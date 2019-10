Chui promete abrir candidaturas a habitação económica nos novos aterros até ao fim do mandato

Chui Sai On, no passado sábado, aquando do dia aberto da Sede do Governo, afirmou que, até ao final do seu mandato, em Dezembro, vai abrir inscrições para as candidaturas a habitação económica na Zona A dos novos aterros, indica uma nota oficial. Além disso, o Chefe do Executivo garantiu que se iria empenhar nos trabalhos de transição para o próximo Governo, que será liderado por Ho Iat Seng e que tomará posse a 20 de Dezembro.

Ainda sobre a abertura das inscrições para as candidaturas a habitação económica, Chui Sai On frisou que este é um “compromisso de extrema importância para Macau”, e salientou que “a habitação pública e a sua resolução são uma prioridade para o Governo da RAEM, tratando-se também de uma promessa a todos os cidadãos”. Chui Sai On disse ainda que falou com Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, que terá dado garantias de que a sua tutela está empenhada na matéria.

O actual líder do Governo disse ainda que tem outras duas metas para o final do mandato: cumprir o “Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020)” e “continuar a boa execução da acção governativa do ano de 2019”.

Sobre a possibilidade da criação de uma bolsa de valores em Macau, o Chefe do Executivo lembrou que o estudo já foi encomendado pela Autoridade Monetária de Macau e que, no futuro, para além de se continuar com o respectivo estudo, deve-se analisar o seu quadro jurídico e os respectivos diplomas complementares e recursos humanos profissionais, por exemplo.

Relativamente às comemorações do 20.º aniversário da RAEM, Chui adiantou que não sabe se virão a Macau dirigentes do Governo Central para participar nas actividades, mas que, com o exemplo dos últimos 20 anos, sempre que há mudança de Governo, a cerimónia conta com a presença de dirigentes de Pequim para presidir às celebrações.

Chui Sai On parte hoje para Tóquio, onde vai participar na cerimónia de entronização do Imperador do Japão, que acontece na terça-feira. O Chefe do Executivo regressa a Macau ao final de amanhã e, durante o tempo em que estiver fora, Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, exerce interinamente o cargo. A.V.