro, o Governo não vai fazer uso de uma outra qualquer lei para destruir a nossa liberdade”, assinala “Iron Man”.

Incluído no mesmo grupo, Chris, de 30 anos, pede para falar. Ocultado pela imagem de Guy Fawkes, revela o temor diante de uma Portaria de Regulamentação de Emergência (Emergency Regulations Ordinance), resgatada do período colonial e não aplicada desde 1967, que veio permitir ao Executivo de Carrie Lam a aprovação da lei anti-máscara. A portaria confere plenos poderes à Chefe do Executivo, que pode agora aplicar legislação que considere ser do melhor interesse público em situações consideradas de emergência ou de perigo para a população. “Além da lei anti-máscara suprimir a nossa liberdade, a liberdade de reunião e de manifestação, a lei anti-máscara está enquadrada na Portaria de Regulamentação de Emergência que dá à Chefe do Executivo um poder ilimitado para passar leis no LegCo. Ela pode emitir qualquer lei sob esta portaria. Ao nos opormos à lei anti-máscara também nos estamos a opor à portaria de emergência, porque está certamente a violar o Estado de Direito em Hong Kong”.

Também Chris, que diz trabalhar num escritório, acredita que o ataque a Jimmy Sham só veio lançar combustível sobre um combate que, assegura, não esmorece. “O Jimmy é um lutador pela liberdade que usa meios não violentos. O facto de ele ter sido atacado não vai amedrontar o povo de Hong Kong, porque muita gente em Hong Kong apoia as medidas utilizadas pelo Jimmy. Nós, Hong Kongers, vamos continuar a sair à rua e lutar”.

No apoio unânime manifestado pela Câmara de Representantes, Chris vê um apoio de peso no que diz ser a luta contra o “inimigo”. Foi um passo importante para o movimento? “Sim, porque nós estamos a lutar contra o nosso irrazoável Governo, este Governo é apenas uma marioneta do Partido Comunista Chinês. Temos que unir o mundo para vencer o totalitarismo perpetrado pelo Partido Comunista. Penso que no Congresso americano são, com certeza, nossos amigos e estão a ajudar-nos a lutar contra este inimigo”.

“HONG KONG É DEFINITIVAMENTE UM ESTADO POLICIAL, NESTE MOMENTO”

Entre os que gritam “cinco reivindicações, nem uma a menos” e “luta pela liberdade”, está o grupo de três jovens, todos eles com o disseminado Guy Fawkes no rosto. Porque escolheram esta personagem? “Porque partilhamos as suas ideias, porque queremos que os Hong Kongers sejam corajosos. E o que o ‘V’ disse foi: ‘be brave’, e que nós não devemos ter medo do Governo, porque o Governo é que deve ter medo das pessoas. Queremos difundir as suas ideias, por isso usamos estas máscaras. Queremos que seja um símbolo dos protestos de Hong Kong, porque as suas ideias são muito úteis para nós. Temos que ter a sua atitude: lutar pela liberdade”.

Sendo a personagem uma figura anarquista, que luta contra um Estado fascista e policial, que ligação se pode estabelecer com o Executivo de Carrie Lam? “Hong Kong é definitivamente um Estado polícial, neste momento. Temos que ser corajosos, lutar contra este Governo”, diz o mesmo jovem, de 24 anos. A seu lado, um amigo da mesma idade, mesma máscara, mesmo negro integral na roupa, acredita que “as ideias de Hong Kong se estão a espalhar pelo mundo e é por isso que pessoas por todo o mundo estão a mostrar apoio a Hong Kong”.

Introduz de seguida aqueles que, na linha da frente dos protestos, assumem desde Junho o confronto directo com as forças de segurança. “Penso que há um enorme poder naqueles que estão na frente, porque de cada vez que eles vão para a frente, eles na verdade têm medo, tanto medo, de todas as vezes, acredito que sim. Acredito que é uma espécie de poder, e isso tem um grande significado para nós. Nós aqui não estamos a causar nenhuma destruição, mas estamos também a mostrar-lhes o nosso apoio”.

Aos dois, junta-se, na vontade de comunicar, um terceiro, de 25 anos. A mesma máscara, o mesmo negro a cobrir o corpo. E uma afirmação de coragem, apesar do episódio Jimmy Sham. “Não tenho medo, o que eles fizeram não nos assusta, porque todo o mundo está com Hong Kong e luta contra eles. A polícia, os gangsters, o Governo, não temos medo deles. Acreditamos que seremos os vencedores, por isso continuamos”.

