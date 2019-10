Cabo Verde e Jiangsu em destaque no regresso da MIF e da PLPEX

Realiza-se entre os dias 17 e 19 de Outubro a 24.ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX). Em Macau, vão estar expositores de empresas do interior da China, Angola e Brasil, por exemplo, mas o destaque vai para Cabo Verde, que é o país parceiro deste ano, e para a província de Jiangsu.

Esta é a 24.ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF), que junta também a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX) no Venetian. Ontem, na conferência de imprensa que serviu para apresentar esta edição, a organização adiantou que os destaques deste ano vão para Cabo Verde e para a província de Jiangsu, no interior da China. O evento ocupará uma área de cerca de 30 mil metros quadrados, e, no total, vai ter a presença de 1.750 stands. O orçamento do evento, que se realiza entre os dias 17 e 19 de Outubro, é de 33 milhões de patacas.

Organizada entre o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e outras 15 entidades económicas e comerciais de Macau, do interior da China e de Hong Kong, a MIF tem como tema “Cooperação – Chave para Oportunidades de Negócio”. Vão participar empresas do interior da China, Taiwan, Hong Kong, Angola, Brasil, Timor-Leste, da Europa e dos Estados Unidos da América. Cabo Verde, o país em destaque nesta edição, terá um pavilhão temático que ocupará 180 metros quadrados. Já a província parceira, Jiangsu, terá um pavilhão de 300 metros quadrados.

Segundo Ana Lima Barber, presidente da TradeInvest, de Cabo Verde, a delegação do país africano traz a Macau 40 elementos. O ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, Alexandre Dias Monteiro, vai liderar a delegação, que conta também com a ministra da Educação do país, Maitza Rosabal Peña.

Serão apresentados o ambiente, as políticas de investimento, convenções e oportunidades económicas e comerciais. “Queremos atrair mais investimento para Cabo Verde”, disse a responsável pela participação cabo-verdiana, acrescentando que a comitiva quer “reforçar o engajamento nas parcerias” com o mercado asiático. Ana Lima Barber reforçou que a exposição em Macau é “uma boa plataforma” para que o país africano se apresente ao mercado. Jiangsu vai trazer a Macau 12 empresas que vão apresentar projectos do património cultural imaterial, artesanato, tecnologias e outras indústrias.

Além das exposições, realizar-se-á, no dia 17, a 9.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, de Macau e dos Países de Língua Portuguesa e o Fórum de Cooperação Jiangsu-Macau-Cabo Verde. Este ano, pela primeira vez, o trabalho de Macau enquanto plataforma entre a China e os países lusófonos vai estar exposto na Zona de Exibição dos Trabalhos da Plataforma de Cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Vão realizar-se ainda sessões de bolsas de contactos, desfiles de moda e exposições de artesanato, por exemplo.

Para Irene Lau, presidente do IPIM, com estas exposições, “Macau continua a desenvolver o seu papel como plataforma de serviços para a cooperação económica entre a China e os países de língua portuguesa”. No discurso, Irene Lau apontou ainda para o futuro, dizendo que Macau vai “continuar a articular as tendências de desenvolvimento mundial com as estratégias nacionais e com o posicionamento de Macau, enriquecendo o papel da MIF e da PLPEX”.

Empresa de Macau vai investir mais de 40 milhões de dólares em projecto tecnológico de Cabo Verde

Ana Lima Barber, presidente da TradeInvest, anunciou, à margem da conferência de imprensa de apresentação das edições deste ano da MIF e da PLPEX, que a Macao Bringbuys Web Technology vai investir um montante de mais de 40 milhões de dólares americanos, ou seja, mais de 320 milhões de patacas, numa plataforma de comércio online para a África Ocidental. “É uma plataforma de ‘e-commerce’ que permite expor as empresas chinesas com capacidade para exportarem para os países africanos”, referiu Ana Lima Barber, acrescentando que o acordo está a ser preparado desde 2017. “É um projecto grande, que tem várias fases, uma delas é a academia para capacitação das pessoas que irão trabalhar a nível de tecnologia”, detalhou a responsável. Também na conferência de imprensa, Zhang Songping, director-geral do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau da província de Jiangsu, avançou que o Governo chinês vai investir na construção de uma universidade em Cabo Verde, não tendo dado mais detalhes. A.V.