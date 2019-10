“[A partir de agora] vou pensar duas vezes antes de usar expressões que possam provocar mal-entendidos”

No início desta semana, a polémica estourou na UMAC. Um grupo de alunos naturais do interior da China disse que iria apresentar queixa à Universidade contra um professor que, segundo eles, tinha feito declarações inaceitáveis sobre a China continental. Argumentavam que o docente havia ido muito além da liberdade académica. O professor Meng U Ieong faz a sua defesa em entrevista ao PONTO FINAL, argumentando que nunca manifestou qualquer ideia pessoal durante a aula em que falou do sistema político de Hong Kong. Desvaloriza a importância do caso, mas, ao mesmo tempo, reconhece que terá consequências. Doravante, terá de pesar as palavras.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

Meng U Ieong tem 32 anos, e é professor assistente do Departamento de Governo e Administração Pública na Universidade de Macau (UMAC). De um dia para o outro passou do anonimato, para o centro de uma tempestade que o deixou completamente surpreendido. O conteúdo de uma das lições de Meng saiu das paredes da sala de aulas, e acabou como tema de discussão pública. Os alunos acusam o professor de violar o princípio “Um País, Dois Sistemas”, e argumentaram que a liberdade académica não pode passar por declarações que atentem contra a China continental. Estes estudantes pegaram em frases ditas na aula, como “a China persegue os dissidentes de forma a depois os acusar de um interminável rol de crimes”, e criticaram o seu conteúdo. Dizem que representa o pensamento do professor e consideram-no intolerável. Por esse motivo, anunciaram num jornal académico com página no Facebook, o Orange Post, que iriam fazer queixa do professor à reitoria da Universidade. O professor, que nasceu em Guangzhou e aos quatro anos veio viver para Macau, afirma que até agora ainda não recebeu qualquer comunicação por parte da UMAC notificando-o de que será alvo de qualquer acção disciplinar. Em entrevista ao PONTO FINAL, este doutorado em Administração Pública pela Universidade de Pequim, quis deixar bem claro que nunca manifestou as suas opiniões pessoais sobre Hong Kong, Macau ou a China continental, durante as aulas que lecciona. Meng enfatizou ainda que as suas aulas têm por base o estado da arte na investigação académica. Nada mais. O mesmo docente refere que, durante as aulas, nenhum aluno mostrou qualquer desacordo ou até desagrado em relação a qualquer situação que se tenha passado dentro da sala. “Ninguém fez perguntas”, garante. Aliás, Meng U Ieong diz que essa é a norma nas aulas universitárias em Macau: os alunos estão em silêncio. Desta vez, se ficaram calados durante a lição, optaram por falar fora dela e o caso ganhou escala na comunicação social. A consequência foi, mais uma vez, pôr a nu as diferenças entre os dois sistemas de um país.

O que é que aconteceu na aula em que os alunos da China interior apresentaram queixa de si? Qual era o tema?

Eu apenas soube da existência de uma queixa contra mim através do Facebook. A aula era sobre as características essenciais do sistema político de Hong Kong. Eu estava a usar o caso da lei de extradição como um exemplo que indica diferenças entre a sociedade de Hong Kong e a de Macau. Usei estes casos e os pu-los em contraponto, porque quis fazer os estudantes perceberem que, em Hong Kong, se o Governo quiser propor uma lei que é controversa, sem darem uma justificação que seja razoável, então é muito provável que a mesma seja alvo de críticas dos sectores profissionais na RAEHK. Essa foi a ideia que me levou a apresentar estes casos na aula. E também disse que, se vivêssemos as mesmas circunstâncias em Macau, especialmente as pessoas ligadas ao Direito têm por hábito manter-se caladas em relação a problemas sociais muito importantes. Esta era a ideia principal. Mas tenho de enfatizar uma coisa, eu nunca exprimi os meus pontos de vista durante esta situação. Esse é um ponto fundamental que precisa de ser esclarecido.

