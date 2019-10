Instrumentos tradicionais chineses e harpa africana em fim-de-semana de música prolongado

Dois concertos da Filarmónica de Viena no Grande Auditório do CCM, a 21 e 22 de Outubro, estendem a agenda deste fim-de-semana do Festival Internacional de Música de Macau, marcada ainda pelas melodias de Jiangnan e pela kora de Sona Jobarteh.

A suavidade dos instrumentos tradicionais chineses daSociedade de Música Tradicional de Xangai em contraste com a ressonância da kora de Sona Jobarteh estão em evidência na terceira semana da 33ª edição do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) que conta ainda com o talento local de dois jovens instrumentistas no Teatro D. Pedro V. Depois do jazz de Billy Childs na semana passada, o FIMM regressa esta sexta-feira com um concerto da Sociedade de Música Tradicional de Xangai, na Casa do Mandarim, intitulado

“Melodias de Jiangnan”. Inscrita na Lista Nacional do Património Cultural Imaterial, a música de sopros e cordas popular de Jiangnan será interpretada durante três noites consecutivas, às 20 horas, na Casa do Mandarim, local classificado como Património Mundial.

A “Canção do Traje do Arco-Íris”, as “Seis Batidas Moderadamente Ornamentadas” e a “Procissão” são alguns dos temas que serão interpretados no concerto de sexta-feira seguindo-se as obras “Celebração da Nuvem”, “Lua de Outono sobre o Palácio de Han” e “Palácio do Sul”, no dia seguinte. No domingo, a Sociedade de Música Tradicional de Xangai encerra a sua participação no FIMM com a interpretação dos temas

“Chuva da Noite batendo nas Folhas de Plátano”, “Perdiz Voadora” e “Reflexo da Lua nas Nascentes”.

Estabelecida na década 40 do século XX, a Sociedade de Música Tradicional de Xangai é uma organização musical chinesa não governamental fundada por Sun Yude, um aprendiz do músico de pipa Wang Yuting. No início da carreira, Sun acabou por tornar-se célebre graças às suas apresentações de pipa e, também, por ser um exímio intérprete de dongxiao, sendo considerado, na China e no exterior, como o “Rei do Dongxiao”. Em 1981, Sun Wenyan, filha de Sun Yude, conseguiu reunir os antigos membros da Sociedade de Música Tradicional de Xangai com o intuito de preservar as músicas tradicionais de Jiangnan Sizhu e manter os seus ritmos e temperamentos suaves e elegantes.

Teatro D. Pedro V recebe dois jovens instrumentistas de Macau

No sábado, Choi Hio Lam e Fang Teng juntam-se no Teatro D. Pedro V, às 20 horas, para um concerto de Guzheng e Erhu, dois instrumentos da música tradicional chinesa, no âmbito do programa “Bravo Macau!”, uma plataforma de apresentação de jovens músicos locais. Acompanhados por Yang Xiaofan no piano, Kuan Mei Ian na precursão, e Che Hui Xin no Yangqui, Choi Hio Lam e Fang Teng vão interpretar temas como “Ode à Primavera”, “Ode à Terra de Qin”, “No Fundo das Vielas” e “O Planeta Azul-Terra”. Choi Hio Lam estuda guzheng e erhu, sob a orientação do músico de guzheng Zhou Wang e do solista de erhu Yu Hongmei, depois de ter sido recomendada para a admissão directa ao Conservatório Central de Música. Já Fang Teng estuda erhu com o intérprete Tian Zaili e banhu com Jiang Kemei, músico de huquin. Em 2014, ganhou o primeiro prémio da categoria avançada de solo de erhu no Concurso para Jovens Músicos de Macau, tendo sido convidado para participar na digressão com a Orquestra Chinesa de Macau, tocando frequentemente com a Orquestra Chinesa da Radiodifusão da China e no Ensemble de Música e Dança da China.

“Griot Mandinga” no pequeno auditório do CCM

O virtuosismo de Sona Jobarteh na kora encerra o programa do fim-de-semana no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau, às 20 horas, com o espectáculo “Griot Mandinga”. A kora é uma harpa africana de 21 cordas e um dos mais importantes instrumentos pertencentes ao povo mandinga da África Ocidental, sendo que apenas quem nasce no seio de uma família griot é que tem o direito de a usar profissionalmente. Sendo a primeira mulher intérprete de kora a surgir de uma família griot da África Ocidental, Sona Jobarteh começou por estudar violoncelo clássico e piano em Inglaterra antes de romper com uma tradição secular.

Neta de Amadu Bansang Jobarteh, ícone na história cultural e musical da Gâmbia, e prima de Toumani Diabaté, um dos expoentes máximos no domínio da kora, Sona Jobarteh é pioneira numa antiga tradição hereditária dominada por homens e que foi transmitida, nos últimos sete séculos, exclusivamente de pai para filho. Sona Jobarteh vai apresentar o álbum de estreia de 2018, intitulado “Fasiya”, e será acompanhada por Derek Johnson na guitarra Electro-acústica, Andi Mclean no baixo e voz, Mamadou Sarr na percussão e voz, Westley Joseph, na bateria e voz, e Sidiki Jobarteh no Balafon e Percussão Filarmónica de Viena apresenta-se com Dvořák e Rachmaninoff

Numa espécie de prolongamento do programa musical deste fim-de-semana da FIMM, a Orquestra Filarmónica de Viena vai actuar no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau a 21 e 22 de Outubro, às 20 horas, sob direcção do maestro Andrés Orozco-Estrada. No programa de um dos agrupamentos musicais de maior tradição na música erudita europeia estão as interpretações da Sinfonia N.º 9 em Mi menor “Do Novo Mundo”, Op. 95 de Antonín Dvořák, e o virtuoso Concerto para Piano e Orquestra N.º 3 em Ré menor, Op. 30 de Sergei Rachmaninoff, em colaboração com a pianista Yuja Wang.

O concerto estava originalmente agendado para a Praça da Biblioteca da Universidade de Macau, mas acabou por ser transferido para o Grande Auditório do CCM devido à previsão de condições meteorológicas instáveis.