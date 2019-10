Mr. Black e Mr. Blue foram à aula do professor Meng em sinal de apoio

Não fazem parte do curso e nem sequer estudam naquela faculdade. Mr. Black e Mr. Blue, como se quiseram identificar, foram ontem à aula dada pelo professor Meng U Ieong – o docente da Universidade de Macau que terá motivado uma queixa de alunos por ter abordado os sistemas políticos da China continental, de Macau e Hong Kong -, só para demonstrarem apoio. Questionados pelo PONTO FINAL acerca da liberdade de expressão na UMAC, soltaram gargalhadas.

Está prestes a começar a aula de Política de Hong Kong e Macau leccionada por Meng U Ieong na Universidade de Macau (UMAC). Quinze minutos antes de começar a aula, já há dois alunos junto à porta, um veste de azul e outro de preto. São Mr. Black e Mr. Blue, como preferem ser identificados. Dizem que não são alunos daquela disciplina e nem sequer estudam na Faculdade de Ciências Sociais. Só vão à aula para mostrarem a Meng U Ieong que estão com ele. Em causa está a polémica que envolve o professor: um grupo de alunos do interior da China disse que iria apresentar queixa à UMAC contra o docente por este ter, alegadamente, proferido declarações que atentam contra a China continental.

Contam ao PONTO FINAL que vieram “para apoiar o professor”, afirma Mr. Blue, com Mr. Black a completar: “Interessamo-nos por política”. Vão, então, à aula em sinal de solidariedade para com o professor que, dizem, “não fez nada de mal”. A manifestação de apoio parece ser apenas presencial. Questionados sobre se vão falar com o docente no final da aula, encolhem os ombros e anuem quando lhes é perguntado se o apoio será manifestado apenas com a sua presença.

Blue nunca foi a nenhuma aula dada por Meng U Ieong, mas Black já foi a uma: “Dessa vez, ele estava a falar sobre situações políticas relacionadas com Macau, eu acho que as análises dele foram muito objectivas, não houve opiniões pessoais, só apresentou factos”.

Dizem que não conhecem os alunos que manifestaram a intenção de apresentar queixa à reitoria da UMAC. “Nós não conhecemos necessariamente os alunos que se queixaram, nem sequer os conhecemos de vista”, começa Black, para Blue terminar: “Mas alguém deu umas pistas numa página de segredos da universidade, aquela página de publicações anónimas”. A página a que Blue se refere é uma página onde os estudantes partilham publicações anónimas acerca daquilo que se passa na universidade e pode ser encontrada no Facebook pelo nome “New UM Secrets – Backup”. Nessa página, houve quem dissesse que os dois estudantes que estavam na aula em causa são do interior da China. “Nós não temos a certeza, não temos nenhuma garantia de que isso seja verdade, mas posso dizer que a possibilidade é alta”, diz Black.

Qual a razão para o desconforto desses alunos? “Se calhar não concordam com as ideias do professor”, adianta Blue. “Durante a aula, ou depois da aula, eles podiam ter falado directamente com o professor, mas não o fizeram e apresentaram queixa”, comenta o amigo.

Em conversa com o PONTO FINAL, os jovens de Macau vão olhando por cima do ombro e escolhendo as respostas palavra a palavra. Porém, soltam uma gargalhada quando lhes é perguntado se os alunos da UMAC podem manifestar as suas opiniões livremente. “Nem por isso”, dizem os dois. “Tem havido muita atenção na ponte Hi Bye”, responde Black, referindo-se à ponte que liga o edifício E22 e o edifício central. “Alguns alunos tinham dito que iam colar uns ‘post-its’, como fazem em Hong Kong. Então a universidade colocou lá mais seguranças”.

“Nós estamos limitados na expressão das nossas opiniões”, atira Blue, garantindo que os alunos têm medo. Medo de quê? Os dois ficam em silêncio até ouvirem, dentro da sala, Meng U Ieong a dar início à aula. Despedem-se e entram para ouvir o professor.