Portanto, só falou destes dois casos como exemplos teóricos…

Sim, e eu penso que esse ponto também é mencionado na publicação do Orange Post. Houve outros estudantes que estavam presentes e que entenderam que eu nunca referi quais são as minhas opiniões pessoais. Tudo o que aconteceu durante o incidente foi isto.

Durante a aula, estes estudantes da China interior manifestaram a sua raiva em relação ao que estava a dizer?

Não, não, não.

Nada?

Nada. Se tiver oportunidade, pode tentar falar com os meus alunos, e eles vão dizer-lhe que eu lanço frequentemente perguntas aos alunos. Mas, de cada vez que o faço, e questiono: “Estão a perceber o que estou a dizer?” ou “Têm algumas perguntas?”. A maior parte das vezes eles ficam em silêncio.

Já teve aulas com estes estudantes depois do que aconteceu?

Sim.

Falou sobre o assunto?

Os alunos já sabiam o que tinha acontecido. Não tinha de o enfatizar. Apenas disse aos que ainda não tinham lido nos media chineses, porque quis que soubessem o que se passou. Mas não quero que os estudantes se preocupem comigo.

Na aula em questão, estava a falar sobre a diferença entre regimes democráticos e regimes autoritários. Estava ainda a enfatizar as diferenças que existem entre as Regiões Administrativas Especiais e a China interior?

No primeiro mês, tenho de introduzir os estudantes a alguns conceitos básicos e teorias que comparem sistemas diferentes. Portanto, quando eu falo acerca da classificação de regimes autoritários, estes têm diferentes subtipos: partido único, regimes personalistas. Dou-lhes alguns exemplos práticos para que eles possam entender a que é que este subtipo se refere, e o que quer dizer. A China é o típico caso que se enquadra no regime de partido único, apenas usei a China neste sentido.

Portanto, ficou completamente surpreendido quando soube que tinha sido alvo de uma queixa?

Fiquei mesmo muito surpreendido. O que me surpreendeu não é que alguns estudantes possam não concordar com os conteúdos da aula, é muito razoável que assim aconteça. Os universitários devem fazer uso de um pensamento independente. O que me deixou surpreso é que o estudante que fez a queixa nem sequer está a fazer este curso, ele nunca esteve numa das minhas aulas. O que ele sabe foi através do que um outro estudante lhe disse. Ou seja, a queixa que fez é sobre o que ele ouviu de outro aluno que estava presente na sala. Esta é a história completa. Isso de facto surpreendeu-me.

O que é que, na sua ideia, poderá ter dito em concreto sobre a China que deixou estes alunos tão enfurecidos?

Não tenho ideia. Eu uso aquilo que é a investigação académica como referência. O que eu disse é aquilo que é consensual em termos de investigação académica pura. Por isso, não tenho mesmo ideia nenhuma de que ponto de vista é que os possa ter feito ficar irritados.

Os estudantes atribuem-lhe esta frase: “A China persegue os dissidentes de forma a depois os acusar de um interminável rol de crimes”. Disse-a?

Muito bem. Devo-lhe explicar isto, normalmente faço um ‘upload’, um ‘powerpoint’ que envio aos estudantes logo no início das aulas. Por isso, desse tópico em concreto vou apenas falar na próxima semana. Nem sequer foi ainda aflorado nas aulas. Apenas posso dizer que uso esse ‘powerpoint’ para mostrar aos alunos que há esta percepção das pessoas de Hong Kong. Nunca disse se a mesma é verdadeira ou falsa.

O que quis enfatizar foi a percepção que há na população de Hong Kong….

Sim, apenas quis passar aos estudantes qual é a preocupação que é sentida pelo cidadão comum de Hong Kong. É o tipo de percepção que existe. Eu não disse que era verdade ou mentira. Não era esse o meu objectivo. Apenas queria transmitir que há um grupo de pessoas em Hong Kong que têm este tipo de preocupação.

