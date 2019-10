AJEPC salva-se da falência e volta para co-organizar MIF

Financeiramente sufocada, a Associação de Jovens Empresários Portugal-China esteve para ficar de fora da MIF deste ano. Há dois meses, um tribunal aprovou um processo de revitalização e a Associação respirou de alívio. Tal como os credores, de Portugal e de Macau.

João Paulo Meneses

A Feira Internacional de Macau (MIF) é organizada desde 1996 pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Desde 2018 que conta com a Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC) como co-organizadora. Este ano, a situação volta a repetir-se, mas só em Agosto os responsáveis pela AJEPC puderam dizer ao IPIM que estavam disponíveis e interessados em partilhar novamente a liderança do evento. É que nos meses anteriores, a Associação entrou numa situação de pré-falência e só não foi declarada insolvente porque em Agosto um tribunal de Portugal aceitou que a AJEPC entrasse em Processo Especial de Revitalização (PER), o que a salvou da morte anunciada.

Alberto Carvalho Neto, o presidente da AJEPC, entendeu não responder às perguntas do PONTO FINAL, que visavam nomeadamente esclarecer como se chegou à situação de quase insolvência e de que forma, após a aprovação do PER, a Associação irá funcionar *. É que no momento da entrada do PER a Associação tinha créditos reclamados na ordem dos 18 milhões de patacas. A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Autoridade Tributária de Portugal apareciam como principais credores, mas também em Macau há empresas à espera de receber o dinheiro devido.

Um problema de IVA

Nas únicas declarações que fez sobre o assunto, ao Jornal de Negócios, antes da aprovação do PER, Alberto Carvalho Neto explicou que a Associação e o Fisco mantinham um contencioso, na medida em que as Finanças têm vindo a cobrar IVA relativamente à organização de eventos no exterior, nomeadamente a organização de missões empresariais a Macau (MIF) e à China. A Autoridade Tributária reclamava 4,5 milhões de patacas, que a Associação não entendeu e não pagou.

A questão é que esta divergência criou um problema adicional: a AJEPC precisava que o Fisco emitisse declarações de não-dívida para receber apoios da AICEP, mas as Finanças deixaram de o fazer. Em pouco tempo, a Associação ficou financeiramente sufocada e, pressionada também pelos credores, não teve alternativa senão pedir o PER.

De acordo com o que veio a público, as próprias negociações para aprovação do PER por parte dos principais credores foram muito difíceis, tendo a AICEP sido determinante (tratava-se do maior credor), uma vez que mostrou confiança na capacidade da Associação em dar a volta. A AICEP, aliás, viu-se envolvida duplamente no caso porque, na origem do problema, estavam precisamente interpretações diferentes sobre a forma como as Finanças vêem os apoios dados pela Agência de Investimento.

AJEPC desde 2012 em Macau

A participação da AJEPC na MIF deste ano esteve em causa não apenas por causa das dificuldades financeiras e da aprovação do PER mas também porque algumas das dívidas diziam respeito a fornecedores relacionados com a última MIF. A Associação não conseguiu pagar à agência de viagens que transportou os 196 empresários que estiveram no evento do ano passado nem ao Hotel Royal Macau, onde ficaram a dormir.

A AJEPC tem hoje a porta de entrada na China aberta, mas durante os primeiros anos a colaboração foi unicamente com Macau – a Associação especializou-se em levar empresários portugueses à MIF e essa colaboração tem sido bem recebida pelo IPIM, que foi dando progressivamente mais protagonismo à instituição criada em Mirandela por Alberto Carvalho Neto.

Sete anos depois da fundação da AJEPC, Carvalho Neto mantém-se como presidente, mas já não é apenas o jovem agricultor que produz azeites e os vende, maioritariamente, para a China e Macau. Quando a Beijing Enterprises Water Group entrou em Portugal e passou a gerir várias concessões de abastecimento de água, Carvalho Neto foi convidado para administrador da operação portuguesa.

* No mesmo dia em que recebeu as perguntas do PONTO FINAL, enviadas por e-mail, Carvalho Neto contactou telefonicamente e mostrou todo o interesse em colaborar. Argumentou que estava longe de Portugal e que o faria alguns dias depois de chegar e de ler as questões. Passaram entretanto 15 dias.