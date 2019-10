Dose dupla de música experimental com dança interactiva no LMA

Projecto de música experimental de Macau recorre ao improviso em palco para criar uma linguagem própria através da dança contemporânea. Com dois concertos agendados para o próximo fim-de-semana, o grupo macaense começa a dar os primeiros passos na construção de uma identidade original nas artes performativas.

O trio All Those Friendly People actua nos próximos dias 26 e 27 de Outubro no Live Music Association (LMA), para uma sessão de arte performativa que mistura dança contemporânea e música alternativa. O projecto macaense procura a expressão de emoções através da linguagem corporal de Tina Kan, uma bailarina de ballet contemporâneo, acompanhada pela guitarra de Dickson Cheong e do sintetizador de Steven Ng.

Ao PONTO FINAL, Vincent Cheang, director do LMA, explica o conceito único do grupo composto por Dickson Cheong, Steven Ng e Tina Kan. “Os All Those Friendly People apresentam uma mistura de música alternativa com guitarra e elementos dramáticos do teatro. Creio que o espectáculo deles é de uma enorme criatividade para o contexto local”, afirma Vincent Cheang.

Tendo como ponto de partida a criação de música, o projecto All Those Friendly People desenvolveu-se rapidamente para outro patamar quando incorporou a interpretação de uma bailarina de ballet contemporâneo. Em declarações ao PONTO FINAL, Dickson Cheong conta como começou este projecto, frisando, desde logo, que não se trata de uma banda.

“Não nos vemos como uma banda, porque desde o primeiro momento sempre fomos um grupo de amigos que gostava de fazer experiências com o som da modulação de sintetizadores e de guitarras. E como tínhamos uma amiga que é bailarina de música contemporânea falámos-lhe de fazer uma espécie de performance de arte que combinasse as três coisas ao mesmo tempo”, começou por explicar o guitarrista do projecto All Those Friendly People.

“Um dia fizemos um pequeno ensaio, uma espécie de ‘jam session’, e foi aí que decidimos organizar um concerto para mostrar alguns dos apontamentos musicais que compusemos sobre emoções ou pensamentos com uns movimentos de dança mais arrojados”, acrescentou Dickson Cheong.

Mesmo reconhecendo que no projecto não há uma necessidade de escrever letras para acompanhar a música, Dickson Cheong assinala, no entanto, que é a própria linguagem corporal de Tina Kan que constrói uma “espécie de narrativa” ao mesmo tempo que “acompanha as texturas musicais criadas através de modelação de som e de uma guitarra”. “O grande desafio que se segue creio que será contar histórias através da nossa performance e da música, através dos movimentos físicos da bailarina, tudo ao mesmo tempo, porque consideramos que a música é um efeito sonoro para criar um ambiente, uma paisagem emocional para amparar o movimento físico”, diz Dickson Cheong ao PONTO FINAL.

Questionado sobre que tipo de texturas musicais acompanham a performance de Tina Kan, o guitarrista do projecto afirma que “são muito próximas dos temas cinematográficos”. “Em vez de temas construídos no arquétipo de canções com as suas melodias arrumadas, recorremos a ciclos padronizados que vão evoluindo através de várias camadas, é mais como um filme em que desenhamos o som para contar uma história. Tal como quando vemos um filme em que a música acompanha o relato da história, a nossa música vai criando um ambiente para intensificar o conteúdo visual da performance da bailarina”, revela Dickson Cheong ao PONTO FINAL.

Apesar das boas condições para a realização de concertos, o Live Music Association irá proporcionar um desafio à própria performance do projecto All Those Friendly People por causa da falta de espaço para a bailarina. Uma situação que Dickson Cheong vê como uma oportunidade. “É um facto que não temos muito espaço para a bailarina no palco, pensámos nesse aspecto, mas a performance dela terá de ser adaptada, e por isso será um pouco interactiva com o próprio público com a dançarina a movimentar-se por todo o espaço, o que irá envolver o próprio público na performance”, disse Dickson Cheong ao PONTO FINAL.

“O LMA é dos poucos espaços bons aqui em Macau para concertos e para algo relacionado com artes performativas que vá mais além do que um concerto musical ou de um drama teatral. Nós combinamos duas coisas”, acrescentou o guitarrista macaense.

Já Vincent Cheang realça a importância deste tipo de espaços para concertos para as bandas locais, e assinala que o crescimento do LMA é directamente influenciado pelo grau de compromisso das bandas locais à paixão pela música. “Há uma enorme margem de crescimento para o LMA porque é um espaço onde há realmente música ao vivo, não é algo que estejamos a simular, acho que é real. Quem tiver paixão pela música vai ter no LMA um espaço para apresentar e tocar essa mesma paixão”, refere o director do espaço, acrescentado, ao PONTO FINAL, que um dia espera ter bandas de todos os géneros musicais a tocar para além do tradicional ‘rock and roll’.