Estes alunos acusam-no de não respeitar e de ser preconceituoso em relação à China. Alguma coisa do que disse pode ser interpretado dessa maneira?

Não tenho ideia. Não me parece que tenha dito o quer que seja que pudesse levar a essa interpretação. Não vou dizer que seja rigorosamente 100%, mas pelo menos 90% do que digo numa aula tem por base aquilo que é a investigação académica. Não me parece que seja profissional por parte de um professor estar a falar sobre aquilo que são as suas convicções pessoais.

Deve evitá-las, portanto?

Claro que tenho a minha interpretação dos factos, mas evito que isso passe para os alunos, e por isso também de o dizer numa sala de aulas.

A reitoria da Universidade de Macau já lhe comunicou sobre alguma queixa feita pelos alunos? Terá algum processo disciplinar?

Não, até agora não recebi qualquer notificação da Universidade. Mas já fiz saber aos meus alunos que está tudo bem comigo, não houve nenhuma intervenção no ensino que ministro, por isso vamos continuar o programa de estudos que tínhamos quando começou o semestre. Vou continuar a segui-lo até terminar estas aulas.

Nem sequer houve uma conversa com a reitoria?

Não, nenhuma. Nem a apoiar, nem contra. Nada.

Este é um tempo particularmente difícil para se ser professor de Ciência Política em Macau?

(pausa) Não vou negar que se está a tornar mais desafiante, especialmente quando estou a ensinar sobre a política em Hong Kong e em Macau. Mas, ainda assim, penso que esta não é a razão para evitar estes temas, e por isso penso que é importante discuti-los com os estudantes. Quero dar-lhes a conhecer como é que as coisas acontecem. Penso que essa é a responsabilidade de um professor.

É a primeira vez que tem este tipo de incidente com os alunos?

Sim, é a primeira vez.

E o que é que esta situação o fez pensar?

O que me faz pensar? (pausa) Na realidade, tento não pensar em demasia. Tento apenas fazer o meu melhor para fazer o meu trabalho. Tento fazer o meu melhor nas aulas.

Estes alunos que se sentiram ultrajados com as suas palavras defendem que a liberdade académica não deve ultrapassar os limites de “Um País, Dois Sistemas”. E o professor, o que acha?

Não estou certo do que é que essa frase quererá mesmo dizer. Porque se o aluno olhar para a Lei Básica, o que lá está é que em Hong Kong e em Macau existe liberdade académica. Por isso, não há nenhuma contradição entre “Um País, Dois Sistemas” e a liberdade académica. Não tenho ideia sobre a que é que esse aluno se refere.

O professor acha que a liberdade académica e a liberdade de expressão são os valores mais importantes quando se ensina numa universidade?

Sim, sem dúvida.

É mais importante do que qualquer outra coisa? Porque aquilo que se entende daquilo que é dito por estes alunos é que existem alguns assuntos para os quais há limites à liberdade académica…

O que está a perguntar é se o poder político pode intervir na liberdade académica. Precisamos de separar as circunstâncias: quando estamos numa universidade e estamos a falar de investigação académica, usamos um ‘standard’ diferente. Ou seja, na investigação académica nós usamos as normas académicas para elaborar o nosso trabalho e as nossas aulas. Por isso, neste tipo de contexto da liberdade académica é muito importante, e até podemos dizer que é um valor supremo. Já fora do campus universitário, podemos aceitar que, por esta ou aquela razão, precisamos de ser mais ponderados.

Desde que ensina na UMAC, a sua liberdade alguma vez foi constrangida ou restringida?

Nunca senti isso de forma nenhuma. Temos aqui um bom nível de liberdade académica para os professores poderem fazer o que quiserem fazer.

Há separação entre o que é político e o que é académico?

Sim.

Mas com este caso em concreto, acha que a sua liberdade enquanto professor e investigador saem prejudicadas? Terá consequências?

Não, não acho.

