Sulu Sou: “Somos humanos, algumas vezes temos medo. Mas vamos dar o nosso melhor”

O deputado Sulu Sou reconheceu que os últimos acontecimentos que o envolveram e à Associação Novo Macau fizeram perceber mais claramente que há zonas e assuntos de risco na RAEM, mas que é difícil saber quais são. Uma coisa é certa: “Sentimos cada vez mais pressão”. O democrata disse ainda que foi aconselhado pelos assessores da Assembleia Legislativa a não falar sobre Paulo Taipa no plenário. Algo que lhe era permitido pelo regimento.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Sente medo depois do que aconteceu? A pergunta foi directa. A resposta — durante a sessão que servia para fazer o balanço do anterior ano legislativo e perspectivar o próximo que hoje começa — saiu aos solavancos. “Sim”, disse o deputado Sulu Sou, depois de um silêncio. De seguida, completou a ideia: “Somos humanos, algumas vezes temos medo”. Ainda assim, o democrata deixou uma promessa. “Vamos dar o nosso melhor para manter as nossas promessas no futuro”.

Há dois meses, a Associação Novo Macau (ANM) recebeu ameaças específicas de que não deveria publicar os resultados da consulta popular sobre a implementação do sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, antes do dia em que Ho Iat Seng foi eleito por 392 dos 400 membros do Colégio Eleitoral. “A 22 de Agosto (quinta-feira), recebemos uma nova mensagem, em que era dito que se não interrompêssemos esta actividade, a segurança da Novo Macau estaria em causa”, disse na altura o mais novo deputado do hemiciclo.

Sulu garantiu agora que não fizeram queixa do ataque cibernauta de que a iniciativa foi alvo. Mas um dos elementos da Associação, que foi ameaçado fisicamente, reportou às autoridades. Obteve alguma resposta? “Até agora, não. Eles estão a investigar”, afirmou. Já em relação às ameaças políticas e tentativas de condicionamento, “isso não é ilegal”. “É apenas um problema político. Não podemos queixar-nos à polícia”, defendeu.

Linhas vermelhas

Sulu Sou explicou depois o quão incerto está o ambiente político em Macau. Dentro e fora da ANM, a conversa é muitas vezes sobre quais são as áreas de risco, ou quais são as áreas sensíveis. Mas apesar de saber que elas existem, Sulu diz que “não podemos dizer quais são”. Mas mesmo sem conseguir fazer essa identificação, há algo que assume que é visível. “A verdade é que enfrentamos cada vez mais pressão”. A situação política na RAEHK e as repercussões que essa turbulência tem nas relações das Regiões Administrativas Especiais com Pequim são um factor de tensão em Macau. Sulu diz que, no seu caso, Hong Kong não é uma linha vermelha. “Não penso que seja, para mim pelo menos não é”.

No entanto, se o sujeito for o Governo, então isso “é outro assunto”. “Eles acham que esta é uma linha vermelha que não deve ser discutida. Eu sei disso. Eles não querem que as pessoas em Macau discutam nada ligado com este assunto”, revela. E depois acrescenta que o Governo põe “uma pressão muito alta neste assunto”, e garantiu que “vão proibir qualquer discussão pública” que tenha a ver com este tema.

Ainda sobre proibições ou tentativas de proibir no território, Sulu contou um episódio que se passou quando, em Dezembro, tentou fazer uma intervenção antes da ordem do dia sobre o novo emprego de Paulo Taipa na Comissão Nacional de Eleições de Portugal, que pouco tempo antes assessorava a AL. “Depois de submeter o discurso, houve assessores da AL que me ligaram para sugerir que não falasse disso, porque ia contra os regulamentos. Diziam que não era um assunto da sociedade local, nem sequer ligado às questões do quotidiano”, recorda o democrata. “Fui pressionado a não fazer algo a que tinha direito”, assumiu.

