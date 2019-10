Ip Sio Kai integra Comissão de Regimento e Mandatos, mesmo com dúvidas dos deputados

Para o lugar de Kou Hoi In na Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa (AL) vai Ip Sio Kai. O deputado eleito por sufrágio indirecto foi eleito pelos restantes parlamentares, ainda que com os votos contra de José Pereira Coutinho, Au Kam San, Ng Kuok Cheong e Sulu Sou.

Antes do momento da votação, José Pereira Coutinho e Sulu Sou foram os que manifestaram mais dúvidas sobre a proposta da Mesa para que o presidente da Associação de Bancos de Macau e também presidente da Associação de Ourivesarias de Macau integrasse a comissão. “Eu não sou contra a sugestão porque o deputado é um bom profissional na sua área, mas tenho uma questão: quais os critérios para sugerir o deputado Ip Sio Kai?”. “Porque é que se escolhe A, ou B, ou C?”, questionou Pereira Coutinho. Kou Hoi In disse que a Mesa procedeu a “um estudo” para recomendar Ip Sio Kai.

A dupla também quis questionar Ip Sio Kai sobre a questão da abertura das portas das comissões. “Não sei se depois de entrar na comissão vai ouvir a opinião de outros deputados, nomeadamente abrir as portas”, atirou Sulu Sou. Pereira Coutinho chamou a si a questão: “Ainda antes de o deputado Sulu Sou ser deputado, eu já tinha pedido que as portas das comissões fossem abertas. O sol ainda não brilha nestas comissões”. “Essa questão não tem a ver com a vontade do deputado Ip Sio Kai, mas de cada comissão”, retorquiu o presidente da AL.

Nesta que foi a primeira sessão depois das férias, os deputados também foram chamados a eleger os presidentes das seis comissões da AL. A única novidade é a entrada de Chui Sai Peng para a presidência da Comissão de Regimento e Mandatos. De resto, Ho Ion Sang, Chan Chak Mo e Vong Hin Fai mantêm-se como presidentes da 1.ª, 2.ª e 3.ª Comissões Permanentes da AL, respectivamente. Ella Lei continua à frente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, Mak Soi Kun da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, e Si Ka Lon na Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Administração Pública. A.V.