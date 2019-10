Controlo sanitário animal com multas até 20 mil patacas

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre a proposta de lei de controlo sanitário animal e elaborou medidas mais apertadas de forma a prevenir a propagação de epidemias entre animais, classificadas como doenças epizoóticas. Segundo o Conselho Executivo, a proposta de lei propõe que seja considerado crime de desobediência o incumprimento das ordens emanadas pelo Instituto para os Assuntos Municipais, no que se refere à tomada de medidas de prevenção e controlo de doenças epizoóticas, e crime de desobediência qualificada, o incumprimento das ordens emanadas pelo Chefe do Executivo quanto à aplicação de medidas especiais. Se o crime for cometido por pessoa colectiva, esta é punível com pena de multa até 240 dias.

“A não declaração ou adopção de medidas preventivas face à ocorrência de doença epizoótica de que se obtém conhecimento constitui infracção administrativa sancionável com multa de 5 mil a 20 mil patacas”, pode ler-se no comunicado.

Outra das propostas de lei discutidas pelo Conselho Executivo foi a alteração do Regulamento do Imposto do Selo e da Tabela Geral do Imposto do Selo, que irá propor alterações às disposições relativas ao selo dos arrendamentos, aumento do valor das multas administrativas e o reforço do grau de fiscalização pela administração fiscal.

“Propõe-se que, para maximizar os custos pela prática de infracções dos contribuintes ou daqueles que estejam sujeitos às obrigações fiscais, no sentido de combater e reduzir os actos ilegais de fuga e evasão fiscais, o valor da multa, que se aplica àqueles que não cumpram as obrigações fiscais, seja correspondente a dez vezes do valor do imposto a ser pago, e não inferior a 1000 patacas; os valores da multa, que se aplica àqueles que obstruam a acção da fiscalização tributária, sejam entre as 1000 e 20.000 patacas, sem prejuízo da responsabilidade criminal que lhes couber. Ademais, para assegurar o pagamento das multas, na proposta de lei, é acrescida uma disposição, em que se determine que os administradores do contribuinte, ou quem, dolosamente, apoiar os contribuintes na não liquidação ou na liquidação do selo inferior ao devido, respondem, solidariamente, pelo pagamento das multas”, pode ler-se na mesma nota do Conselho Executivo.