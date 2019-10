Governo estuda mercado para avaliar criação de bolsa de valores

O secretário para a Economia e Finanças disse ontem que a viabilidade de estabelecer uma bolsa de valores no território depende de estudos sobre o mercado internacional, questões jurídicas, formação de quadros e fiscalização. Lionel Leong afirmou que, para além de ser apreciada a realidade local, é preciso “estudar o mercado internacional”, bem como avaliar questões que vão desde o enquadramento jurídico e a formação de quadros, até à respectiva fiscalização da actividade.

Em declarações feitas à margem da inauguração da Feira Internacional de Macau e da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa, o governante deu como exemplo a recente visita a Portugal, durante a qual foram observadas “entidades congéneres”, para se perceber “o que fazem e o tipo de apoio que podem dar”.

Elementos que, considerou, vão contribuir para se tomar uma decisão ponderada sobre a criação de um mercado bolsista no território. Na segunda-feira, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) indicou que continua a aguardar a conclusão de vários estudos sobre o estabelecimento no território de um mercado bolsista denominado em renminbis.

Em comunicado, a AMCM disse que os estudos de viabilidade estão a ser conduzidos por “empresas internacionais de consultadoria”. A mesma entidade sublinhou que a criação do mercado bolsista consta do documento ‘Linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”. Segundo a AMCM, os estudos de viabilidade devem ter em conta o “princípio de potenciar as vantagens de Macau e atender às necessidades” da China, e lembrou que já existem, nas regiões vizinhas, “vários centros financeiros desenvolvidos”.