“O PROFESSOR NÃO FEZ NADA DE MAL”

Uma hora depois, no final da aula, um jovem de 20 anos é o primeiro a sair. Não se quer identificar, mas confirma que é aluno de Meng U Ieong. Esteve na aula que gerou polémica e confirma a versão do docente: não aconteceu nada dentro da sala. Os dois alunos não se manifestaram e só depois anunciaram à página do jornal académico Orange Post que iriam apresentar uma queixa na reitoria.

“Não concordo com a queixa, o professor não fez nada de mal”, diz o estudante, explicando que, “normalmente, o professor só apresenta factos”. Então, o que é que fez com que estes alunos não gostassem? “Talvez por causa das ideias deles, ouvi rumores sobre esses alunos, estudaram toda a vida no interior da China e possivelmente são pessoas que adoram a China”. Também este jovem diz desconhecer quem são os alunos em causa. Antes de se afastar do local, diz ainda que acha que, na UMAC, os alunos podem dar a sua opinião, ressalvando, contudo, que “houve um aumento de segurança” no campus.

GOVERNO CHINÊS CONTROLA GOVERNO DE MACAU QUE CONTROLA A UMAC

Pepe é o nome do desenho de um sapo que os manifestantes de Hong Kong usam como símbolo e é também o nome pelo qual um jovem que conhece um dos autores da queixa quer ser identificado. Para ele, que é do interior da China e que chegou a Macau há um ano e meio, a acusação de que o professor foi alvo é fácil de explicar: “Isso é muito comum no interior da China, mas isto é Macau. Acho que ele não devia ter feito isso em Macau”.

“Há muitas diferenças entre as aulas em Macau e as aulas no interior da China. Isso fez confusão na cabeça dele. Em Macau, há liberdade de investigar acerca do sistema político, o Governo e as falhas do sistema político. No interior da China, com a educação que ele teve desde que era pequeno até aos 18 anos, dizem que se deve amar o país”, explica o jovem, que assume ter participado, no passado, em manifestações pró-democracia em Hong Kong. E continua: “Na mente dele, o Governo chinês é perfeito e não tem falhas, todas as decisões tomadas estavam certas”.

Os alunos que apresentaram a queixa são, alegadamente, do continente, tal como Pepe. “A população do interior da China é tão grande que há opiniões muito diferentes. Há quem não se queira adaptar a outro tipo de informações e também há quem queira ouvir outras opiniões”, indica, garantindo que há “algumas pessoas do interior da China que apoiam os protestos em Hong Kong”.

E em Macau, como é que se dividem os jovens? “Deve ser metade, metade”, responde, explicando o jargão utilizado pelos alunos da UMAC: se um aluno é favorável aos protestos de Hong Kong, diz-se que é “amarelo”; se é contra os protestos, é “azul”; e se é pró-Pequim, é “vermelho”. Pepe, que até está vestido de amarelo, qualifica o colega que apresentou a queixa como “vermelho vivo”.

Segundo Pepe, “os alunos têm medo de falar sobre estes assuntos”. Na passada semana, correu nas redes sociais um apelo anónimo para que os alunos que quisessem manifestar apoio aos protestos pró-democracia de Hong Kong usassem peças de roupa pretas. “Usei preto nesse dia e passei na ponte [Hi Bye]”, diz, garantindo que, desde esse dia, a segurança aumentou. O PONTO FINAL esteve a manhã inteira junto à referida ponte e verificou que esteve sempre pelo menos um segurança junto da passagem.

Questionado sobre se acha que vão acontecer mais iniciativas do género na UMAC e em Macau, acena que não com a cabeça. “Macau é muito controlada pelo Governo chinês e a Universidade de Macau é altamente controlada pelo Governo de Macau”, afirma, acrescentando que, se houver mais alguma iniciativa, “será secreta”. Mas, se for secreta e ninguém souber que ela aconteceu, qual é o objectivo? “Pois, mas as pessoas de Macau têm medo”.