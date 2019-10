Sulu Sou insiste com Tiananmen sabendo que os deputados vão tapar os ouvidos, mas espera que a sociedade o ouça

O deputado anunciou ainda os quatro trabalhos da Associação Novo Macau até Outubro de 2020: fiscalizar o Governo, levar Ho Iat Seng a cumprir promessas, monitorizar o funcionamento da Assembleia Legislativa e aumentar a ligação dos cidadãos ao que se passa dentro daquela instituição.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou vai começar hoje o novo ano na Assembleia Legislativa (AL) com dois assuntos fortes: as comissões parlamentares “secretas” e “ilegais”, e um voto de pesar em relação aos acontecimentos na Praça Tiananmen em 1989. Sobre este segundo tema, o deputado não tem grandes expectativas de que o mesmo passe junto dos outros deputados, mas o objetivo é outro: quer que a sua voz chegue à sociedade.

“O porquê de continuar a insistir, deve-se à sociedade não se preocupar com o que se passa na AL, e muitos não entendem a importância de monitorizar a AL. O mesmo se passa com a fiscalização do Governo”, explicou o deputado em conferência de imprensa para fazer o balanço do anterior ano legislativo e perspectivar o próximo que hoje começa.

Sobre esta matéria, Sulu disse que, ao longo dos últimos anos, a Associação Novo Macau (ANM) está “sempre a exigir mais transparência”, mas considerou que “temos de nos perguntar a nós próprios se o público quer a mesma coisa”.

Sulu sabe que os outros deputados “são contra os meus apelos e questões”, mas afirmou que está a falar para outro público. “Espero que mais pessoas na sociedade possam ver-me, e também fica no historial mais um registo para o futuro inscrito na Assembleia Legislativa”, concretizou.

No máximo, os democratas podem almejar em ter quatro votos a favor desta matéria, mas Sulu não sobrevalorizou o facto. “Tal como disse antes, quero levantar o interesse da sociedade”, argumentou. “E quero que a distância dos cidadãos com a AL diminua. Este é o meu sentimento mais profundo”, acrescentou.

Em relação às reuniões das comissões à porta fechada, o deputado pensa que a AL segue um método já ultrapassado. A esta crítica junta ainda reparos à demissão de dois consultores jurídicos seniores, Paulo Taipa e Paulo Cardinal, e ao enfraquecimento do direito de um deputado em propor protesto por escrito e voto de expressão. “O impacto negativo desses eventos na sociedade é abrangente”, resumiu.

Os quatro trabalhos

Para o próximo ano, o deputado diz que continuará a trabalhar tendo em vista quatro desígnios fundamentais: continuar a usar efectivamente o poder legislativo e de monitorização concedido pelos cidadãos; incitar o novo Chefe do Executivo a cumprir as promessas de campanha e a fortalecer a supervisão prévia da AL sobre as políticas do Governo; fiscalizar o funcionamento da própria AL e procurar melhorias, incluindo a revisão do Regulamento e do Estatuto do Deputado, abrindo as reuniões das comissões e aumentando os recursos para o trabalho comunitário dos deputados ; e, por fim, diminuir a distância com o público, a fim de aumentar a consciencialização sobre os seus direitos e liberdade civis.

O deputado afirmou que vai continuar a lutar pela reforma do sistema político na RAEM, mas disse estar sensível ao momento difícil que se vive tendo em conta o que está a acontecer em Hong Kong.

Assembleia pouco Legislativa

No balanço que fez do ano anterior da legislatura, Sulu considera que os deputados continuam numa “posição passiva”. O democrata considera que os colegas do hemiciclo “negligenciam o seu poder de propor legislações directamente”. “No ano passado, a AL aceitou 31 projectos de lei, dos quais apenas três foram propostos pelos membros, e todos foram rejeitados”. Todas estas iniciativas legislativas tiveram duas coisas em comum. A primeira foi ter Sulu Sou como signatário. A segunda terem sido todas chumbadas. As propostas rejeitadas visavam: uma emenda à Lei Básica de política de emprego e direitos dos trabalhadores — que adicionaria direitos sindicais e direitos de greve à lei; a proteção ao salário mínimo; e uma emenda à lei da eleição do Chefe do Executivo para proibir a “eleição de um candidato único”.

Em relação às expectativas que o novo Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, está a criar na sociedade, Sulu disse esperar que “ele seja melhor do que Edmund Ho e Chui Sai On”. “Foi presidente da AL nos últimos dez anos, e aí ouviu muitas discussões. É talvez o Chefe do Executivo que mais ouviu discursos de democratas na Assembleia. Mesmo que não quisesse ouvir, ele tinha de estar lá sentado”, referiu.“Espero que ele se lembre sempre que veio da AL, e que nos últimos dez anos sempre falou de monitorizar o Governo”, acrescentou.

O deputado fez ainda questão de apresentar o seu trabalho em números. Na sessão anterior, disse ter participado em 51 reuniões plenárias (uma taxa de assiduidade de 98,1%), esteve em 63 reuniões da 3º Comissão Permanente (96,9%) e em sete reuniões da Comissão de Acompanhamento de Assuntos da Administração Pública (100%); apresentou três moções de debate, 52 interpelações escritas, três interpelações orais, e fez 14 intervenções antes da ordem do dia. Realizou ainda três moções de voto de expressão.

“Também publiquei 16 artigos no blog ‘No Secret in the AL’, para divulgar a discussão nas reuniões de comissão à porta fechada”, rematou o deputado.