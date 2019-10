Deputados sugerem financiamento do Governo na reconstrução de prédios antigos

Au Kam San propõe que seja o Governo a pagar a reconstrução de prédios antigos enquanto que Agnes Lam lamenta que o projecto de renovação urbana esteja num impasse devido à falta de cooperação interdepartamental. O documento da consulta pública sobre o regime jurídico continua a suscitar dúvidas entre alguns deputados.

Os deputados Au Kam San, Agnes Lam e Si Ka Lon aproveitaram o regresso à Assembleia Legislativa (AL) para interpelar o Governo sobre o projecto de renovação urbana que está em desenvolvimento há mais de 10 anos. Apesar da consulta pública sobre o regime jurídico da renovação urbana ter arrancado na semana passada, os deputados eleitos fizeram questão de lembrar o Governo que o documento continua a levantar dúvidas junto da população, nomeadamente na questão das percentagem dos direitos de propriedade para se proceder à reconstrução de prédios e na protecção dos interessados.

O deputado Au Kam San afirmou que, nos moldes actuais, o projecto de renovação urbana de Macau não é viável porque obriga os proprietários a pagarem do próprio bolso as despesas de reconstrução. “Se essas despesas forem suportadas pelos proprietários, a reconstrução dos bairros antigos dificilmente conseguirá dar um passo. Os proprietários dos edifícios velhos dos bairros antigos são, na sua maioria, cidadãos da camada de base, com capacidade económica fraca”, assinalou Au Kam San na sua intervenção em plenário, considerando que caso seja o Governo a impulsionar a reconstrução desses bairros o projecto tem outra viabilidade.

“Se for o Governo a impulsionar a reconstrução desses bairros, permitindo que os moradores troquem as suas casas por outras e tenham uma habitação temporária gratuita durante o período de reconstrução, estes irão apoiar as medidas do Governo e colaborar activamente”, disse Au Kam San.

O deputado Si Ka Lon recordou que já se passaram mais de dez anos desde o início da discussão sobre a renovação urbana em Macau, e que é fundamental que o Governo chegue a um consenso social para a concretização urgente do projecto. Si Ka Lon considera que a solução do Executivo de ter em conta diversas percentagens de proprietários, consoante as situações, para a reconstrução dos edifícios, “poderá resolver a questão dos direitos de propriedade”, mas lembrou também que isso irá acarretar “elevados custos administrativos”.

Para evitar esses elevados custos administrativos, Si Ka Lon propôs que “o Governo tome como referência a ideia do ‘regime de consentimento tácito’ aplicado no exterior”, de forma a “avaliar apenas a percentagem dos proprietários que são contra a reconstrução”. “Isto não só consegue clarificar o direito de propriedade dos edifícios antigos e a situação das fracções habitacionais desocupadas, bem como diminui o volume de trabalho do Governo, contribuindo assim para acelerar os trabalhos de reconstrução urbana”, acrescentou Si Ka Lon.

Já a deputada Agnes Lam mostrou-se apreensiva com o possível cenário de “redução da percentagem do direito de propriedade dos edifícios”, perante o que diz ser o perfil conservador do próximo Chefe do Executivo. “Quanto à redução da percentagem do direito de propriedade dos edifícios, as opiniões do próximo Chefe do Executivo são conservadoras, assim, após a sua tomada de posse, como vai tratar as sugestões e opções constantes do documento sobre o Regime jurídico da renovação urbana?”, questionou Agnes Lam.

A deputada eleita pela via directa interpelou ainda o Governo para que “tome nota da situação de os serviços públicos actuarem cada um à sua maneira”, assinalando que é crucial a cooperação interdepartamental para que o projecto de renovação urbana de Macau avance.

“A renovação urbana já se discute há 15 anos, e se não avançar, os nossos bairros antigos talvez já não precisem de reordenamento, e só depois de cair um prédio e haver mortes é que se vai avançar com a reconstrução”, afirmou a deputada.