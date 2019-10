Associação dos Amigos de Moçambique organiza concerto solidário

Três bandas de Macau vão dar um concerto de solidariedade no Restaurante Varandas, a 26 de Outubro, com o propósito de angariar donativos para as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth. A associação enviou já mais de 80 mil patacas a instituições credenciadas em Moçambique.

A Associação dos Amigos de Moçambique (AAM) organiza, no próximo dia 26 de Outubro, um concerto de solidariedade no Restaurante Varandas para ajudar milhares de famílias moçambicanas que continuam a sofrer com a devastação provocada pelos ciclones Idai e Kenneth que, no início deste ano, atingiram a zona central daquele país africano.

A crise humanitária que assolou o território de Moçambique no início de 2019 com as passagens do ciclone Idai e, mais tarde, do ciclone Kenneth, sensibilizou a comunidade de Macau, que reuniu esforços na recolha de donativos para ajudar as vítimas. “Com o Idai houve muita solidariedade e um grande apoio das pessoas de Macau, em que até os escuteiros fizeram recolha de fundos para ajudar. Nós fizemos uma acção para recolha de fundos e esses fundos foram entregues a instituições credenciadas”, começou por dizer Helena Brandão, presidente da AAM, ao PONTO FINAL, sobre o impacto da crise humanitária de Moçambique em Macau.

Os escuteiros reuniram “um total de 48.680 patacas” em donativos, e, desse dinheiro, “21.770 patacas foram entregues à Cáritas”, revelou Helena Brandão, acrescentando também que a Fundação Leite Couto recebeu 26.910 patacas para a Cruz Vermelha, e que a própria AAM enviou 40 mil patacas ao Concelho do Executivo da Cidade da Beira.

“A nossa ajuda é uma gota de água porque, de acordo com o Governo de Moçambique, são precisos muitos milhões de dólares, estamos a fazer o que é possível”, acrescenta Carlos Barreto, vice-presidente da AAM, ao PONTO FINAL, antes de falar sobre o concerto de solidariedade do próximo dia 26 de Outubro.

“Já fizemos mais de oitenta mil patacas este ano para enviar para várias instituições de Moçambique, e aquilo que conseguirmos angariar no dia 26 de Outubro também será enviado”, assinala Carlos Barreto, garantindo também que “não há expectativas do valor” angariado no dia 26 de Outubro e que espera uma grande participação de todas as comunidades de Macau. “Gostávamos que fossem lá muitas pessoas, portugueses, chineses, macaenses, filipinos, todas as comunidades, isso é o nosso interesse, que eles passassem por lá, ouçam um bocado de música, confraternizem e ajudem dentro das suas possibilidades”, afirmou Carlos Barreto.

Apesar de não haver a possibilidade de ter música de Moçambique ao vivo no evento, Carlos Barreto acredita que as três bandas locais já confirmadas vão proporcionar um ambiente sonoro eclético. “Neste momento, as bandas confirmadas, uma delas é uma banda de jazz, os The Bridge, a outra é um grupo que se chama Quintas no Sport, e a terceira é um grupo de Macau, que se chama Five G’s”, revela o vice-presidente da AAM.

“Os Quintas no Sport tocam música moderna portuguesa, inglesa, enfim, aquilo que está na moda. É um grupo constituído por um macaense, um italiano e um português”, disse Carlos Barreto. O evento será no Restaurante Varandas, sendo a entrada livre. No entanto, as pessoas terão de adquirir senhas para consumirem os produtos de um menu que irá incluir bebidas, snacks, bifanas, cachorros quentes, ou batatas fritas.