Portanto, não dá tanta importância ao que aconteceu? Não é um marco?

Não acho que eu seja assim tão importante. Não sou um ícone, não acho, portanto, que o caso terá essa importância. Acho que a sociedade não deve sobrevalorizá-lo. Não acho que seja assim tão sério.

Este caso põe em evidência a diferença entre a educação dos jovens na ‘mainland’ e em Macau e em Hong Kong. É por isso que vemos esta reacção?

Acho que sobre esse assunto posso dizer algo que revelará o meu ponto de vista. Sabemos que os alunos que nasceram no interior da China e os que nasceram em Macau cresceram em contextos diferentes, por isso antes de ingressarem para a Universidade de Macau estiveram inseridos num sistema de ensino diferente. Acho que é normal que tenham um entendimento diferente sobre vários fenómenos sociais. Mas aqui, não interessa se o estudante é local ou da China continental, ou de outro lado qualquer. São todos estudantes aqui. E esta é uma academia que dá a todos muitas hipóteses para que haja um conhecimento mútuo, e para que haja comunicação entre todos. Nessa medida, espero que eles melhorem o conhecimento que têm uns dos outros. Não penso que tenha de haver conflitos necessariamente. Podemos trocar ideias, e depois tentar compreendermo-nos. Isto é o que já referi muitas vezes, não há problema em que os alunos não concordem a 100% com o que digo. Mas o meu ponto é que, se não concordam, digam-no simplesmente. Façam perguntas sobre o que pensam, e assim podemos, directamente, trocar opiniões na sala de aula. Penso que todos os alunos vão beneficiar dessa troca de ideias.

Mas os contextos diferentes de que fala condicionam estas reacções? É visível?

Na realidade não as vejo.

Não?

Como já lhe disse, quando eu faço perguntas, os alunos ficam calados. Eu pergunto sempre: “O que pensam?”, “Entendem o que estou a dizer?”.

Os alunos de Macau fazem mais perguntas nas aulas do que os estudantes da ‘mainland’?

Não. Na realidade ninguém faz perguntas.

Durante as aulas ninguém lhe faz perguntas?

Não.

Não, nunca?

Sim, nunca. Mas na realidade isso é normal, não só comigo. Os meus colegas sentem o mesmo. Nós questionamo-nos porque é que os alunos estão tão silenciosos, que nem colocam questões na sala de aulas. E isso faz com que, algumas vezes, nos sintamos frustrados, e até nos faz questionar: “Será que sou assim tão mau professor? Tanto que os alunos nem querem fazer perguntas?”.

Se forem de Hong Kong é igual?

Sim, os estudantes das faculdades são normalmente todos muito calados. Os que estão em pós-graduação podem ser um pouco mais activos.

Quando o professor era estudante, também era assim?

(pausa) Até ao 9º ano, também era assim. Não sei se está familiarizado com o nosso sistema de ensino, mas os professores não gostam que os alunos façam perguntas porque, se o fizermos, eles acham que isso é uma interrupção das aulas. Por isso, o sistema do ensino secundário não encoraja os alunos a serem participativos.

É uma questão cultural?

Sim. Penso que na China interior terão uma experiência parecida. Mas as coisas melhoram quando eles passam para a pós-graduação.



Volto a perguntar se se sente condicionado a partir de agora, e se vai, no futuro, ter mais cuidado a escolher as palavras que usa nas aulas?

(pausa) Sim, penso que vou pensar duas vezes antes de usar expressões que possam provocar mal-entendidos. Isso talvez vá acontecer, nas próximas aulas. Mas não penso que este incidente faça com que não fale dos problemas que estão a acontecer na sociedade.

Como académico, e como pessoa que valoriza a ciência, acha que é suposto ter de pensar duas vezes antes de falar nas suas aulas?

Não, é sobre as evidências científicas que tenho de pensar duas vezes. Será apenas nas expressões que escolho. Vou tentar usar aquelas que façam com que os estudantes sintam serem mais aceitáveis.

