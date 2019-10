Quatro condenações por burla informática nos últimos seis anos 

Na discussão na generalidade da proposta de “Lei de Combate à Criminalidade Informática”, as autoridades confessaram as dificuldades em investigar os casos de burla, uma vez que se trata de práticas que, muitas vezes, têm um cariz transfronteiriço. O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, anunciou ainda que o uso de “estações emissoras simuladas” para praticar este tipo de ilícitos passará a ser um crime autónomo e que terá uma pena até três anos, que poderá chegar aos cinco anos nos casos em que houver agravantes.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, disse ontem na Assembleia Legislativa que, desde 2014, quando o primeiro caso foi descoberto na região, as autoridades locais condenaram quatro pessoas por crimes informáticos. O mesmo governante, durante o segundo dia consecutivo de plenário, anunciou também que, nos últimos seis anos, a PJ já realizou 36 operações para combater este tipo de crime e que nelas foram detidas 126 pessoas.

Dentro do grupo de detidos, o secretário identificou as suas origens: 86 são do interior da china, 25 são residentes de Macau, três são de Taiwan, e 12 nasceram no Vietname. Os resultados mostram as dificuldades que a PJ tem para investigar este tipo de crime que ainda há pouco tempo assumiu estar a preocupar a sociedade, nomeadamente os estudantes universitários, que se tornaram alvos prioritários das associações criminosas.

Na AL, o representante daquela força de segurança explicou como é o trabalho policial nestes casos: primeiro, os investigadores necessitam da autorização do juiz, e depois precisam de encontrar equipamento suspeito em Macau. Só depois de o apreender é que podem recolher a prova. O que torna tudo mais difícil, é que, segundo este funcionário, “não vamos obrigar a pessoa a apresentar a sua senha”.

A mesma fonte disse que há dois métodos base na investigação: a pessoa cooperar caso concorde, ou pedir uma autorização a um juiz. O mesmo elemento da PJ assumiu ainda que, apesar de se tratar de um crime transfronteiriço, Macau não vai “recolher provas num outro país terceiro”. Ao contrário do que os EUA já fizeram por exemplo na Irlanda.

“Vamos proteger os direitos das pessoas. A única coisa que podemos fazer será através de um equipamento que seja apreendido [numa investigação]. Depois de uma autorização de um juiz podemos recolher prova”, argumentou.

A resposta veio na sequência das questões do deputado Sulu Sou, que tinha alertado para a impossibilidade de um suspeito ser obrigado, tendo em conta o Código de Processo Penal, a apresentar provas que o possam prejudicar. O democrata alertou para que, apesar de “sabermos que os crimes de internet são transfronteiriços”, “temos de respeitar o país em causa, porque não é por a recolha de provas ser difícil que podemos saltar tudo isso”.

Não seguir o que fazem os EUA

A deputada Agnes Lam questionou ainda o Governo sobre qual o modelo que ia adoptar nestes casos. A eleita por via directa disse que a sociedade sabe que na Inglaterra e nos EUA permitem a utilização da 5ª revisão da Constituição para que “o suspeito seja obrigado a revelar o código, caso contrário, a pessoa vai para a prisão”. “Isto quer dizer que nos EUA as regras estão rigorosas. E hoje, o que estamos a aplicar? Não pretendemos aplicar nenhum sistema novo? É melhor explicar bem, para que o público não tenha tantas dúvidas”, disse Agnes.

O elemento da Judiciária apressou-se a dizer que em praticamente todos os casos de burla os dados estão armazenados nas nuvens. “Não é a utilizar os métodos dos EUA ou da Grã Bretanha e entrar no servidor de outro país”, afirmou.

Antes Wong Sio Chak já tinha assumido que era uma prioridade o reforço dos equipamentos das forças de segurança, porque “se não tivermos equipamentos adequados é impossível concretizar este objectivo”. O secretário apelou ainda às forças de segurança para apostarem na formação dos investigadores e técnicos. “Como já referi há anos, para além dos peritos, todos os polícias devem dominar as técnicas informáticas para combater os crimes. Qualquer polícia, mesmo não sendo da área de informática, também deve dominar conhecimentos informáticos para o combate e prevenção à criminalidade”, defendeu.

Novos crimes

O secretário anunciou ainda a decisão do Governo de criminalizar “as estações emissoras simuladas” — que são equipamentos constituídos por aparelhos de telecomunicação sem fio, não autorizados pelos serviços de fiscalização competentes, capazes de detectar números de identificação dos telemóveis, que se encontrem numa determinada área, como a IMSI (International Mobile Subscriber Identity), e podem “disfarçar-se” de qualquer número de telefone aleatoriamente, como, por exemplo, número de telefone de outra pessoa ou o número de um serviço público, para emitir aos utentes de telemóveis mensagens diversas — porque acredita que é o facto de a mesma ter uma moldura penal demasiado baixa e existirem dúvidas quanto à definição do tipo penal que fazem com que a sua utilização pelos malfeitores não pare de recrudescer.

Estas estações emissoras simuladas são amplamente usadas para burlas, favorecimento da prostituição, usura e outros crimes. Por isso, Wong quer autonomizar este crime com uma pena de prisão até três anos ou penas de multa. Se a prática desta ilegalidade for enquadrada com circunstâncias agravantes a pena pode ir até aos cinco anos. O deputado Wu Chou Kit disse estar contra a sanção de multa, e assinalou que não foi referido qual um valor. “Por mim, acho melhor não haver lugar a multa, mas meramente prisão”, referiu.

Os crimes de violação do sigilo profissional e a revelação de informações sensíveis também passam a ser crimes autónomos. Durante o plenário da AL, Wong Sio Chak rejeitou a possibilidade de fazer uma consulta pública sobre este tema, sendo que a “Lei de Combate à Criminalidade Informática” foi aprovada com 27 votos a favor, correspondente a todos os deputados que estavam na sessão legislativa.

Receitas da RAEM quatro mil milhões acima do previsto

As receitas da RAEM em 2018, após revisão dos números, fixaram-se em 112 037 milhões de patacas, mais quatro mil milhões do que era inicialmente previsto, que comparam com despesas de 105 114 milhões de patacas.

No ano passado, Macau registou ainda um saldo orçamental positivo de 53.873 milhões de patacas, que vai ser incorporado, como manda a lei, na reserva extraordinária, após serem deduzidos os 1.616 milhões de patacas que são atribuídos ao Fundo de Segurança Social. Quando isto acontecer, o total da reserva financeira que junta a básica e a extraordinária ascenderá a 624.509 milhões de patacas.

Lionel Leong, secretário das Finanças, disse que, apesar do crescimento das receitas, o Governo “continuou a implementar diversas medidas favoráveis à população”. Na despesa ordinária, que teve uma taxa de execução de 79%, são as despesas correntes que mais pesam, quase 27 mil milhões de patacas, num total de 34,6% do bolo deste item. Aqui contam-se ainda os abonos dados à população, os subsídios para os idosos, aos pobres, e ao pessoal docente e alunos. Segue-se depois o pessoal, e os bens de serviços, como itens que mais pesam nos cofres da região. J.C.M.