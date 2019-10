Crise em Hong Kong não legitima restrições em Macau, diz Neto Valente

O presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) defendeu, na sessão de abertura do ano judiciário, que a crise em Hong Kong não legitima restrições aos direitos e liberdades dos residentes da RAEM.

Jorge Neto Valente discursava na sessão solene de abertura do ano judiciário 2019-2020, na sexta-feira, numa intervenção em que abordou, entre outros temas, a crise política que se vive nos últimos quatro meses em Hong Kong, sobre a qual afirmou estar “convencido de que a violência será brevemente controlada pelo Governo da RAEHK e a paz social será restabelecida”. “O que se passa em Hong Kong, e já está a afectar a economia de Macau, designadamente o turismo, não é fundamento para receios injustificados ou para reações exageradas por parte de autoridades da RAEM, nem legitima restrições aos direitos, liberdades e garantias dos residentes”, sublinhou, de acordo com um comunicado.

Para Neto Valente, a Lei Básica “garante aos residentes a liberdade de exprimir as suas opiniões, de se reunirem, e de se manifestarem livremente. Quaisquer restrições ou limitações a esses direitos têm carácter excepcional e têm de observar as leis em vigor”.

O advogado português, que preside à AAM desde 2002, depois de ter ocupado o cargo entre 1995 e 2000, acrescentou que “as decisões dos tribunais têm de ser fundamentadas com lógica, raciocínio, ponderação, e sempre com clareza e bom senso. Só assim poderão ser compreendidas pelos destinatários e aceites pela sociedade”. E lembrou que quando às decisões dos tribunais falta “algum desses requisitos, poderão ser impostas, até pela força, mas não prestigiam os tribunais que as proferem”.

No final do mês passado, o Tribunal de Última Instância (TUI) deu razão ao Corpo de Polícia de Segurança Pública, que tinha proibido uma manifestação contra a brutalidade das forças de segurança em Hong Kong, depois de, em 19 de Agosto, ter proibido um protesto semelhante.

Na mesma intervenção, o presidente da AAM criticou ainda “o imobilismo da estrutura dos tribunais da RAEM”, sublinhando que, nos últimos 20 anos, “tudo mudou, tudo se desenvolveu e transformou, e a orgânica dos tribunais mereceu apenas alguns ajustamentos”. “Os resultados estão à vista: os atrasos nos tribunais permanecem, o número de processos novos, quando não aumenta, é sensivelmente o mesmo, o número de processos pendentes (11.732) é quase igual ao do ano precedente (11.954)”, afirmou.

Para o advogado, os tribunais de Macau têm um número de magistrados insuficiente, o que, no caso do TUI, “não permite uma saudável evolução da jurisprudência do mais alto tribunal da RAEM”.

Também o presidente do TUI sublinhou que perante o “aumento crescente dos processos entrados, o número de juízes continua a revelar-se insuficiente” e o número de casos pendentes “continua a permanecer em nível elevado”. Deste modo, Sam Hou Fai defendeu a revisão das leis processuais, para aumentar a eficiência judicial, como a revisão em curso do Código de Processo Civil, e também, futuramente, a do Código de Processo Administrativo Contencioso.

Na mesma cerimónia, o procurador da RAEM defendeu que “deve ser estabelecido um novo tipo de crime contra o recebimento indevido de vantagem” na função pública. “Tendo em conta a exigência do reforço do combate à corrupção, entendemos ser necessário proceder ao estudo relativamente ao aumento da moldura penal de alguns crimes de corrupção e ao estabelecimento de um prazo maior de prescrição do procedimento penal dos crimes funcionais”, afirmou Ip Song Sang.

Na décima cerimónia de abertura do ano judiciário em que participa como Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On declarou que “o sistema judiciário da RAEM está em contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento”. “Sob a liderança do próximo Governo da RAEM e com os esforços dos sectores judiciário e da advocacia e dos demais sectores sociais, Macau irá conhecer novos avanços em todas as áreas e continuará a desenvolver-se de forma harmoniosa, estável e próspera, abrindo um novo capítulo da aplicação do princípio ‘um país, dois sistemas'”, destacou. Lusa

Neto Valente desvaloriza ameaças a Jorge Menezes

À margem da sessão da abertura do ano judiciário, o presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM), Jorge Neto Valente, disse desconhecer as alegadas ameaças sofridas pelo advogado Jorge Menezes, noticiadas na passada sexta-feira pelo jornal Hoje Macau. Neto Valente disse desconhecer “inteiramente” o caso e que, até então, não tinha dado entrada nenhuma queixa na AAM relativamente às ameaças. “Acha que sou polícia? Acha que tenho de andar a defender pessoas de quem eu nem sei qual o assunto?”, questionou, acrescentando: “Com certeza que eu não posso defender que algum advogado seja ameaçado ou atacado, com certeza que não, não posso ser mais contra isso. Agora, não sei do que é que se trata”. Jorge Neto Valente aproveitou a ocasião para falar sobre Jorge Menezes: “Eu não me vou pronunciar sobre um advogado com quem, aliás, não tenho boas relações por razões que ele sabe quais são”. “Se eu comentar sobre a personalidade dele, ele é que vai fazer queixa de mim”, afirmou. Segundo o Hoje Macau, Jorge Menezes terá sido pressionado com ameaças a um familiar que se encontra em Portugal e terá mesmo pedido auxílio às autoridades de Macau e de Portugal para proteger a família. O advogado terá recebido um email com uma fotografia do BIR de um familiar a surgir em negativo na véspera de uma audiência de um julgamento “sensível”. A.V.