Sulu Sou disse ainda que não sabia que o deputado Pereira Coutinho tinha retirado o voto de louvor ao ex-assessor, mas que ia tentar perceber porque é que o líder da ATFPM o fez. Ao mesmo tempo, garantiu que não tem grandes expectativas sobre o resultado de uma possível moção: “Penso que a AL não a vai aceitar, porque dizem que não se pode dizer nada que intervenha noutras regiões”, lamenta.

Cidadãos com BIR de Macau e Hong Kong investigados antes de entrar

O aumento da instabilidade em Hong Kong tem tido como consequência um crescimento da visibilidade de casos de residentes da RAEHK que se vêem impossibilitados de entrar em Macau. Mas Sulu Sou contou aos jornalistas um outro tipo de situação que diz estar a ocorrer nos terminais de ferry de Macau e da Taipa. Algumas pessoas que têm cartões de residente de Hong Kong e de Macau estão a ser barradas à entrada da RAEM para uma pequena investigação. “Eles costumam usar o BIR de Macau para entrar, mas foram proibidos de o fazer [numa primeira fase]”, explica.

Só depois de uma investigação “é que os deixaram entrar em Macau”. Sulu diz que estes “são casos muito graves”. “A Lei Básica e todas as leis em Macau proíbem que a Polícia não deixe entrar um residente em Macau. É um princípio importante”, comentou.

O deputado dos Democratas diz que teve conhecimento de “três a quatro casos” de pessoas que, ao chegar ao território, e tendo documentação comprovando que são residentes, foram confrontados com “algumas perguntas que os impedem de sair da fronteira durante horas”. Sulu disse não saber se estas pessoas têm alguma relação com as manifestações na região vizinha do Rio das Pérolas. “Não sei se participaram”, afiançou.

Antes, o deputado já tinha reconhecido que este não é um assunto novo em Macau, “pelo menos nos últimos dez anos, muitos dos cidadãos de Hong Kong foram proibidos de entrar em Macau”. “Muitos deles trabalhadores do sector social, políticos, professores, jornalistas, advogados, e até um bebé de um ano”, relembrou.

O mesmo legislador declarou que estes são casos complicados para fazer algo em termos políticos, por duas razões. A primeira, é a ausência de queixas. “Não temos poder de fazer algo, nem de recorrer. Porque, muitas vezes, as vítimas não têm nenhuma razão para gastar dinheiro a queixarem-se”.

A segunda, é o Governo usar sempre o argumento de que “não responde a casos individuais”. Mas Sulu Sou prometeu não desistir. “Vou continuar a perguntar à Polícia, fiz chegar outra carta à AL a pedir que me ajudem, por exemplo, a pedir à Polícia que divulgue o número dos casos nos últimos dez anos”, declarou.

Indignação e medo do futuro da liberdade

Outra questão que está a dominar a actualidade de Macau é a proibição de três manifestações, entre Setembro e Outubro, organizadas por um grupo liderado por Jason Chao, que visava exortar os órgãos policiais das diversas regiões, em especial Hong Kong, a respeitar a Convenção contra a Tortura. “Senti-me indignado quando ouvi esta decisão da Polícia, proibindo manifestações legais”, criticou.

Sulu afirmou que a Polícia não entende quais são os requisitos da lei de manifestação da RAEM. “A possibilidade de violência não é uma razão para proibir uma manifestação pacífica”, argumentou. “Se houver alguma informação de um ataque contra a manifestação, a responsabilidade da Polícia é proteger as pessoas que estão a protestar de forma pacífica”, acrescentou. Por estes sinais, Sulu diz ter medo que, no futuro, a Polícia “use as mesmas razões para proibir outras manifestações”.

Segundo Sulu Sou, a argumentação agora usada permite que as autoridades rejeitem novos pedidos. “Sabemos que muitos temas de manifestações não são confirmáveis, e não vão ser aceites pelo Governo”, explicou. “Se houver pessoas que vão para as ruas protestar contra a corrupção no Governo, então a Polícia pode usar os mesmos argumentos para proibir”, rematou Sulu Sou.