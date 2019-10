Grande Prémio regressa com actuais campeões das provas principais

A lista provisória de pilotos para a próxima edição do Grande Prémio de Macau foi ontem anunciada. Em prova no Circuito da Guia estarão os actuais campeões das quatro corridas principais, notando-se, por outro lado, a ausência de André Couto, que não figura na lista de pilotos inscritos.

A um mês do arranque de mais uma edição do Grande Prémio de Macau (GPM), foi ontem anunciada a lista provisória de pilotos que irão competir naquele que é o evento desportivo de maior relevo no território. Em prova estarão os actuais campeões das corridas principais, mas também algumas ausências de revelo.

Na Fórmula 3, o actual e por duas vezes vencedor Daniel Ticktum regressa ao Circuito da Guia para tentar fazer história com uma terceira vitória consecutiva naquela que é a Prova Rainha do evento. Será também o início de uma nova era, com a introdução dos novos carros do Campeonato da FIA de Fórmula 3, que se irão estrear na RAEM. Destaque também para a presença de membros das dinastias Schumacher (David) e Fittipaldi (Enzo), que irão defender as cores da Sauber Junior Team by Charoux à procura de se destacarem no Circuito da Guia.

Ainda em relação a equipas, a SJM Theodore Racing, equipa financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip, – regressa a Macau como uma forte candidata à vitória. Os pilotos da equipa italiana Prema conseguiram monopolizar o top-3 da classificação do Campeonato de Fórmula 3 da FIA esta temporada, e o trio de pilotos composto por Marcus Armstrong, Jehan Daruvala e Robert Shwartzman já competiu inclusivamente em Macau, sendo, por isso, nomes a ter em conta para as contas do pódio.

A corrida de Fórmula 3 contará também com a participação do jovem piloto local Hon Chio Leong. Por outro lado, o Circuito da Guia não terá a presença de Sophia Flörsch, jovem piloto alemã que sofreu um aparatoso acidente na edição do ano passado. Questionado sobre o assunto à margem da apresentação da lista de pilotos, o Coordenador da Comissão Organizadora do GPM, Pun Weng Kun, referiu que a piloto germânica “não teve a experiência de corrida com o carro de novas especificações de Fórmula 3 que este ano vai ser introduzido em Macau”, e que, por isso, “não poderia vir a Macau para concorrer”.

GT com quatro campeões, Huff procura recorde no Turismo

A Taça GT irá contar com quatro antigos campeões, prevendo-se uma disputa acesa pela vitória. Edoardo Mortara, que conta com seis vitórias em Macau, Maro Engel, Laurens Vanthoor e Augusto Farfus Jr, vencedor do ano passado, contam todos com triunfos na Guia, sendo, por isso, favoritos a uma nova conquista.

Também na prova de motos haverá uma disputa entre quatro antigos campeões, que encabeçam a formação de pilotos na prova a duas rodas. Michael Rutter, que venceu na Guia por oito vezes, é o piloto de destaque, com vitórias conquistadas entre 1998 e 2012. O vice-campeão do ano passado só foi batido pelo colega de equipa, Peter Hickman, que também regressa a Macau, tal com John McGuinness e Ian Hutchinson, campeão de 2013. Destaque ainda nesta prova para o regresso do piloto português André Pires, ao comando de uma Yamaha R1.

Na prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo o destaque vai para o regresso de Rob Huff, piloto britânico com recorde de vitórias que irá procurar o 10º triunfo no Circuito da Guia. Com o campeonato a caminhar para o final, o piloto húngaro Norbert Michelisz é o homem a bater. Vencedor em Macau em 2010, Michelisz já igualou, em termos de vitórias, a sua melhor temporada no mundial de carros de turismo até à data. Ainda nesta corrida destaque para o regresso do piloto português Tiago Monteiro, que irá correr ao volante de um Honda Civic. Apesar de ter participado no ano passado, André Couto será uma das ausências de peso na edição deste ano do evento.

Circuito quase pronto

A alteração da tipificação dos carros de Fórmula 3 obrigou também a algumas mudanças no circuito. No final da conferência de imprensa de apresentação dos pilotos, Pun Weng Kun referiu que os trabalhos estão a ser realizados “de acordo com a agenda”, prevendo que terminem a curto prazo. “O circuito foi actualizado para grau dois da FIA, ao longo dos anos os melhoramentos foram feitos de acordo com os requisitos da FIA. Daqui a uma semana penso que a pista já estará pronta, e na primeira semana de Novembro estarão prontas as infra-estruturas e instalação das barreiras”, referiu o Coordenador da Comissão Organizadora do GPM. “Estou convicto que esta edição vai trazer um evento muito fascinante e atraente para os espectadores, e os residentes devem sentir-se orgulhosos”, acrescentou Pun Weng Kun.

A 66ª edição do Grande Prémio de Macau irá decorrer entre 14 e 17 de Novembro.