Deputados acusam Executivo de lentidão na aplicação da governação electrónica, Sónia Chan defende-se

Ideia da nova legislação do Governo electrónico é a de substituir as certidões em papel, a conservação de documentos no formato electrónico e a relação dos cidadãos com os serviços passar a ser mais por via electrónica. Por fim, a finalidade é também aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para reorganizar os circuitos de informação interna dos vários serviços públicos.

No dia em que foi votada e aprovada na generalidade a Lei da Governação Electrónica, no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados lançaram várias críticas e reparos à implementação que o Governo tem feito de medidas que visem a desburocratização e digitalização da relação dos cidadãos com os serviços.

O primeiro a disparar na direcção do Executivo foi o deputado da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Leong Sun Iok, que primeiro afirmou que “é indispensável tornar Macau numa cidade digital”. Mas, logo de seguida, sublinhou que já “há vários anos que se fala do desenvolvimento desse trabalho”, mas que o mesmo “continua muito atrasado em Macau por comparação com as regiões vizinhas”.

De acordo com relatórios, referidos pelo deputado, apenas 39 foram concluídos. “A taxa de conclusão é de menos de 64%”, lamentou. “Porque é que é tão baixa? Porque é que algumas entidades ou serviços criados não conseguem satisfazer as necessidades dos utentes?”, questionou o deputado.

Chan a correr contra o passado

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, respondeu que quando tomou posse “disse que tínhamos de acelerar o trabalho de governação electrónica”. “De todo o nosso plano, atingimos 95%”, contrapôs a governante aos valores revelados por Leong Sun Iok. “Também fizemos o trabalho que o anterior Governo ainda não tinha finalizado”, apontou.

Os deputados manifestaram ainda muitas dúvidas sobre a protecção de dados, que esta proposta de lei sugere que sejam partilhados digitalmente. A proposta valida os meios digitais como alternativa ao papel na função pública, mas os legisladores consideram que há muitas questões sobre a recolha, e sobre o tratamento e circulação de dados pessoais que o novo modelo vai suscitar.

Sónia Chan, que chegou a liderar o Gabinete de Protecção de Dados Pessoais, defendeu que há regras “muito restritas” para aceder às informações. O Governo explicou ainda que, numa primeira fase, “vamos trabalhar com 90 serviços”, e que a iniciativa tem como objectivo evitar que a entrega dos mesmos documentos para diferentes serviços públicos. A nova legislação do Governo electrónico tem como ideias mestres a substituição das certidões em papel, a conservação de documentos no formato electrónico, e a relação dos cidadãos com os serviços por via electrónica. Por fim, quer aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para reorganizar os circuitos de informação interna.

Mais à frente no debate, o deputado que representa a ala dos trabalhadores, Leong Sun Iok, defendeu que o Governo até promoveu a redução de lixo a partir da fonte e a utilização e papéis, “mas alguns serviços públicos estão ainda a usar muitos papéis”.

“Creio que isso pode ser feito através de documentos electrónicos e textos de consulta pública”, definiu o deputado.

A proposta acabou por ser aprovada por todos, mas mereceu declarações de voto de três deputados, entre os quais uma assinada por uma dupla: Zheng Anting e Mak Soi Kun. “Entendo que para elevar a qualidade dos serviços públicos não basta proceder meramente à governação electrónica, mas de facto há que concretizar a simplificação das formalidades. Todos nós sabemos que elas são complicadas, o que tem vindo a afectar as condições comerciais de Macau”, rematam.

Macau terá arbitragem de conflitos feita também por estrangeiros

Depois de dois dias de debate, a Assembleia Legislativa aprovou, na especialidade, a lei da arbitragem. A ideia do Executivo é que Macau seja um centro internacional nesta actividade e fica aberto o caminho para a região poder atrair empresas internacionais para resolverem conflitos fora dos tribunais. No entanto, a proposta contou com as críticas do sector operário. O deputado Leong Sun Iok disse que é “essencial assumir uma atitude prudente quanto à entrada desses árbitros não residentes”. “Neste aspecto podemos trabalhar ainda mais. Espero que depois da entrada em vigor da lei possamos rever a situação tendo em conta o desenvolvimento desta actividade”, disse no plenário da AL.

Já a secretária para a Administração, Sónia Chan, considerou que existem” muitos advogados e árbitros que querem sair de Macau e formar uma aliança com os estrangeiros”. Isto deve-se à vontade de “quererem desenvolver-se”. “Com esta flexibilidade, queremos atrair mais pessoas para virem a Macau para a arbitragem”, disse a governante. J.C.M.