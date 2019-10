Governo promete que vai dar o exemplo na resolução de conflitos através da arbitragem

Questionada por Sulu Sou e José Pereira Coutinho, Sónia Chan afiançou que o Executivo vai dar o exemplo no que toca à implementação da arbitragem na resolução de litígios. A secretária confirmou também que, com a Lei da Arbitragem, que esteve ontem a ser discutida na especialidade na AL, também conflitos laborais poderão ser resolvidos através deste método. A discussão do diploma não ficou terminada, mas os deputados deram luz verde a todos os artigos ontem votados.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

José Pereira Coutinho e Sulu Sou foram os deputados mais interventivos na discussão na especialidade da Lei da Arbitragem. Os parlamentares questionaram Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, acerca da implementação do diploma. “Como é que o Governo consegue convencer-nos?”, questionou Pereira Coutinho. “O Governo vai investir recursos e creio que o Governo vai dar o exemplo”, adiantou. Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa (AL), terminou a sessão antes da votação final, deixando o resto da discussão para hoje.

Ficou no artigo 78, a discussão na especialidade do diploma da Lei da Arbitragem. Kou Hoi In deu a sessão por terminada para que os deputados tivessem tempo para votar nos presidentes das comissões da AL. Contudo, a proposta de lei tem via aberta para que seja aprovada, já que todos os artigos discutidos até então foram aprovados.

Ainda assim, o diploma suscitou dúvidas. José Pereira Coutinho foi o primeiro a interpelar Sónia Chan, trazendo à discussão outro secretário, Raimundo do Rosário: “Que medidas é que o Governo vai implementar para popularizar esta solução para resolver litígios? No passado, nos últimos 20 anos, o Governo da RAEM parece que não teve vontade de usar a arbitragem para resolver os seus litígios. O secretário das Obras Públicas e a população em geral não escolhem a arbitragem para resolver problemas, mas é a solução ideal. Como é que o Governo consegue convencer-nos?”. Recorde-se que Raimundo do Rosário tinha dito, em Dezembro do ano passado, que não incentivava a arbitragem para a resolução de litígios, já que Macau “é uma terra pequena, onde todos se conhecem”.

Sulu Sou seguiu o exemplo do presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e questionou: “Como é que o público pode ter confiança neste modelo? Como é que o público vai escolher a arbitragem?”.

Na resposta, Sónia Chan disse esperar que Macau “possa atrair, no futuro, mais árbitros internacionais de renome”, com o objectivo de “promover a arbitragem e criar uma plataforma de conciliação”. A secretária afirmou ainda que “o Governo vai investir mais recursos” e que “vai dar o exemplo”.

Pereira Coutinho perguntou depois se a arbitragem poderá servir também para resolver litígios laborais. “No futuro, quando houver conflitos laborais, poderá ser utilizada a arbitragem”, respondeu um representante da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), acrescentando: “Todas as partes podem resolver os seus contratos administrativos através da arbitragem, a não ser que haja uma lei que proíba que uma certa matéria não se possa resolver através da arbitragem”.

Sobre os litígios de natureza administrativa, Sónia Chan recordou que o Governo queria ter feito uma “lei especial” para resolver este tipo de casos, mas, “após ouvir a comissão, achámos que o Governo também devia usar a arbitragem”. Uma representante da DSAJ também presente no hemiciclo explicou: “No âmbito da arbitragem administrativa, não fizemos qualquer alteração. É admissível recorrer à arbitragem no futuro como o é actualmente, não houve qualquer alteração. É claro que pode haver no futuro”.