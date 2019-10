IC conclui processo de classificação de nove bens imóveis

O Conselho Executivo terminou a discussão sobre o regulamento administrativo relativo à “Classificação de 2.º Grupo de Bens Imóveis”. O Instituto Cultural conclui, assim, o processo de classificação de um conjunto onde se inserem as Casas Moosa, o Cemitério de S. Miguel Arcanjo ou o Templo de Sin Fong.

De acordo com uma nota divulgada ontem pelo Conselho Executivo, com o objectivo de “salvaguardar eficazmente os bens imóveis de elevado valor cultural de Macau”, o Instituto Cultural (IC) deu como concluído o processo de classificação de nove bens imóveis nas categorias de monumento, edifício de interesse arquitectónico e sítio classificado. “Concluído o procedimento de classificação, de acordo com o disposto da Lei de Salvaguarda do Património Cultural, o Governo da RAEM elaborou o projecto do regulamento administrativo intitulado ‘Classificação de 2.º Grupo de Bens Imóveis’”, pode ler-se no comunicado.

Segundo a informação veiculada, o processo de classificação dos nove bens imóveis foi conduzido pelo IC, “após a efectuação do estudo e avaliação sobre o valor cultural de cada um dos imóveis”, e o mesmo foi concluído depois de aplicadas “as normas e requisitos para a sua classificação, previstos na lei, auscultadas opiniões dos proprietários dos bens imóveis e do Conselho do Património Cultural”, bem como da realização de uma consulta pública.

Entre os monumentos que passam a constar na lista de bens classificados figuram o Posto do Guarda-Nocturno (Patane), localizado na Rua da Palmeira n.ºs 52-54, em Macau, o Templo de Sin Fong, localizado no terreno junto à Travessa de Coelho do Amaral, em Macau, e as Ruínas do Colégio de S. Paulo localizadas na Rua de D. Belchior Carneiro n.º 35.

Entre os edifícios de interesse arquitectónico propostos para classificação estão o edifício localizado no n.º 6 da Calçada do Gaio; o edifício localizado no n.º 30 da Estrada da Vitória, e as Casas Moosa, localizadas na Rua Central n.ºs 45-47.

O Cemitério de S. Miguel Arcanjo, localizado na Estrada do Cemitério, n.ºs 2A-4, em Macau, o antigo Mercado do Tarrafeiro, localizado na Travessa das Galinholas e na Travessa do Alpendre, em Macau, e a Feira do Carmo, localizada no terreno junto à Rua Direita Carlos Eugénio, na Taipa, foram integrados na categoria de sítio classificado.

O Conselho Executivo anunciou ainda a necessidade de serem construídas zonas de protecção em quatro dos bens imóveis, nomeadamente no Templo de Sin Fong, no Edifício na Calçada do Gaio, no Cemitério de S. Miguel Arcanjo e na Feira do Carmo. Uma vez que o Templo de Sin Fong e os vestígios do Colégio de São Paulo enquadram-se na esfera da propriedade privada, os encargos com eventuais obras serão da responsabilidade dos respectivos proprietários.