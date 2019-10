Com três deputados ao seu lado, Sulu Sou vê recursos chumbados pelo hemiciclo

Ontem, naquela que foi a primeira reunião plenária da Assembleia Legislativa depois das férias dos deputados, Sulu Sou viu confirmada a rejeição de dois recursos apresentados, um sobre Tiananmen e outro sobre Ho Iat Seng. Ambas as votações tiveram o mesmo resultado: 26 votos contra e quatro a favor. Pereira Coutinho, Au Kam San e Ng Kuok Cheong mantiveram-se ao lado de Sulu Sou.

Na primeira reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) depois das férias, o hemiciclo dividiu-se em 26 contra quatro nas votações sobre os recursos apresentados por Sulu Sou. Em causa estava um voto de homenagem às vítimas e familiares do massacre de Tiananmen e um recurso contra o então presidente da AL, Ho Iat Seng. Ainda que derrotado, o deputado democrata contou com o apoio de José Pereira Coutinho, Au Kam San e Ng Kuok Cheong.

Quanto ao voto de homenagem às vítimas de Tiananmen, recorde-se, Sulu Sou já tinha dito que não tinha expectativas de que fosse aprovado e que a sua insistência tinha como objectivo que o tema chegasse à sociedade. O parlamentar acertou no resultado final e a intenção caiu por terra com 26 deputados a votarem contra a manifestação de pesar face às vítimas do massacre de 1989. Segundo os deputados, a AL não é a sede própria para que tal aconteça.

Chan Hong, presidente da Mesa da AL, explicou que “o conteúdo da proposta não se insere” nas competências do hemiciclo. “As considerações não se prendem apenas com o facto de ultrapassarem o âmbito [da AL], como [pelo facto de] se inserirem no poder do Governo Central”, indicou Chan Hong. Após o chumbo, na declaração de voto, Wu Chou Kit reforçou: “[Para] o que o deputado Sulu Sou pretende, a emissão de voto, a AL não é o local oportuno para isto. Concordo com a rejeição da Mesa”.

Por outro lado, numa declaração de voto apresentada em conjunto entre Au Kam San e Ng Kuok Cheong, os deputados da ala democrata explicaram que votaram favoravelmente porque uma rejeição deste tipo de iniciativa “não é justa nem é legal”. “É uma limitação das próprias competências da AL”, considerou Au Kam San.

Ainda antes da votação, Sulu Sou perguntava: “A AL pode ou não prestar homenagem a essas pessoas e aos seus familiares? Porque é que este sentimento é proibido? É para reprimir a liberdade de expressão? Para que os jovens deixem de conhecer o acontecimento?”. Segundo o deputado pró-democracia, a impossibilidade de emitir este voto é uma “restrição do exercício de poderes” da AL, recordando que, no passado, foram emitidos votos relativamente a outros assuntos semelhantes.

Em Junho, Sulu Sou tinha apresentado a proposta de voto, tendo sido rejeitada pelo então presidente da AL, Ho Iat Seng. Sulu Sou quis agora reverter essa decisão do futuro Chefe do Executivo. No texto do voto, Sulu Sou recordava o episódio de há 30 anos, em Pequim, e lembrou que, “naquele ano, todos os quadrantes sociais de Macau prestaram elevada atenção ao acontecimento” e que “os residentes da RAEM têm o dever de ter sempre presentes os eventos históricos marcantes do país, aprendendo com a história”.

Foi também chumbado ontem o recurso de Sulu Sou sobre o protesto contra Ho Iat Seng, que advinha de declarações do então presidente do hemiciclo em referência ao democrata, em Julho do ano passado, quando Ho acusou o deputado de desrespeito à AL e mencionou que este não deixou de receber o salário enquanto esteve suspenso, o que motivou um rol de protestos por parte do democrata, que foram sendo rejeitados pela Mesa da AL e pela Comissão de Regimento e Mandatos. A votação do recurso para o plenário teve o mesmo resultado: além do voto a favor do próprio Sulu Sou, juntaram-se-lhe José Pereira Coutinho, Au Kam San e Ng Kuok Cheong. Votaram contra o recurso outros 26 deputados.

“Sou um pouco teimoso”, disse ontem Sulu Sou, antes de ver negado mais um recurso. “Isto é para chamar a atenção dos deputados para as suas decisões e reuniões secretas”, acrescentou, concluindo: “Devemos assumir os nossos deveres e responsabilidades, não devemos pensar se temos os votos suficientes para termos os cargos assegurados”.