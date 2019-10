IPIM apresenta medidas de optimização: Maior supervisão e mais transparência

Depois do relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), divulgado no ano passado, que tinha detectado irregularidades na atribuição de autorizações de residência temporárias, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) apresentou as medidas de optimização relativamente a esses processos. O instituto diz que vai implementar medidas para que haja mais supervisão e transparência, e fala ainda na possibilidade de rever a legislação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) divulgou um relatório, em Julho do ano passado, que dava conta de irregularidades nos processos de atribuição de residência temporária para técnicos especializados e também nas autorizações de residência por investimentos relevantes por parte do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Através de uma nota publicada na sexta-feira, o instituto apresenta as medidas de optimização levadas a cabo desde que foi divulgado o relatório. O comunicado adianta que, até final de Setembro, foram revistos mais de 1600 processos.

O IPIM diz ter destacado internamente funcionários para realizar uma revisão e inspecção abrangente de todos os processos de autorização de residência temporária. Dos 1600 processos inspeccionados pelo IPIM, 100 processos foram inspeccionados ‘in loco’. Através desta inspecção, foram detectados mais de 60 casos de irregularidades, tendo sido depois encaminhados para os órgãos judiciais.

Para os casos de imigração por investimentos relevantes, a verificação faz-se essencialmente por meio de inspecções ‘in loco’, indica o IPIM. Foi também exigida a todos os requerentes a entrega de demonstrações financeiras anuais, elaboradas por terceiros independentes dentro do prazo estipulado. Já a supervisão dos casos de imigração por fixação de residência dos técnicos especializados tem como objectivo assegurar que o requerente mantém a situação relevante que fundamentou a atribuição da autorização de residência.

Lê-se também no comunicado que o IPIM tem realizado várias reuniões com organismos, como a Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Conselho para o Desenvolvimento Económico e instituições de ensino superior, para auscultar as suas opiniões. “Neste momento, o IPIM está a estudar e a analisar as opiniões e sugestões recolhidas a fim de definir novos métodos de avaliação”, indica o comunicado. Foi também concebido um novo método de pontuação preliminar, encontrando-se agora em fase de teste.

O IPIM refere que, para aumentar a transparência, passou a divulgar detalhadamente informações sobre a avaliação dos casos de imigração por investimentos relevantes ou de fixação de residência por técnicos especializados, tendo publicado no seu site os respectivos factores de análise.

Decorre também um estudo relativamente à revisão de legislação. Estes trabalhos tiveram início em 2018 e, até à presente data, foram realizadas várias reuniões a nível interno para discutir questões jurídicas que precisam de ser revistas, indica o IPIM, acrescentando que foram tidas como referência as políticas dos territórios vizinhos. O organismo explica que os objectivos da revisão da legislação são a definição clara dos critérios e procedimentos de apreciação e o reforço das medidas de fiscalização e supervisão.

Recorde-se que o relatório do CCAC, divulgado em Julho do ano passado, originou processos criminais contra o antigo presidente do instituto, Jackson Chang, o ex-director-adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência, Miguel Ian Iat Chun, e a ex-vogal executiva, Glória Batalha.