É uma maneira de ser mais efectivo?

Tem a ver com a capacidade de comunicação, é como enquadraria a questão.

Há um curso que é ministrado por si na UMAC em que a introdução que se pode ler na internet diz isto: “Como Hong Kong e Macau são ambos regimes autoritários, o curso irá primeiro introduzir alguns conceitos essenciais sobre políticas autoritárias e políticas públicas (como a teoria da sobrevivência política e o design do sistema eleitoral), e depois a aplicação no caso de Hong Kong e Macau . Porque é que considera que Macau é um regime autorizado?

Se nos estivermos a referir à classificação geral que é usada em teoria política, Macau é um regime autoritário.

Pode explicar melhor esse conceito?

Nas aulas diria aos estudantes que há diferentes classificações sobre regimes autoritários, mas se olharmos para as especificidades de Hong Kong e de Macau, podemos falar de oligarquias constitucionais. O que é que isso significa? Em Hong Kong e em Macau, não há possibilidade de eleger o Chefe do Executivo. Mas, ao mesmo tempo que não se pode fazê-lo, nestas duas regiões podemos gozar um certo grau do que chamamos de Estado de Direito. Essa é a ideia base de uma oligarquia constitucional, que é um dos tipos de classificação do que é um regime autoritário.

DESTAQUE:

“Se nos estivermos a referir à classificação geral que é usada em teoria política, Macau é um regime autoritário”

Caixa

Da sala para o jornal, contra o excesso de liberdade académica

Este é um caso que remonta ao início de Outubro, quando, durante uma aula, o professor Meng U Ieong está a falar sobre a diferença entre os regimes democráticos e os regimes autoritários. Nesse contexto, aborda a Lei de Extradição em Hong Kong. Nesse momento, o professor põe em evidência o contraste entre o que se passa em Macau e em Hong Kong, fazendo ainda algumas comparações com o sistema chinês da ‘mainland’.

O que se segue, pôde-se acompanhar nos relatos do incidente na imprensa, que revelam que vários alunos do interior terão ficado seriamente enfurecidos com o conteúdo da aula. Antes, houve o rastilho que fez o caso rebentar nos jornais: a partilha dos ‘powerpoints’ que Meng distribui no início do ano. Foram eles que levaram um aluno que nem sequer esteva na referida aula a apresentar queixa de Meng. Este estudante, que recebeu os documentos numa rede social, deu corpo de letra à indignação dos companheiros, eles, sim, alunos do referido docente.

O denunciante fala de frases que leu no documento que lhe foi enviado que considera aviltantes, como: “A China persegue os dissidentes de forma a depois os acusar de um interminável rol de crimes”. No entanto, nem todos os alunos presentes na aula interpretaram as palavras do professor do Departamento de Governo e Administração Pública da mesma maneira. No que diz respeito à Lei da Extradição, um estudante natural de Macau disse ao Orange Post, jornal académico onde o caso foi divulgado pela primeira vez, que o professor se limitou a explicar o sistema de “oligarquia constitucional” de Hong Kong, que respeita o primado da lei. Na aula, abordou os motivos que levaram à oposição ao diploma que fez os protestos irromperem na cidade.

O mesmo aluno ouvido por aquela publicação universitária disse que Meng nunca referiu quais são as suas opiniões sobre as manifestações de Hong Kong, e que as frases que causaram polémica entre os alunos da China continental foram enquadradas pelo professor de forma a que fosse perceptível que aquela era a maneira como os cidadãos da RAEHK olham para o interior da China.

Os alunos que avançaram com as acusações, afastaram desde logo a possibilidade de haver uma queixa junto do Gabinete de Ligação ou do Governo de Macau, e que a mesma apenas seria feita nos órgãos da Universidade. O PONTO FINAL enviou um conjunto de perguntas ao reitor da UMAC, mas, até ao momento, não recebeu qualquer resposta. J.C.M.