As centenas que os rodeiam, enfileirados, entoam agora o hino “Glory to Hong Kong”, lanternas de telemóvel ligadas. Terminam o cântico com um grito uníssono, infinitas vezes repetido durante a hora em que a corrente humana não desmancha. “Fight for Freedom!”. Acompanha-os, de punho erguido, um velho que passa, apressado, por entre jovens que trazem, ainda, o uniforme da escola.

SILVER, O VIGILANTE QUE DIZ GUARDAR A CIDADE

Às 21 horas, cumpre-se o habitual “be water”, dispersa a multidão para, minutos depois, restarem sobretudo aqueles que cumprem rotinas no início de noite de sexta-feira. Atento à dispersão, está um jovem vestido integralmente de negro, capuz a cobrir a cabeça, figura esguia, máscara de gato a ocultar o rosto. Carrega uma espada envolta em tecido. E observa. Caminha lentamente ao longo da passagem área de onde se avista uma ampla área de Mong Kok.

Abordado pelo PONTO FINAL, conta que a arma empunhada é uma shinai, espada de bambu utilizada no Kendo, arte marcial japonesa, que habitualmente pratica com um amigo conhecedor dos movimentos de combate. Retira suavemente o tecido, passa os dedos na inscrição cravada no bambu: “We fight or we die trying (Lutamos ou morremos a tentar)”. “É nisto que eu acredito”, diz o jovem, de 27 anos, que na rua assumiu Silver como nome.

Ao afastar o longo casaco negro que o cobre, desvendam-se as armas que pendem à cintura. Soqueiras, navalhas, e uma faca curva que, num movimento cirúrgico, desdobra para simular um golpe desferido sobre a jugular. “É uma karambit, não é fácil arranjar cá, encomendei da Tailândia”, descreve Silver, enquanto fita com olhos imensos, azuis, cor emprestada por lentes de contacto que traduzem, além de tudo o resto, um eficaz exercício de ocultação de identidade. “Não temos medo, vimos sempre preparados”, atira Silver, enquanto revela que as armas que os manifestantes carregam chegam agora quase sempre da Indonésia ou da Tailândia.

Silver, como tantos que em cada semana enfrentam a polícia na linha da frente, está há mais de quatro meses na rua, em sucessivos confrontos que, acredita, constituem caminho único para reverter o curso da história. Da vida que conheceu antes do arranque dos protestos, a 9 de Junho, pouco ou nada resta. “Eu era barista, deixei o meu emprego para me dedicar a isto a tempo inteiro”. Decisão radical, que diz não ter implicações tão graves como as que enfrentam aqueles que desafiam o sistema de ensino. “Mais corajosos são os estudantes do secundário, pois estão a colocar o seu futuro em risco”. Sem emprego, como garante a sobrevivência? “Vou fazendo alguns trabalhos para sobreviver, umas horas em cafés e bares, em alguns dias da semana”.

Na escolha que fez, conta com o apoio da família? “O meu pai apoia-me, com a minha mãe já não tenho contacto há muitos anos”, conta Silver, através da fina rede preta que lhe cobre a boca. Garante que, na noite de hoje, a violência não sai à rua, votada que está a uma corrente humana que entretanto já dispersou. Percorre, ainda assim, os chats onde todas as intervenções são agendadas. “Não, hoje será tudo pacífico”, reitera. Revela, de seguida, a função que lhe cabe, em acções como a de hoje, que não contemplam destruição ou corte de estradas. “Em noites como esta, vejo-me como um guarda-costas daqueles que estão na rua em protestos pacíficos. Há muitos jornalistas falsos por aí, agentes infiltrados, até nas equipas de primeiros-socorros. São polícias e ‘mainlanders’”.

Fá-lo sozinho? “Não, no meu grupo somos uma dúzia. Reunimos antes de vir para aqui, mas nunca andamos juntos, espalhamo-nos pela cidade”. Já se conheciam antes? “Não, conhecemo-nos durante os protestos”. E Silver observa. Sabe que, a curta distância, no interior da estação de metro de Mong Kok, estão nesta altura dezenas de agentes da polícia anti-motim. Mas não só aqui. “Estão alguns objectos verdes também na estação de Tsim Sha Tsui”. Assim se designam os agentes na gíria dos manifestantes. “Eles tratam-nos como objectos, não nos vêem como seres humanos, nós retribuímos o favor”.

Ocultadas as armas, afasta-se Silver, ao encontro de uma manifestante que o aguarda a curta distância. Outra máscara, outra narrativa encoberta sob uma personagem que hoje saiu à rua para desafiar o instituído. Um par de vidas longe de encaixar num enredo romanesco, para quem o futuro parece soar a atordoamento, a lugar distante.